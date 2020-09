Chelsea Women punget ut for dansk stjerne

Spissen Pernille Harder (27) forlater tapende mesterligafinalist Wolfsburg for en klekkelig sum.

Regjerende ligamester Chelsea Women starter sesongen med bortekamp mot Manchester United søndag.

I dag har de sikret seg en solid forsterkning i den danske angriperen Pernille Harder. 27-åringen kommer fra tyske Wolfsburg, som nylig tapte mesterligafinalen mot Lyon.

Harder blir nå lagvenninne med den norske trioen Guro Reiten, Maria Thorisdottir og Maren Mjelde. Partneren hennes, svenske Magdalena Eriksson, er kaptein på Chelsea, og nå skal paret kjempe sammen om trofeer.

Overgangssummer i kvinnefotball er ofte fraværende eller små. Sjelden blir de offentlige også, men BBC melder at den danske landslagsspilleren er kjøpt for 250 000 pund (ca 2,9 millioner kroner). Danske DR, som viser til tyske medier, skriver at Chelsea betaler 330 000 euro (3,5 millioner kroner).

Det skal være en av de største overgangssummene noensinne i kvinnefotballen, men ingen vet nøyaktig hva rekorden er.

Overgangssummen blekner derimot mot handlingen til Chelseas herrelag. De ligger an til å bruke over to milliarder kroner på spillerkjøp denne sommeren.

Harder har signert en treårskontrakt. Hun har en lang historie med å score mål for både klubb og landslag. Forrige sesong ble hun toppscorer i Tyskland med 27 mål på 21 kamper. I 2018 ble hun kåret til årets spiller av Uefa.