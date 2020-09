I går kveld hadde Skoda premiere på sin splitter nye Enyaq, hjemme i Tsjekkia.

Dette er en elektrisk SUV i familiebilklassen. Med god rekkevidde, mulighet for 4x4, hengerfeste og taklast, er det en bil som vil passe svært mange norske kunder perfekt.

I forkant av premieren har det vært mange spekulasjoner rundt prisene på bilen. Skoda har lovet at den skal følge opp tradisjonene deres ved å gi mye bil for pengene, og det kan vi fastslå at de holder.

Skodas prisliste er egentlig ikke offisiell før i dag, men den lekket ut på nettet i går kveld og ble spredt til en rekke medier, inkludert oss i Broom.

Hva koster så Enyaq? Jo, bilen starter på på 348.520 kroner for den billigste versjonen som heter iV 50.

iV 60 koster fra 408.520 kroner, mens iV 80 starter på 449.520 kroner. Toppmodellen i første gang er iV 80X med firehjulstrekk, den starter på 478.520 kroner.

Fire modeller i starten

Her er det som gjelder på batteripakke og rekkevidde for disse:

Enyaq iV 50: 55 kWt batteripakke, rekkevidde inntil 340 km.

Enyaq iV 60: 62 kWt batteripakke, rekkevidde inntil 390 km.

Enyaq iV 80: 82 kWt batteripakke, rekkevidde inntil 510 km.

Enyaq iV 80X: 82 kWt batteripakke, rekkevidde inntil 460 km. Dette er altså den eneste utgaven som i starten kommer med 4x4.

Smart elbil, med 4x4 får du ikke

Endelig får vi se den helt uten kamuflasje, Skodas nye og elektriske SUV, Enyaq.

En prispresser

Med lengde på 4,64 meter og bagasjerom på hele 585 liter, er Enyaq en rommelig bil. Noe annet mange norske kunder lurer på: Den kommer med hengerfeste og kan trekke inntil 1.200 kilo.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen har sett nærmere på hvordan Enyaq kommer ut prismessig sammenlignet med mange av konkurrentene.

– Det er ikke tvil om at dette er prispresser! Enyaq blir tøff for konkurrentene. Den rimeligste utgaven er faktisk billigere enn konsernbror VW ID.3, som er en adkillig mindre bil. ID.3 starter på 351.900 kroner. Da får du riktignok litt mer rekkevidde, 420 kilometer, mot 340 på rimeligste Enyaq.

– Enn så lenge har ikke Enyaq så mange direkte konkurrenter. Biler som Peugeot e-3008, Kia e-Niro og Huyndai Kona er adskillig mindre. Det er også Polestar 2 og Tesla Model 3, mens kommende Volvo XC40 både er noe mindre og dyrere, med startpris på 520.000 kroner, sier Vegard.

Her snakker vi super-sjelden bruktbil

Ikke se seg blind på startprisen

– Andre biler det er naturlig å trekke fram?

– Volkswagen ID.4 blir en svært tett konkurrent. Her vet vi ikke noe om priser ennå, men det vil overraske stort om ikke denne blir noe dyrere enn Enyaq. Tidlig neste år kommer Fords første elektriske SUV, Mustang Mach-E, til Norge. Også den er aggressivt priset, fra 412.000 kroner. Med 4x4 og rekkevidde på 420 kilometer, får du den fra 482.000 kroner, det er altså såvidt over Enyaq med firehjulstrekk, sier Vegard.

Han legger til at det kan være viktig å ikke se seg blind på startprisen, heller ikke på en bil fra Skoda.

– Nei, også her er det en god del ekstrautstyr man bør velge, både i forhold til det som er viktig å ha bruksmessig, og for at bilen skal være kurant å selge når den dagen kommer. Innstegsmodellen virker temmelig spartansk i så måte, jeg tror ikke så veldig mange kommer til å velge denne. 60- og 80-utgavene fremstår som mer kurante.

Her er Mustang Mach-E i Norge

Skoda lover god plass og bagasjerom på 585 liter.

Kan bestilles fra i dag

– Mange vil vel også ha 4x4 her?

– Ja, det er det all grunn til å tro. Pristillegget her er det ikke noe å si på, 80X koster i underkant av 30.000 kroner mer enn 80 med bakhjulstrekk. Firehjulstrekken stikker altså av med endel rekkevidde, 460 kilometer, kontra 510 kilometer med bakhjulstrekk. Men jeg vil tippe mange kjøpere lever godt med det, avslutter Vegard.

Skoda åpner i dag for bestilling av bilen. De første kundebilene skal leveres ut tidlig i 2021 og den norske importøren skal ha god tilgang på biler.

Mye utstyr og tilvalg

Hva så med utstyr og tilvalg? Her er noe av det Skoda selv forteller om så langt:

En varmepumpe, standard på iV60, iV80 og iV80x i Norge, blir brukt til oppvarming og avkjøling av kupeen. Dette er en effektiv teknologi for å produsere varme, som kan spare mellom 3 og 4 kWh per 100 km.

