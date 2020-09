Oscar (18) begynte å investere som 16-åring – slik kommer du i gang

Man kan tjene mye på å sette sparepengene sine i aksjer og fond. Her er tingene du bør vite før du starter.

Rekordmange unge investerer i aksjer og fond, og ifølge AksjeNorge er det nå omtrent like mange aksjonærer mellom 18 og 40 år, som over 60 år.

Oscar Sletteng (18) er én av dem. Han begynte å sette penger i aksjer og fond allerede som 16-åring.

– Før var jeg interessert i politikk og samfunn, men da jeg begynte på videregående ble jeg mer interessert i det økonomiske, forteller Sletteng til God morgen Norge.

Startet med fiktive penger

Helt i starten øvde Sletteng seg med fiktive penger, men etter hvert gikk han over til å investere på ekte.

UNG INVESTOR: Oscar Sletteng (18) begynte å investere som 16-åring. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

– Da kjøpte jeg sikre aksjer som foreldrene mine hadde snakket om, for eksempel Orkla. Videre begynte jeg å researche selv, og fant andre aksjer jeg ville investere i.

I dag har Sletteng investert litt over 20 000 kroner i aksjer og fond, med en gjennomsnittlig avkastning på 15-20 prosent.

Unge på børs

Bjørn Erik Sættem er spareøkonom i Nordnet. Han tror det er flere årsaker til at mange unge nå er å se på børsen.

– Den lave renten i banken er den mest åpenbare. Man taper på å ha penger lenge i banken, sier Sættem til God morgen Norge.

Han peker også på at det har vært skrevet mye om aksjer og fond den siste tiden, og at den økte oppmerksomheten kan ha bidratt til økt interesse blant unge.

SPAREØKONOM: Bjørn Erik Sættem anbefaler nybegynnere å starte med fondssparing. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

En tredje ting er at markedet har gått overraskende fort opp igjen siden fallet i forbindelse med koronakrisen, forklarer Sættem.

– De fleste har nok fått med seg at det har vært hyggelig i aksjemarkedet, til tross for fallet i mars. Og så har det vært uvanlig høy avkastning i aksjemarkedet de ti siste årene. Mange har tjent mye over lang tid.

Slik kommer du i gang

Hvem som helst kan begynne med investering. Det første man må gjøre, er å opprette en konto i egen bank eller en nettmegler, som for eksempel Nordnet. Så må man velge om man vil legge penger i aksjer eller fond.

Hvis du kjøper fond får du flere investeringer i samme slengen. Da overlater du jobben med å velge ut investeringer til en profesjonell forvalter. Hvis du eier en aksje, er du deleier i et selskap.

Spareøkonom Sættem anbefaler nybegynnere å starte med globale indeksfond. Da investerer man i mange globale selskaper innenfor ulike sektorer.

– Man sprer risikoen mer, og sånn sett er det tryggere enn enkeltaksjer, forklarer Sættem.

Hvis man likevel ønsker å kjøpe enkeltaksjer, anbefaler spareøkonomen å starte på Oslo børs.

– Begynn med norske aksjer. Velg kjente, store og trygge selskaper du kjenner fra hverdagen, for eksempel DNB og Telenor.

Unngå disse tabbene

Det er typisk to feller folk går i når det gjelder investering, forklarer Sættem.

– Mange har ikke tenkt gjennom hva de skal gjøre hvis fondet de har penger i faller vesentlig i verdi. Under korona falt gjennomsnittsfondet rundt 30 prosent. Da var det en del som fikk panikk og glemte at man bør ha minst fem års horisont når man sparer i fond.

Den andre tabben folk gjerne gjør, er at de kjøper de aksjene som har steget mest siste måned eller siste år. De har nemlig også størst fallhøyde.

– Da kjøper man de mest risikable aksjene – og det som går opp, går ofte ned igjen. Forskning viser faktisk at de aksjene som svinger mest gir dårligere avkastning enn de som svinger mindre, sier Sættem.