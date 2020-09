Hviterussisk opposisjonsleder til TV 2: – Jeg vil hjem

På fjerde uken sitter opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja i dekning i Litauen og lengter hjem.

– Jeg elsker landet mitt. Mannen min er der og alle mine venner. Barna mine vil også hjem for å gå på skolen. Men dessverre føler jeg ikke at jeg og barna vil være trygge i Hviterussland akkurat nå, sier hun til TV 2.

I august utfordret den beskjedne 37-åringen Hviterusslands eneveldige hersker gjennom 26 år ved å stille som presidentkandidat.

Aleksander Lukasjenko påberopte seg ikke uventet en overlegen seier. Men det han nok ikke hadde regnet med, var at landets befolkning tok til gatene for å protestere mot valgjuks.

I politivolden og massearrestasjonene som fulgte, tok Tikhanovskaja med seg barna og flyktet til nabolandet.

Nøyaktig hva som skjedde den dramatiske kvelden 9. august vil hun fortsatt ikke fortelle.

– Kanskje vil jeg gjøre det en gang i fremtiden, men ikke akkurat nå, sier Tikhanovskaja.

Motvillig leder

Mens protestaksjonene fortsetter for fullt i Hviterussland, fikk TV 2 tirsdag et eksklusivt intervju med opposisjonslederen via Skype.

Selv om hun bedyrer at hun ikke har noen formell kontroll over demokratibevegelsen i hjemlandet, føler Tikhanovskaja at det er viktig å nå ut til Europas befolkning akkurat nå.

– De demokratiske landene forstår hvorfor folk i Hviterussland demonstrerer. De forstår at man må respektere de grunnleggende menneskerettighetene og at ingen stat har rett til å undertrykke disse rettighetene.

KAMPKLAR: Aleksander Lukasjenko har foreløpig ikke gjort tegn til å ville etterkomme kravene om nyvalg. Foto: NTB Scanpix

På spørsmål om hun overhodet har noen politiske ambisjoner, svarer hun kontant:

– Jeg kommer ikke til å stille til valg igjen, selv om de blir frie og rettferdige.

Men det er likevel henne europeiske ledere nå nærmest står i kø for å snakke med. Og neste uke får hun besøk av statsminister Erna Solberg.

– Siden vi begge er kvinner vil vi ha masse å snakke om, sier Tikhanovskaja med et smil.

Første reise etter korona

Turen til Litauen førstkommende mandag blir Solbergs første utenlandsreise etter at koronaviruset rammet Europa.

Statsministerens kontor bekrefter overfor TV 2 at et møte med eksilpolitikeren står på programmet.

– Jeg ser frem til å møte Tikhanovskaja og til å få hennes synspunkter på hvordan vi og det internasjonale samfunn som sådan kan bidra best mulig, sier Solberg i en skriftlig uttalelse.

Norges statsminister blir etter det TV 2 har klart å bringe på det rene den første utenlandske regjeringssjef som møter Tikhanovskaja.

– Jeg vil be henne om å støtte det hviterussiske folk og ta opp det som skjer hos oss, sier opposisjonslederen til TV 2.

– Vi tar imot all hjelp vi kan få fra den norske regjeringen, men ber bare om én ting: At de støtter det hviterussiske folk.

Kvinner i front

Noe av det som har gjort den hviterussiske protestbølgen så spesiell er at kvinnene har gått i front.

I det tradisjonelt svært mannsdominerte landet har dette muligens bidratt til å gjøre demonstrasjonene fredelige.

– Jeg tror vi har inspirert kvinner til ikke å stå på sidelinjen. Ikke å bli værende på kjøkkenet og gjemme seg bak sine menns brede skuldre, men kjempe for sine rettigheter, sier Tikhanovskaja.

Snart fire uker etter demonstrasjonene begynte, ser hun fortsatt ikke noen tegn til at Aleksander Lukasjenko skal imøtekomme deres krav om nyvalg.

Men presset på den hviterussiske lederen øker for hver dag som går.

– Demonstrasjonene i Hviterussland er ikke blitt mindre og de vil fortsette. Og streikene griper om seg, sier Tikhanovskaja.

– Derfor er jeg sikker på at han vil møte oss i forhandlinger før eller siden. Folk er lei av ledelsen i Hviterussland. De vil ikke mer.