Sp-topp om angrepet: – Noen forsøkte å bryte seg inn

– Jeg opplevde at noen forsøkte å bryte seg inn. Det gjelder flere på Stortinget. For en ukes tid siden så merket jeg at sikkerhetssystemet slo inn. Jeg forstod at dette var et dataangrep, sier Enger Mehl til TV 2.

Stortinget slo tirsdag alarm om at stortingsrepresentanter og ansatte var rammet av et omfattende dataangrep.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen bekreftet til TV 2 at det er hentet ut data fra epost-kontoer.

FORSØKT HACKET: Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Vidar Ruud

Sp-politikeren forteller at hennes «bruker er blitt utsatt for et innbruddsforsøk», men at de ikke lyktes.

– Jeg har fått beskjed fra Stortinget om at ingen har lykkes med å hente ut informasjon fra min konto. Det er jo alvorlig når noen prøver å angripe Stortinget. IT-beredskap er viktig i 2020 siden dette er en kritisk virksomhet, sier Enger Mehl.

– Stortinget må gå grundig til verks for å finne ut hva som har skjedd og sørge for at det ikke skjer igjen, fortsetter Sp-politikeren.

Sp-topp har hatt trøbbel

TV 2 har fått bekreftet at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har blitt angrepet, og flere i Senterpartiet har opplevd uvanlig mye IT-problemer.

– Jeg har hatt trøbbel med e-post, ikke fått sendt eller mottatt e-post de siste dagene, men har ikke fått beskjed om at jeg er rammet, sier Sp-politiker Jenny Klinge.

Ifølge VG er også Høyre rammet av angrepet.

Stortingsrepresentant for Høyre, Elin Rodum Agdestein, sier hun ikke har fått beskjed om at hun er rammet.



– Men det var store uregelmessigheter på mine digitale plattformer tidlig sist uke. Så mye at jeg meldte fra om det til IT-avdelingen.



Arbeiderpartiet rammet

Stortinget bekrefter at det er registrert innbrudd på epost-kontoene hos et mindre antall stortingsrepresentanter og ansatte. Våre analyser viser at det er lastet ned ulike mengder data.

Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen bekrefter at både ansatte og politikere i Arbeiderpartiet er rammet.

– Slike angrep viser at systemene våre er sårbare, sier stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap).

Han vil ikke kommentere om han selv er rammet.

– Dette må vi ta på alvor. Dette er en utfordring for personvernet vårt. Våre opplysninger ligger digitalt nå fra vugge til grav, sier stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet.

– Veldig uheldig

– Det er veldig uheldig. Vi ser generelt sett alvorlig på alle saker av denne typen, sier avdelingsdirektør for kommunikasjon og administrasjon hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Mona Strøm Arnøy.

Hun sier de ble varslet umiddelbart av Stortinget og opplyser at det er ukjent hvem som står bak angrepet.

– Det ble gjort for en ukes tid siden. På anmodning fra Stortinget bistår vi i denne saken. Det gjør vi på forskjellige måter, blant annet har vi forsøkt å kartlegge skadeomfanget. Vi bistår også med analyse og tiltaksforslag, sier Strøm Arnøy.

– Det er snakk om et epost-innbrudd hos et mindretall personer, sier hun.

– Vi fortsetter å understøtte Stortinget og samarbeide politimyndighet i denne saken, sier Strøm Arnøy.