I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Dodge Charger kom i sin første generasjon i 1966. Bilen på disse bildene er en andre generasjon som ble produsert fra 1968 til 1970. Den opprinnelige planen var å bygge 35.000 slike biler. Da de tre årene var omme hadde man bygget mer enn 96.000 eksemplarer. Vi snakker med andre ord om en gedigen suksess her.

Mange mener også at denne generasjonen er den fineste og tøffeste av de klassiske Chargerne. Kanskje godt hjulpet av den oransje «General Lee», fra den amerikanske TV-serien "The Dukes of Hazzard" hvor nettopp en Dodge Charger hadde en fremtredende rolle.

En av den som lenge har hatt Charger som sin drømmebil er Stefan fra Porsgrunn. Men hans Charger er ikke som alle andre.

Stefan ble nemlig som guttunge påkjørt av en bil og etter en mislykket operasjon i ryggen i 2004, havnet han i rullestol. Men han lot ikke det stoppe drømmen om en skikkelig amerikansk muskelbil. Hans Charger er nemlig bygget om til handicapbil, med håndgass og brems.

– Nei, det ble ikke noe NAV-støtte til denne bilen gitt, sier friskusen fra Porsgrunn.

– Folk kikker fælt når denne bilen står parkert på handicap-plass, men jeg får mange smil og "tommel opp" når jeg kommer trillende i rullestolen min og løfter meg inn bak rattet etter armene, sier Stefan videre.

Her er historien om han og bilen:

Dodge Chargeren til Stefan er en av svært få slike biler som kan stå lovlig på handicap-parkeringen. Foto: Privat.

Bilen:

Merke og modell: 1968, Dodge Charger 440 RT. Som nå har blitt til 505 og 8.3 liters motor, istedenfor 7.2 liter som er originalt.

Hvor lenge har du eid den? Jeg har eid bilen siden 2015. Den ble kjøpt i USA for 60.000 dollar.

Hva jeg har gjort med bilen: Alt - og litt til ... Jeg at har blant annet plukket ned hjulopphenget to ganger for å bli fornøyd.

Motoren er plukket helt fra hverandre og alt er nytt inni og utenpå. Med blant annet ny veivaksel, stempler og topplokk, bare for å ta det i litt grove trekk. Hvor mange hester den yter nå vet jeg ikke, da motoren ikke er bremset i benk. Men det er i alle fall ikke under 650 hestekrefter.

Jeg har totalt brukt over 500.000 kroner på denne bilen etter kjøp. Alt er dokumentert i en ringperm, som har blitt ganske feit etter hvert.

Liker best med bilen: Helt klart utseendet.

Liker minst med bilen: Bensinforbruket, som er ganske friskt. I sommer har jeg også kjørt en god del med den.

Les også: Chevroleten er kjempestor – men prisen er liten

Dodge Charger har alltid vært en drømmebil for Stefan. Det går an å forstå hvorfor … Foto: Privat.

Beste opplevelse med bilen: Da jeg fikk se den på bilkaia i Drammen for første gang!

Framtidsplaner med bilen: Nå venter jeg på en spesialbygd racing-forgasser fra USA, fra AED Performance. Så det blir å få på den i nærmeste framtid. Så få vi se etter hvert hva mer jeg finner på.

Drømmebil: Det er denne. Helt siden jeg fikk sitte på i en da jeg var 14 år har en slik Charger vært øverst på ønskelisten.

Christian importerte drømmebilen – gikk på en kjempe-smell

Annet: Har sittet i rullestol siden 2004.

Kompis og motorbygger Stein Arne Lindvall i aksjon. Foto: Privat.

Stein Arne Lindvall som er en god venn av meg gjennom mange år var utrolig snill og hjalp meg å bygge denne bilen, slik jeg ønsket meg den.

Jeg åpnet lommeboken og sa:

– Du finner de riktige delene som du ville ha brukt om det var din egen bil. Jeg betaler, uansett pris.

Jeg fikk et stort glis og et "okei" tilbake! Han har 40 års erfaring bak seg med bilbygging og er svært dyktig. Jeg kaller ham bare for professor Nutts.

De som er innen dette miljøet kjenner til hans ferdigheter. Han er viden kjent for sine spesielle biler. Blant annet en Opel fra 80-tallet med 1100 hestekrefter, en Mercedes med Corvette ZR1 -motor, en rå Corvette og en VW Caravelle med twin-turbo.

Jeg visste at bilen kom til å bli et beist når han var ferdig. Det ble den. Den skremte meg rett og slett skikkelig på første testtur!

Les også: Denne har naboen neppe maken til

Stefan har sittet i rullestol siden 2004, men det forhindrer han ikke i å kjøre en skikkelig hårete bil! Foto: Privat.

Eieren:

Navn: Stefan Fosvik

Alder: 49 år

Bosted: Porsgrunn

Litt om meg: Far til ei litt bortskjemt jente på 23 år som bare liker BMW. Jeg har også en feit, doven katt.

Jeg kjører til daglig en VW Caravelle med dieselmotor, chip-trimmet 180 hestekrefter og med rullestolheis bak.

Jeg digger amerikanske muskelbiler, da dette miljøet passer meg perfekt.

Jeg har også eid en Pontiac firedørs Le Mans fra 1964. Den ble solgt da jeg ble far, og jeg har aldri sett noe til den etter det.

Du skjønner kanskje hvorfor Alf Kristian elsker Volvoen sin?

Vis fram din bil:

Har du en bil du vil dele med oss? Billig, dyr, stygg, pen, gammel, ny, liten eller stor, se info her:

Les også: Nå fyller denne klassikeren 70 år

Video: Er dette verdens raskeste pizza-bud?