Bilen kan automatisk varsle om kollisjoner med andre kjøretøy, syklister, fotgjengere og faste objekter. «Proactive Crew Protect» strammer automatisk setebeltene ved nødbremsing, og lukker vinduer og panoramataket dersom det er fare for et sammenstøt eller at bilen sklir eller velter.

LED frontlykter og baklykter er standard, mens «Full LED Matrix»-frontlys og full LED baklys i C-form er tilgjengelig som ekstrautstyr. Hvert Matrix-fjernlysmodul består av 24 LED-enheter, som kan kontrolleres individuelt. Dermed kan bilen kjøres med fjernlys hele tiden, uten at møtende trafikk blendes.

Stort priskutt: – Gull verdt for kundene

Interiøret bryter med alt vi har sett fra Skoda tidligere.

Fare for kollisjon

Enyaq blir den første Skoda-modellen som er utstyrt med «head-up display» som projiserer informasjonen på to ulike områder. Den aktuelle hastigheten, men også informasjon fra assistentsystemene og navigasjonsinstruksjoner vises i frontruten, like over dashbordet. Projeksjonssonen for AR-informasjonen er større og høyere oppe. Den vises i veien foran bilen, og har større plass til symboler som retningspiler for navigasjon, informasjon om «Lane Assist» og den adaptive cruisekontrollen, og trafikkskilt og varsler. Føreren kan selv justere plasseringen av visningsområdet, regulere farger og lysstyrke, og velge hvilken informasjon som skal vises.

Dersom bilen registrerer fare for kollisjon med en fotgjenger, syklist eller et annet kjøretøy, støtter for eksempel «Collision Avoidance Assist» føreren med aktive styreimpulser, og hindrer sammenstøt gjennom en kontrollert unnamanøver. Ved venstresvinger, registrerer «Turn Assist» møtende trafikk tidlig, varsler føreren, og om nødvendig, stopper bilen. Når en dør åpnes, varsler «Exit Warning» passasjerene i bilen dersom et annet kjøretøy eller en syklist nærmer seg bakfra. Dette gjøres akustisk og visuelt, med et lyssignal på innsiden av ytterspeilene.

Husker trange ruter

«Travel Assist»-pakken inkluderer adaptiv cruisekontroll, adaptive laneassist med gjenkjennelse av veiarbeidsområder, «Traffic jamassist» og «emergencyassist». I de høyeste konfigurasjonsnivåene vil «Travel Assist» også kunne ta over styringen sideveis i trange områder i byer, med støtte fra aktuelle data som deles mellom biler i sanntid. Den adaptive cruisekontrollen kan da også ta inn data fra navigasjonssystemet og trafikkskilt.

Fjernstyrt parkering går ett skritt videre: Det tillater sjåføren å styre sin Enyaq inn i spesielt trange parallell- og lukeparkeringsplasser fra utsiden av bilen, med smarttelefonen og «Skoda Connect»-appen. Systemet tar over styring og bremsing automatisk. «Parkassist» har nå også en opplæringsfunksjon. Dette gjør det mulig for førere å lagre den ruten de kjører, for eksempel en fast rute gjennom en trang og sterkt vinklet oppkjørsel. De trenger bare å gjøre dette en gang, så kan bilen repetere ruten automatisk ved ett enkelt tastetrykk. Også her tar systemet over styring og bremsing, og unngår kollisjoner.

Diger og ladbar: Dette er en suksess i Norge

Skoda har tøffet opp designet sitt betydelig de siste årene, det nyter også Enyaq godt av.

40 prosent ren ull

Innvendig erstatter det Skoda kaller "Design Selections», tradisjonelle utstyrsnivå.

Alt fra gulvmatter, midtkonsollen og ambientbelysningen kan få en annen følelse og fremtoning.

«Lodge» og «ecoSuite»-designene er innrettet på bærekraft. Setetrekkene i «Lodge» er laget av 40 prosent ren ull som er blitt uavhengig testet og sertifisert etter de strenge retningslinjene fra «The Woolmark Company». «Wool Blend Performance» er forbeholdt produkt som inneholder mellom 30 og 49,9 prosent ren ull. De resterende 60 prosentene av stoffet er laget av polyester fra resirkulerte PET-flasker.

Setetrekkene skal gi behagelig sittetemperatur – hverken for varme eller for kalde. Det cognacfargende skinnet som er brukt i «ecoSuite» er produsert på en spesielt bærekraftig måte. Istedenfor kjemikalier, er læret garvet med en ekstrakt fra olivenblader.

Nå kommer stoffsetene tilbake

Større batteri = mer utstyr

Samtlige utgaver av Enyaq skal ha omfattende utvalg av standardutstyr. Det inkluderer blant annet tosoners klimaanlegg, multifunksjons lærratt, nøkkelfri start i form av «KESSY GO», DAB-radio, «Smartlink»-teknologi. LED-lykter og hurtiglading opptil 50 kW ( Det siste gjelder 50-utgaven, de øvrige tar imot mer strøm).

