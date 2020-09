Politiet mener Vollvik bevisst har feilmerket munnbind

Idar Vollvik ble tirsdag morgen pågrepet, siktet for brudd på lov om medisinsk utstyr.

Politiet aksjonerte da mot tre lokaler i bergensområdet som tilhører Vollvik. I løpet av dagen har de beslaglagt kassevis med munnbind fra Vollviks lokaler.

Idar Vollvik må overnatte i arresten, før politiavhøret fortsetter onsdag, opplyser Vollviks forsvarer Einar Råen tirsdag kveld.

– Bevisst feilmerking

Bakgrunnen for aksjonen mot forretningsmannen var at politiet nylig mottok opplysninger som ga dem mistanke om at munnbindene som Vollvik selger er feilmerket og ikke er godkjent.

Påtaleansvarlig Sigrid Sulland i Vest politidistrikt sier at de mener der er snakk om en forsettelig overtredelse. Med andre ord at feilmerkingen er gjort bevisst.

– Vi har fått opplysninger som ga oss mistanke om at ikke medisinske munnbind ble pakket om på en slik måte at det virket som om de er godkjent til medisinsk bruk, sier Sulland til TV 2.

– Skjerpende moment

Påtaleansvarlig i saken sier at bakgrunnen for regelverket om medisinsk utstyr er at det er svært viktig å vite at utstyret er godkjent.

– Det er nettopp derfor dette regelverket er så strengt, sier Sulland.

Politiet mener det er skjerpende momenter at det ble beslaglagt så store mengder munnbind.

– I tillegg er det skjerpende moment og uheldig at dette har skjedd i en tid der et er stor bruk av munnbind, samt at helseforetakene er avhengige av å vite at munnbindene de tar i bruk er godkjente, sier Sulland.

Utelukker ikke flere siktelser

Påtaleansvarlig ønsker ikke å svare på hvor mange som har kjøpt munnbind fra Vollvik.

– Vi har gjort et stort beslag i dag, men vi har ennå ikke oversikt over hvor mange som har kjøpt munnbind fra dette partiet. Vi vet at munnbinene er blitt tilbudt for salg på nettbutiken Ludostore, men vi jobber med å finne ut omfanget, sier Sulland.

– Kommer dere til å sikte flere personer i saken?

– Vi kan ennå ikke utelukke flere siktelser, sier påtaleansvarlig til TV 2.

Statens legemiddelverk (SLV) skal undersøke kvaliteten på munnbindene som politiet har beslaglagt.

Nekter straffskyld

Idar Vollviks forsvarer Einar Råen sier at hans klient har vært i avhør tirsdag.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier Råen.

Forsvareren sier saken dreier seg om at Vollvik den siste tiden har kjøpt et mindre parti med munnbind fra en norsk importør.

– I den forbindelse kan det ha oppstått en misforståelse med tanke på hvilket produkt dette var, sier Råen.

– Hvordan reagerte Vollvik på pågripelsen?

– Vollvik har klart gitt uttrykk for at han ble veldig overrasket og sjokkert da politiet kom og pågrep ham. Han har imidlertid ønsket å samarbeide med politiet og har sittet i lange avhør i dag, sier Råen.

Råen vil ikke kommentere detaljer i siktelsen, men understreker at saken dreier seg om et mindre parti munnbind i forhold til den virksomheten Vollvik ellers driver med av egenimport av munnbind.