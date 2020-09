Sykler Tour de France med millionklokke rundt armen

Det skinner av Julian Alaphilippe (29) så langt i Tour de France. Én etappeseier og gul trøye er beholdningen etter fire etapper for hjemmeyndlingen.

Millionklokke

29-åringen er med andre ord vanskelig ikke å legge merke til i feltet, men det er kanskje ikke alle som har fått med seg hva Alaphilippe bærer på sin venstre arm.

Der er det en klokke som hører hjemme i kategorien meget eksklusiv. Nærmere bestemt en Richard Mille RM 67-02.

Richard Mille RM 67-02 lik den Julian Alaphilippe bruker under Tour de France. Foto: Skjermdump richardmille.com

Klokken veier kun 32 gram, inneholder titanium, karbon og henger rundt armen ved hjelp av en elastisk reim. Nettstedet chrono24 anslår at en lignende utgave koster mellom 1,5 til 1,8 millioner kroner.

Det er ikke kjent hvordan samarbeidet mellom Alaphilippe og Richard Mille, den kjente klokkeprodusenten, har kommet i stand, men sykkelstjernen la selv ut et bilde fra et møte med Mille i september i fjor på sin egen Instagram-profil. I juni i år var Alaphilippe på plass hos klokkeprodusenten.

Richard Mille har knyttet seg til flere av idrettens største stjerner. Tidligere er det laget spesialutgaver for blant andre Formel 1-fører Fernando Alonso, alpinist Alexis Pinturault og rallysjåfør Sebastien Ogier.

GLITRENDE: Johannes Thingnes Bø med Roger Mille-klokke rundt armen. Foto: Berit Roald

Blant stjerner som Bubba Watson, Didier Drogba og Rafael Nadal er det også en nordmann. Johannes Thinges Bø dukket opp med en Richard Mille RM 67-02, lik den Alaphilippe nå sykler Touren med, forrige sesong og bekreftet senere samarbeidet.

– Jeg sendte en e-post til markedssjefen og tenkte at det var en «long shot» fordi merket er så stort, men han hadde fått med seg at jeg hadde gjort det bra. Da han ville ha meg i stallen, hoppet jeg i taket. Det er et signal at de vil etablere seg med meg og skiskyting. Det er et merke som har avtale med få utøvere, sa Thingnes Bø til NRK.

Alaphilippe har nok tilpasset sin egen modell av den eksklusive klokken, som under Tour de France har et blått preg med en blå reim. Under blant annet Milano-Sanremo og Criterium du Dauphiné syklet han med rød reim for å holde på plass millionklokken.

Team Bahrain McClaren er også sponset av Richard Mille, men rytterne sykler angivelig med en litt større utgave enn den Alaphilippe bruker under Touren.

«Richard Mille designet denne modellen slik at den kan tilpasses ulike sportsaktiviteter. Det er grunnen til at flere av merkets partnere har utviklet en RM 67-02 i fargene til deres respektive land», står det på nettsiden til klokkeprodusenten.

Dyre solbriller

Det er ikke bare klokker og sykler som koster flesk under det rullende Tour de France-sirkuset. Da Alexander Kristoff steg opp på pallen etter den første etappen for å motta den gule ledertrøyen, var det med et eksklusivt sett solbriller på capsen.

Cyclingnews skriver at Kristoff hadde på seg en spesiallaget brille fra Scicon med 36 diamanter som former et ett-tall på begge sider. Angivelig koster den unike solbrillen 52 000 kroner.

– Ja, de er kule og raske de! Jeg liker den nye modellen. De var bra én dag også i regnet. Siden glasset er stort fikk jeg lite sprut av vann i øynene, sier Kristoff til TV 2.

Han fikk likevel ikke lov til å sykle rittet med spesialutgaven. Scicon opplyser at brillen kun vil bli brukt av deres samarbeidspartnere under Touren ved podieseanser. Dermed må Kristoff og Co. holde seg til den «vanlige» utgaven av brillen når de gyver løs på landeveien de kommende ukene.

Sciocon leverer også briller til NTT Pro Cycling og Israel Start-Up Nation under Tour de France.