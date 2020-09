Nok en landslagsspiller vender hjem

Korona-situasjonen gjør fremtiden for norske hockeyproffer i utlandet høyst usikker. Nå vender nok en landslagsspiller hjem for å spille i den norske eliteserien.

Thomas Valkvæ Olsen vender hjem igjen og har signert en kontrakt med sin gamle klubb Frisk Asker.

27-åringen, som kan skilte med 18 offisielle landskamper, har de siste to sesongene spilt på toppnivå i Sverige for SHL-laget Leksands IF. Den første sesongen var han en sterk bidragsyter til å kjempe laget opp i toppserien. Forrige sesong endte han med elleve målpoeng på 48 kamper i grunnserien før koronaviruset satte en stopper for all aktivitet.

– Jeg er veldig takknemlig for at de kan skvise meg inn selv om budsjettet er trangt. Det er en stor fordel for meg å spille kamper allerede nå fremfor å vente til november. Vi har blitt enige om en avtale der jeg får mulighet til å gå videre til utlandet dersom situasjonen blir bedre der ute.

Valkvæ Olsen signerer i første omgang en kontrakt på tre måneder med en klausul om å reise dersom det kommer et attraktivt utenlandstilbud. Etter det TV 2 kjenner til har klubber fra Østerrike, Finland og Tyskland vist interesse for den talentfulle forwarden, men koronapandemien gjør situasjonen utenlands veldig usikker.

– Det er interesse ute i Europa, men ingen vet hva som skjer, så ingen tør foreta seg noe. Det er kanskje litt feil år å sitte uten kontrakt, men man må bare gjøre det beste ut av situasjonen.

Etter at sesongen ble avbrutt i vår, ble ikke Valkvæ Olsen tilbudt ny kontrakt hos Leksands.

– Litt skuffa ble man jo, men jeg hadde ikke noe spesielt år og den ligaen er knallhardt. Man får ingen gratis sjanser, men kanskje man kan komme seg tilbake igjen, sier han.

Siden 12.mars har han vært hjemme og ventet på at situasjonen skulle bedre seg og er nå veldig klar for å spille kamper igjen.

– Det har vært deilig å være hjemme.Jeg har fått litt ekstra hvile og ekstra barmarksesong, men det føles rastløst ut uten hockeyen. Det skal bli godt å komme i gang igjen med kamper, sier han.