Familiene flyktet fra krig – nå vil Sommerhytta-paret gi dem noe tilbake

Flere av deltakerparene har støtt på både oppturer og nedturer i løpet av de første ukene av TV 2-programmet Sommerhytta.

Til tross for minimalt med byggerfaring har kjæresteparet Esra Maloku (27) og Arber Topollaj (27) allerede imponert stort. Men at paret ble med på oppussingsprogrammet var ren tilfeldighet.

– Hvorfor meldte dere dere på?

– Det lurer vi også på, flirer paret når TV 2 snakker med dem over telefon.

– Det var litt tilfeldig. Jeg holdt på å skrive masteren min, noe jeg var veldig lei av. Så dukket det opp en annonse på Facebook om vi hadde lyst til å vinne en sommerhytte. Selvfølgelig hadde vi lyst til det, sier Maloku.

Hun forteller at de meldte seg på litt for gøy, men jo mer de tenkte på det, jo mer økte lysten.

– Vi har jo begge foreldre fra Kosovo, så om somrene har vi alltid reist tilbake dit på ferie. Vi har alltid hatt en drøm om en hytte, men det har vært så fjernt for oss.

En fjern hyttedrøm

Da Maloku og Topollaj fikk beskjed om at de var ett av deltakerparene i Sommerhytta, tenkte de umiddelbart på foreldrene sine.

– Vi tenkte at dette er en fantastisk mulighet til å gi tilbake til familiene våre. Det er på tide å vise de hvor takknemlige vi er for at vi har kommet hit. De flyktet jo fra krig og elendighet, sier de.

Familiene flyktet nemlig til Norge, da krigen brøt ut i Kosovo på 90-tallet. Foreldrene til Maloku var i utgangspunktet på ferie i Norge, da krigen brøt ut. Det førte til at familien valgte å bli her.

– Det var egentlig veldig tilfeldig at vi endte opp i verdens best land, sier hun.

Dermed ble hun født og oppvokst i Sarpsborg.

Topollaj ble født i Sverige. Familien hans flyttet til flere land, før de til slutt endte opp i Norge og Fredrikstad i 1999.

– Jeg var syv år da vi flyttet hit. Jeg har ikke så mange minner fra det. Jeg er yngst av fire søsken, så de ble nok mer påvirket av flytteprosessen enn hva jeg ble, forteller han.

Surrealistisk

Selv om innspillingen av Sommerhytta foregikk i fjor høst, blir ikke programmet sendt på TV før nå. Maloku synes det er surrealistisk å se tilbake på tilværelsen.

– Vi ser hvor lite vi kunne, og hvor mye det innebærer å bygge en hytte. Det stopper virkelig aldri.

– Vi har aldri snekret noen gang i løpet av livene våre. Jeg angret virkelig på at jeg ikke fulgte mer med når faren min, som er veldig flink til å snekre, holdt på. Det hadde jeg virkelig hatt bruk for, innrømmer Topollaj.

Paret opplevde deltakelsen som overveldende, spesielt med alle kameraene rundt.

– Det var som et sjokk for oss. Og å bli kastet ut i det på nasjonal TV er ganske sykt. Vi sov lite og døgnet veldig mye, så vi ble veldig slitne og emosjonelle. Jeg gråt masse, bare fordi jeg var sliten og emosjonell, sier Maloku.

Topollaj synes det alle tyngste med Sommerhytta var å se kjæresten sin bli sliten og utmattet.

Kom styrket ut av det

Paret, som har holdt sammen i omtrent ti år, innrømmer at Sommerhytta-deltakelsen var en test for forholdet.

– Det var en berg-og-dal-bane, men vi kom styrket ut av det. Jeg tror det hadde vært en stor utfordring om vi ikke hadde kjent hverandre så godt, så den største fordelen vi hadde var nok at vi var så trygge på hverandre, sier Maloku.

Hun beskriver kjæresten som en av mest positive og snilleste personene hun kjenner. På Sommerhytta dukket det imidlertid opp sider hun ikke hadde lagt merke til før.

– Man søkte jo støtte og trøst hos den andre når man ble sliten, men når den andre ikke klarte å gi det fordi man var like sliten selv, ble det vanskelig. Når han da ble negativ tenkte jeg «oi, hva skjer nå». Det sjokkerte meg, og det var rart å se han slik, forklarer hun, og legger til:

– Jeg tenker at hvis vi ikke gjorde det slutt da, så kommer vi aldri til å gjøre det slutt. Jeg ble mer og mer sikker på at denne mannen er den riktig mannen for meg.

Vanskelig å vende tilbake

Etter at paret kom hjem fra Sommerhytta, har det vært utfordrende å vende tilbake til hverdagen.

– Det var vanskelig å gire ned. Selv om det var slitsomt å være med på Sommerhytta var det samtidig spennende å gjøre noe nytt hver eneste dag. Det er noe med den jakten etter å mestre noe nytt. Når jeg kom hjem klarte jeg ikke å roe ned. Det tok tid før jeg landet, forteller Topollaj.

– Vi hadde jo hatt ti fantastiske uker hvor vi lærte så mye nytt, og så var det plutselig ferdig. Jeg tror ikke vi helt forstod hva vi hadde vært med på. Det føltes som en drøm, sier Maloku, og fortsetter:

– For meg var Sommerhytta alt. Det var mye blandede følelser da vi kom hjem. Jeg tenkte først «hva skal jeg gjøre med livet mitt nå». En del av meg sa «Arber, nå må vi gifte oss». Det har jeg aldri sagt før.

I dag bor paret sammen i Oslo. Topollaj jobber som salgskoordinator, mens Maloku jobber som betalte medier-spesialist.

