Den har blitt vist i konseptversjon, vi i Broom har allerede kjørt et sterkt kamuflert eksemplar av den i Irland og de siste ukene har Skoda sendt ut flere skisser av sin kommende elbil, Enyaq.

I kveld er ventetiden endelig over. Skoda har akkurat nå verdenspremiere på SUV-en, hjemme i Praha.

Dermed får vi for første gang se bilen uten noen form for kamuflasje. Og norske kunder som står på interesseliste, kan gjøre seg klare til å bestille.

Store forventninger

– Dette er en stor dag for alle oss som er glade i Skoda. Helt siden konseptbilen Vision E ble vist for første gang i 2017, har vi sett frem til dagen i dag. Ikke minst har tusenvis av nordmenn ventet i spenning på å få se den ferdige produksjonsmodellen av Skoda Enyaq iV, sier Thomas Meiner som er direktør for Skoda i Norge.

Forventningene har vært store til Skodas helelektriske familie-SUV. Dette blir den første bilen i Skoda-porteføljen som er bygget på Volkswagen-gruppens modulære elbilplattform (MEB). Den markerer med sin verdenspremiere i kveld også Skodas 125-årsjubileeum – noe som for øvrig gjør dem til verdens tredje eldste bilprodusent.

Skoda Enyaq: En av årets største bilnyheter

Skoda har tøffet opp designet sitt betydelig de siste årene, det nyter også Enyaq godt av.

Spenning rundt prisene

Lanseringen av Enyaq representerer en milepæl for det tsjekkiske merket. Det at verdenspremieren legges til Praha og i forbindelse med 125-årsjubileet er en tydelig indikator på hvor viktig denne bilen er for dem.

Nå er den altså offisiell. I morgen tidlig åpner Skoda i Norge for bestillinger fra de første kundene. Da blir også prisene offentliggjort.

Akkurat dette med prisene på Enyaq har det vært stor spenning rundt. Skoda har i flere omganger lovet at de skal leve opp til tradisjonene sine for å gi svært mye bil for pengene, også når de kommer med elbil. Enyaq kan derfor komme til å sette flere av konkurrentene under press her.

Endelig – en el-SUV som blir folkelig priset

Interiøret bryter med alt vi har sett fra Skoda tidligere.

Rekkevidde inntil 510 kilometer

Dette er modellene som blir tilgjengelig i starten:

ENYAQ iV 50: 55 kWt batteripakke (netto: 52 kWt), 109 kW, bakhjulsdrift og rekkevidde inntil 340 km.

ENYAQ iV 60: 62 kWt batteripakke (netto: 58 kWt), 132 kW, bakhjulsdrift og rekkevidde inntil 390 km.

ENYAQ iV 80: 82 kWt batteripakke (netto: 77 kWt), 150 kW, bakhjulsdrift og rekkevidde inntil 510 km.

ENYAQ iV 80X: 82 kWt batteripakke (netto: 77 kWt), 195 kW, to motorer, firehjulsdrift og rekkevidde inntil 460 km.

Enyaq kommer først i SUV-variant, neste år kommer en mer sporty utgave med fallende taklinje.

Kommer i coupe-versjon

Først ut er modellen Skoda selv bare kaller SUV. Senere kommer også en mer sporty versjon, med coupe-aktig taklinje. Utstyrsversjonen vRS skal etter også blir tilgjengelig på begge karosserivariantene.

Så langt sier ikke Skoda noe om når de første norske kundene vil få bilene sine, heller ikke noe om leveringssituasjonen hit til landet. Men vi forventer mer informasjon rundt dette når prisene slippes.

Få med deg alle bildene av Enyaq i bildekarusellen øverst i saken.

Bli med til Irland, og eksklusiv test av Enyaq

Video: Her viser Skoda fram Enyaq for første gang