Advarer etter grottefesten: – Dette bør være en vekker

Jon Myroldhaug har vært brannsjef i 20 år og har sjeldent opplevd at katastrofen var så nær.

Den såkalte grottefesten som ble avholdt natt til søndag har gjort inntrykk på hovedstadens brannsjef. Med en fartstid på 33 år i brann- og redningsetaten i Oslo har han vært vitne til mange ulykker, men sjeldent har han opplevd at en større katastrofe var så nær som den var i helgen.

Det var summen av mange faktorer som gjorde at helgens fest kunne blitt en dødsfelle.

– Det var en farlig situasjon. 200 ungdommer i et fjellanlegg helt uten brannsikring og med et aggregat som produserer farlig gass, så kunne vi fått en av de virkelig store hendelsene med tap av mange menneskeliv, sier Jon Myroldhaug, brannsjef i Oslo brann- og redningsetat.

Flere ungdommer hadde besvimt da politiet ankom stedet natt til søndag. 25 personer ble sendt til Oslo Universitetssykehus og fem personer var alvorlig skadd. Tirsdag kveld er det fremdeles innlagte ved sykehuset.

Kriminalteknikere har startet på arbeidet med å gå gjennom fjellanlegget, og to personer er siktet i saken for uberettiget adgang og opphold i bunkeren. Politiet vurderer om flere skal siktes og om siktelsene skal utvides.

– Bare flaks at dette gikk bra

De øvrige festdeltagerne som ikke ble sendt til sykehus ble raskt bedt om å kjenne etter om de kunne ha symptomer på kullosforgiftning etter «grottefesten».

– Jeg tror det var veldig nære på. Vi målte høye verdier av CO, karbonmonoksid som er en giftig og dødelig gass, etter at alle var ute. Her var det veldig nære på, sier brannsjefen alvorlig.

BEKYMRET: Brannsjef i Oslo, Jon Myroldhaug, sier det er risikosport å gå på lignende planlagte fester fremover. Foto: Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Brannsjefen forklarer at CO-gass oppstår ved alt som brenner, og det tar tid før man merker at gassen er inntatt. Kokeapparatet i teltet eller bilene våre er bare noen eksempel på ting som avgir denne gassen.

– Det tør jeg ikke tenke på

Det er likevel ikke bare den livsfarlige gassen som bekymrer brannsjefen. Mangel på rømningsveier er like alvorlig. En inngang på én ganger én meter var de 200 festdeltagerens eneste mulighet til å komme seg inn og ut. Mange hadde ifølge politiet inntatt både lovlige og ulovlige rusmidler, og hadde derfor redusert reaksjonsevne.

– En panikksituasjon skapt av ett eller annet kunne også ført til en veldig farlig situasjon, forklarer Myroldhaug.

– Hva hvis det hadde begynt å brenne?

– Det tør jeg ikke engang tenke på, svarer brannsjefen kontant.

Mener festene er risikosport

Flere av de som var på festen natt til søndag sier de ikke angrer, og hevder de kommer til å gå på nye, ulovlige fester.

– Jeg vil kalle det risikosport å være med på en sånn fest. Vi vet at mange trigges av både spenningen og ulovligheten, men vi må bare appellere til at man må prøve å ta ansvar for egen sikkerhet. Denne saken bør være en vekker, sier Myrolhaug.

Nå ber han folk varsle dersom de vet om slike fester i fremtiden.

– Vi håper å få et varsel før en sånn fest skal finne sted. Det er ikke så farlig hvem som varsler, og det finnes to måter å gjøre det på. Man kan ringe 110, og dersom man ønsker å være anonym kan man gå inn på branntips.no. Dette er en nasjonal nettside hvor man kan varsle om farlige forhold eller bekymringer, oppfordrer brannsjefen.