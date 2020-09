– Han kan vinne hele greien

Tadej Pogacar (21) markerte seg på den første fjelletappen i Tour de France. Flere mener at den unge sloveneren kan bli en av hovedutfordrerne til landsmann Primoz Roglic.

Mens Primoz Roglic (30) løftet armene til værs på det som var den første prøvelsen for sammenlagtrytterne i Tour de France, suste en annen slovener i mål like bak.

– Det kommer flere muligheter

Tadej Pogacar (21) klatret til fjerdeplass i sammendraget og tok samtidig over den hvite ungdomstrøyen med sin andreplass på Orcières-Merlette. Forholdsvis uanfektet holdt den unge UAE Team Emirates-kapteinen greit følge da farten ble satt opp og viste hvorfor hans navn stadig oftere blir nevnt i samme åndedrag som Roglic, Egan Bernal og de andre storrytterne.

– Det er nok mer fokus på Primoz. Takk Gud for det, sier Pogacar om at det ble dobbelt slovensk på den fjerde etappen.

– Det er en veldig god dag. Det føles veldig bra å avslutte bak ham når han løfter hendene sine. Det var synd at det ikke var meg. Det kommer flere muligheter, men jeg er fornøyd.

Og nettopp flere muligheter vil Pogacar få.

Håper på pallen i Paris

For med full støtte fra UAE Team Emirates-laget skal Pogacar jakte en topp-plassering i Touren. Fjorårets tredjeplass i Vuelta a Espana - hvor han også stakk av med tre etappeseirer - malte et tydelig bilde av en ekstremt lovende rytter.

– Han er en type som kan overraske stort. Innad i laget har vi et håp om podiet. Om det skulle bli realitet, så er vi kjempefornøyde. Er man innen rekkevidde for seieren, så går man for den, sier Pogacars norske lagkompis Vegard Stake Laengen til TV 2.

Stake Laengen la selv ned en solid innsats for Pogacar på tirsdagens etappe og lover at laget skal gi ham all støtte som trengs i fortsettelsen.

– I denne Touren er konkurransen vanskelig – også for den hvite og gule trøyen. Om jeg går for den hvite, kan jeg prøve på den gule også, sier en offensiv Pogacar.

Tror Pogacar kan vinne

Det kan nok være for mye å forlange fra en forholdsvis fersk treukersrytter å hamle opp med de største kanonene med stappfulle CV-er, men som så mange ganger før er det umulig å spå hva som kan skje i Tour de France. Én velt eller én dårlig dag kan spolere alt for de på papiret sterkeste rytterne.

– Det er ikke umulig at Pogacar vinner hele greien, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad, og peker på at duellen mellom Roglic og Bernal kan gi Pogacar en åpning.

– Om vi kommer i en situasjon hvor Roglic og Bernal blir sittende å se på hverandre, så kan det være at Pogacar sniker seg av gårde. Han har kjempetrøkk. Han er en vinnertype. Jeg tror av de 30 gangene han har fullført på toppen av et fjell i sin karriere, så har han vært topp 15 alle dagene. Han kan dette med å sykle oppover, og så har han en eksplosiv avslutning. Han kan vinne et par-tre etapper i løpet av Tour de France.

Ekspertkollega Thor Hushvod tror man gjør lurt i å senke forventningene noen hakk til den 21 år unge sloveneren.

– Det er litt mot alle odds, tross hans unge alder. Han viste i fjorårets Vuelta at han kan virkelig nå helt opp. Podiet er innenfor rekkevidde, men det er kanskje å forvente litt for mye at han skal kjempe mot Bernal og Roglic, sier Hushovd.