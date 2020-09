Advarer: Mange kan gå på uventet skattesmell

Koronakrisen hadde sterk innvirkning på norsk økonomi, og Norges Bank tok raskt grep for å dempe fallet. Et at sentralbankens sterkeste virkemidler er å sette ned styringsrenten, noe de raskt gjorde.

13. mars satte Norges Bank styringsrenten fra 1,5 prosent til én prosent, før de en uke senere justerte renten til 0,25 prosent. 7. mai satte Norges Bank styringsrenten ned til historisk lave null prosent.

Bankene fulgte etter, i hvert fall til en viss grad, og senket sine boliglånsrenter. Dette var gode nyheter for norske husholdninger med boliglån, som fikk mer å rutte med i måneden.

Samtidig bør du være klar over at denne situasjonen kan føre til en ubehagelig overraskelse for flere. Skatteadvokat Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen advarer nå mot at årets rentekutt kan gi mange en baksmell neste år.

Følgen av lavere renter

Skatten som arbeidsgiver trekker fra din lønn og innbetaler til skattemyndighetene på vegne av deg er fastsatt av Skatteetaten basert på fjorårets inntekter og formue.

– Denne skatteinnbetalingen som arbeidsgiver er pålagt å trekke fra lønnen din, kalles forskuddsskatt. Når forskuddsskatten ble fastsatt for inntektsåret 2020, la Skatteetaten til grunn at renten på lån ville ligge på cirka tre prosent, sier Hegdahl.

Advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen, Per-Ole Hegdahl Foto: Skattebetalerforeningen

På grunn av koronakrisen ble rentene redusert, slik at mange i stedet fikk en boliglånsrente på rundt 1,6 prosent.

– Alle renteutgifter er fradragsberettigede og bidrar til at skatten reduseres. Når dine renteutgifter reduseres, vil fradragsberettigede renteutgifter reduseres tilsvarende, forklarer Hegdahl.

Mange tusen kroner

Endringen i rentene betyr altså at alle med boliglån får mindre fradrag på skatten, som kan gi en uventet skattesmell for mange.

Skatteadvokaten kommer med et eksempel.

– Har du tre millioner kroner i lån som du betaler tre prosent rente på, har du krav på et inntektsfradrag på 90.000 kroner. Inntektsfradrag på 90.000 kroner reduserer skatten med 19.800 kroner, sier Hegdahl.

Dette er fordi man i 2020 får 22 prosent av inntektsfradraget tilbake på skatten, og 90.000 x 22 % = 19.800.

– Dersom banken gir deg bedre lånebetingelser og setter ned renten til 1,6 prosent, vil renteutgiftene nesten halveres. Det innebærer også at inntektsfradraget reduseres til 48.000 kroner, ettersom 3.000.000 x 1,6 % = 48.000, sier Hegdahl.

48.000 kroner i inntektsfradrag reduserer skatten din med kun 10.560 kroner (kr 48.000 x 22% skatt).

– Hvis du ikke korrigerer for dette i forskuddsskatten, vil du med andre ord få en restskatt, eller baksmell, på 9240 kroner, sier Hegdahl, som han kommer frem til gjennom regnestykket 19.800 minus 10.560 = 9 240.

Hvordan unngå det?

Alle som har lån med flytende rente og som har fått bedre lånebetingelser ved at rentene er redusert, vil kunne gå på en skattesmell neste år. Personer med fastrentelån vil imidlertid ikke risikere skattesmell, fordi deres lånebetingelser er de samme.

– Desto større lån du har, desto større effekt vil redusert rente på dine lån også påvirke skatten. I eksemplet over vil personer med ni millioner i lån kunne multiplisere alle tall med tre, og dermed risikere en skattesmell på hele 27.720 kroner, sier Hegdahl.

– Hva kan man gjøre for å unngå å gå på en slik baksmell?

– Skal du unngå restskatt, må du gå inn på Skatteetatens sider og endre forskuddsskatten. Om du har lån og velger å ikke endre forskuddsskatten, kan det være smart å ta høyde for at du får en baksmell. Da gjelder det å ha satt av penger til å betale restskatten når denne forfaller til betaling, råder skatteadvokaten.

Bedre rentebetingelser gir deg reduserte månedlige utgifter på lånet ditt, og det er bra.

– Men på grunn av at alle renteutgifter er fradragsberettigede, vil inntektsfradraget i skattegrunnlaget reduseres tilsvarende. Derfor ender du opp med å måtte betale mer i skatt, sier Hegdahl.

– Lurt å gjøre ny beregning

Divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten påpeker at de fleste hendelser som påvirker din økonomi, også vil påvirke skatten din.

– Ved å sjekke og endre skattekortet kan du unngå restskatt neste år, eller for høy skatt i tiden som kommer. Skattekortet bestemmer hvor mye skatt som trekkes fra lønnen din og er basert på et estimat over hva du kommer til å tjene dette året, forklarer Gjengedal.

Divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten. Foto: Bård Brinchmann Løvvig

Divisjonsdirektøren sier det er mulig at beregningen fra starten av året er annerledes enn de faktiske forholdene nå. Dette er særlig aktuelt i år, ettersom året har vært spesielt.

– Vi hjelper deg så godt vi kan, og husk at du kan justere dette igjen når du har ny informasjon. Lavere bankrenter er en viktig grunn til å sjekke skattekortet, sier Gjengedal, som bekrefter muligheten for scenarioet Skattebetalerforeningen advarer om.

– Når banken din setter ned boliglånsrenten, vil du få lavere fradrag på skatteoppgjøret ditt. Da risikerer du å få restskatt neste år. Derfor er det lurt å gjøre en ny beregning av skattetrekket når du har fått rentebrev fra banken, sier Gjengedal.

Det gjør du ved å logge deg inn på skatteetaten.no, hvor du korrigerer tallene i skattekortet.

– På bakgrunn av dine endringer produserer vi et nytt skattekort til deg, og arbeidsgiver henter dette elektronisk fra Skatteetaten, sier Gjengedal.

Mange endrer skattekortet

Skatteetaten opplyser at det i løpet av året kommer rundt 1,1 millioner endringer i skattekortet. 87 prosent av disse endringene gjøres på nett via skatteetaten.no.

– Er det flere enn vanlig som har endret skattekortet de siste månedene?

– Ja, mange har endret skattekortet så langt i år, spesielt i mars og april, sier Gjengedal.

Kilde: Skatteetaten

– Hva er deres oppfordring til de som er usikre på om de betaler riktig mengde skatt?

– Du kan enkelt sjekke opplysningene som skattetrekket ditt er beregnet på ved å logge inn på skatteetaten.no/skattekort. Der kan du også endre skattekortet ditt. Ta kontakt med Skatteetaten hvis du er usikker, og vi vil hjelpe deg, sier Gjengedal.