Med større batteri vil standardutstyret også inneholde for eksempel parkeringssensorer, ryggekamera og oppvarmet ratt. Avhengig av Enyaq-versjon, vil standardutstyret også inkludere ratthendler for regulering av regenerering også.

Skoda har reorganisert ekstrautstyret og standardvalgene for å gjøre konfigurasjonen av bilen så enkel som mulig for kundene.

Med lengde på 4,65 meter er dette en SUV i familiebilklassen.

Koblet opp mot internett

Infotainmentsystemet er basert på den siste versjonen av «Modular Infotainment Matrix», og tilbyr tallrike innovative funksjoner som er knyttet til internett. Den sentrale komponenten er en 13-tommers frittstående berøringsskjerm, som også kan betjenes med gester og den digitale stemmestyringen «Laura». Den mest sentrale informasjonen vises til sjåføren på et nytt 5,3-tommers digitalt dashbord som har fire ulike layouter. Batterilading og temperaturen i kupéen kan også styres fra «ŠKODA Connect»-appen.«Laura» forstår 15 språk, inkludert norsk.

Innebygget eSIM gir permanent tilkopling til internett, og tilgang til mange onlinefunksjoner. Blant annet bruker både trafikkinformasjon og navigasjonssystemet onlinedata. Den omfattende «SkodaConnect mobile online services» tilbyr også funksjoner spesielt tilpasset elbiler. Det betyr at eierne via «Skoda Connect»-appen eller en nettportal kan fjernstyre ladingen, slå på klimatisering før start, eller forhåndsprogrammere tider for klimatisering. I tillegg gjør internettilkoplingen det mulig å oppdatere både kart og systemsoftware.

Tre smarte nyheter som snart kan komme i bilen din

Smarte funksjoner

Til sin første helelektriske SUV har Skoda utviklet egne «Simply Clever»-funksjoner: En egen kabelrenser for ladekabelen, en praktisk hette for ladekontakten og et eget oppbevaringsbur for ladekabelen under gulvet i bagasjerommet.

En elektrisk bil byr også på nye lagringsmuligheter innvendig. I ENYAQ iV finnes ingen transmisjonstunell, noe designerne har utnyttet i et nytt interiørkonsept. I tillegg til den 6,2-liter store boksen under midtarmlenet, finnes det et annet stort oppbevaringsrom under midtkonsollen. Det er designet som en bro, og tilbyr ytterligere 11,4 liter oppbevaringsplass.

Ytterligere «Simply Clever»-funksjoner i Enyaq:

- Sovepakke

- Elektrisk utfellbart tilhengerfeste

- Paraplyoppbevaring i fordørene

- Bagasjeromsnett med «SigmaQuixk»-åpning

- Solgardiner i baksetet

- To USB-C porter og 230-volt uttak i baksetet

- Elektrisk bakluke med virtuell pedal

- To smartelefonlommer på baksiden av forsetene

- Foldebord på baksiden av forsetene

- Justerbart bagasjeromsgulv

- Plass for 1,5-liters flasker i bakdørene

- Elektrisk barnelås

- Isskrape med dekkdybdemåler på innsiden av bakluken

Utformingen av baksetet tyder på at tre voksne skal kunne sitte relativt komfortabelt her.

Her er utstyret på hver modell

Enyaq iV 50. Startpris: 348.520 kroner Klimapakke Assistentpakke Sidekollisjonsputer bak Hurtiglading DC, 100 kW Clever charging cable Infotainmentpakke

– Hvordan kan disse setetrekkene koste over 20.000 kroner?

Enyaq iV 60. Startpris: 408.520 kroner Klimapakke Assistentpakke Førerpakke Varmepumpe Sidekollisjonsputer bak Hurtiglading DC, 100 kW Clever charging cable Forberedelse for hengerfeste Fakta: Klikk for å endre tekst

Bjørn får ikke kjøpe BMW-en slik han vil ha den

Enyaq iV80. Startpris: 449.520 kroner Lyspakke Komfortpakke Parkeringspakke Klimapakke Pluss Komfortsetepakke Assistentpakke Pluss Varmepumpe Sidekollisjonsputer bak Hurtiglading DC, 125 kW Clever charging cable Forberedelse for hengerfeste

Her kan du kjøpe ditt eget bilverksted

Enyaq iV 80X 4x4. Startpris: 478.520 kroner Lyspakke Komfortpakke Parkeringspakke Klimapakke Pluss Komfortsetepakke Assistentpakke Pluss Varmepumpe Sidekollisjonsputer bak Hurtiglading DC, 125 kW Clever charging cable Forberedelse for hengerfeste

LES MER: Her kjører vi Enyaq i Irland

Se video av nye Enyaq under: