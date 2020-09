For tre år siden takket King nei. Nå har pipen fått en annen lyd

– Jeg har blitt voksen, vet du. Jeg har fått to barn, og da må man vokse opp, fleiper Romsås-gutten i et eksklusivt intervju med TV 2.

Før han blir mer alvorlig:

– Jeg har vært på landslaget lenge, og føler meg som den mest rutinerte spilleren i og med at jeg har vært i den tøffeste ligaen i fem år. Også har jeg veldig god kommunikasjon med og forhold til sjefen.

Oppfatningen deles av mannen han sikter til, Lars Lagerbäck. Svensken mener at King har vokst både på og utenfor banen.

– Min erfaring er at når spillerne får familie, roer de seg ned litt òg. Jeg har fått et veldig positivt inntrykk av Josh. Det som er mest gøy, synes jeg, er på det personlige planet, men også hvordan jeg ser på ham som fotballspiller, sier landslagssjefen – og roser hvordan King er med å starte forsvarsarbeidet fra spissplass.

Føler seg som en kaptein

Selv om han ikke bærer bindet og er den som går først i rekken ut på banen, gjør King sitt for å ta ansvar. Kommer det for eksempel noen nye spillere opp i A-landslagstroppen, prøver han å gi dem en varm velkomst, forklarer Bournemouth-proffen.

– Jeg har ikke kapteinsbindet når jeg spiller, men jeg føler at jeg er en kaptein i laget. Når vi trener, har jeg alltid lyst på høyt tempo. Det er det jeg er vant til. Jeg var i United da jeg var ung, og jeg har vært i Bournemouth med Eddie Howe. Der er det 110 prosent i hver eneste treningsøkt. Og det er noe jeg prøver å få inn i gruppen her, forklarer han.

Kapteinsteamet på landslaget består av Stefan Johansen og Omar Elabdellaoui. King røper at han ble spurt om å være en del av teamet da Lars Lagerbäck tok over vinteren 2017.

– Er det en drøm for deg å lede Norge ut som kaptein før du legger opp?

– Ja, det er det. Jeg ble jo spurt av Lars da han tok over. Jeg følte ikke at jeg var den personligheten da. Og det er jo tre-fire år siden nå. Nå føler jeg noe helt annet, og har vokst så mye som person og fotballspiller. Så det hadde jeg tatt, men det er ikke noe jeg går og håper på, svarer 28-åringen.

– Alle hadde lyttet like mye uansett

Med kapteinsbindet følger et visst ansvar, understreker King.

– Du må gå foran som et eksempel når du er kaptein. Det følte jeg meg ikke klar for for tre-fire år siden, men nå hadde jeg tatt det med et smil.

Å gå til Lagerbäck og be om å få kapteinsbindet, er imidlertid uaktuelt. Valget får være opp til landslagssjefen, slår King fast.

– Vi har to fantastiske kapteinsgutter i Stefan og Omar. Hvis jeg har noe jeg skulle sagt, så hadde jeg gått til dem eller sagt det høyt. Alle hadde lyttet like mye til meg uansett, sier han.

