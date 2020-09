Stortinget rammet av IT-angrepet – Ap-topp krever full gjennomgang

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet bekrefter til TV 2 at de rammet av dataangrepet på Stortinget.

– Det er nå klart at også vi er rammet, sier kommunikasjonssjef for Sp på Stortinget, Lars Vangen. Han kan ikke si hvor mange, eller hvem som er berørt.

Også Høyre er rammet, skriver VG.

– Må være motstandsdyktig

Flere reagerer nå sterkt på angrepet.

– Det er vanskelig å gardere seg 100 prosent mot dette, men utgangspunktet er at det ikke skal skje, sier Fredric Holen Bjørdal (Ap) til TV 2.

Han er er medlem av Arbeiderpartiets gruppestyre på Stortinget og sier han forventer en full gjennomgang.

– En så sentral institusjon som Stortinget må være motstandsdyktig mot slike angrep. Jeg forventer derfor full gjennomgang. Etterretningstjeneste har advart i flere år om at Norge er sårbart for cyberangrep, på grunn av høy digitalisering. Forventer at gjennomgangen viser at Stortinget ikke har utvist naivitet, men tatt på alvor at vi er sårbare. Vi har sett eksempel i mange land på at de demokratiske institusjonene er særlig utsatt for angrep. Tempoet i utviklingen hos de som utfører digitale angrep er høyt, og det nytter ikke å ligge bakpå, sier Fredric Holen Bjørdal.

Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen bekrefter at både ansatte og politikere i Arbeiderpartiet er rammet.

Både stortingsrepresentanter og ansatte har fått «innbrudd» i epost-kontoene sine.

– Det er hentet ut informasjon fra e-postkontoer, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen til TV 2.

– Skummelt og alvorlig

AP-POLITIKER: Masud Gharahkhani er Aps innvandringspolitiske talsperson.

- Veldig alvorlig. Vi vet at slike angrep skjer og vil skje igjen i fremtiden. Alvoret forteller oss at IT sikkerheten ikke har vært tilstrekkelig. Nå vil videre etterforskning avdekke mer, sier stortingsrepresentant Masud Gharahkhani.

– Det er skummelt og alvorlig at Stortinget er utsatt for et slikt angrep. Dette viser hvor viktig datasikkerhet må være for staten fremover, enten det gjelder stortingsrepresentanters e-poster eller pasienters helseopplysninger, sier stortingsrepresentant Tuva Moflag.

– Slike angrep viser at systemene våre er sårbare, sier stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap).

Han vil ikke kommentere om han selv er rammet.

– Dette må vi ta på alvor. Dette er en utfordring for personvernet vårt. Våre opplysninger ligger digitalt nå fra vugge til grav, sier stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet.

– Uakseptabelt

Senterpartiets Geir Pollestad er tydelig på hva han mener om IT-angrepet.

- Det er uakseptabelt at dette kan skje, sier stortingsrepresentanten.

- Hva forventer du av Stortingets administrasjon?

- Jeg forventer at Stortingets administrasjon rydder opp, og at det blir en full gjennomgang av saken. Et sentralt spørsmål er om en alltid velger de sikreste løsningene eller om en velger de billigste, sier han.

– Skremmende

– Skremmende. Det viser hvor viktig det er å ha trygge systemer, gode kontrollrutiner og fokus på at det faktisk er mulig, sier stortingsrepresentant Kari Henriksen.

– Det er ikke overraskende at det skjer, men bekymringsfullt at det ser ut til at noen har lyktes, sier Marianne Marthinsen

Ap-representant Runar Sjåstad sier det er ubehagelig.

– Vi kan nok aldri gardere oss helt. Det er viktig at slike angrep blir oppdaget og etterforsket slik at det blir avdekket hvem som står bak. Er selvfølgelig ubehagelig når noen prøver å tilegne seg informasjon som er fortrolig på ulovlig vis, sier Sjåstad.

- Jeg føler meg trygg på at stortinget håndterte dette kjapt og ryddig. Men vi bør vel alle være mer og mer årvåkne fremover. Det er strengt når vi bruker mobil i utlandet pga fare for hacking så det er ofte tema i komiteen. Vi får sikkerhetsgjennomgang før vi reiser, sier Siri Gåsemyr Staalesen i Ap.

Sp-topp har hatt trøbbel

- Jeg har hatt trøbbel med e-post, ikke fått sendt eller mottatt e-post de siste dagene, men har ikke fått beskjed om at jeg er rammet, sier Sp-politiker Jenny Klinge.

Senterpartiets kommunikasjonssjef Lars Vangen sier de ikke er rammet, så langt han vet.

Frp sier det er Stortingets administrasjon som skal håndtere saken.