Nicolay Ramm skal bli pappa

GOD KVELD NORGE (TV 2): Nicolay Ramm (31) og forloveden Josephine Leine Granlie skal bli foreldre for første gang.

I april i fjor kunne NRK-profil Nicolay Ramm og kjæresten Josephine Leine Granlie avsløre at de hadde forlovet seg. Det store spørsmålet hadde tilsynelatende blitt stilt i Santa Barbara i California under en ferietur.

Nå bekrefter Ramm til Dagbladet at de to skal bli til en familie på tre.

På spørsmål om han og forloveden venter barn, svarer han følgende i en tekstmelding:

– Jepp!

«Verdens beste pappa»

Videre kan han fortelle at han er godt forberedt til termin i januar, og at han har lest ut hele boken med navn «Verdens beste pappa».

- Så jeg er så godt forberedt som jeg kan få blitt, tror jeg, skriver han.

Nicolay Ramm fikk store gjennombrudd under OL i 2018, da han sjarmerte seg inn i Norges hjerter med gøyale sketsjer. Siden har han blitt en alt-mulig-mann som både jobber som programleder, journalist, komiker, skuespiller og artist.