Bekrefter møte med hviterussisk opposisjonsleder

Statsministerens kontor bekrefter overfor TV 2 at det er lagt opp til et møte mellom Erna Solberg og den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja.

– Folkemengden som dag etter dag går på gatene i Minsk og andre byer i Hviterussland, viser hvor dypt ønsket om endring og en demokratisk utvikling stikker i det hviterussiske folket, sier statsminister Erna Solberg i en uttalelse til TV 2.

– Svetlana Tikhanovskaja er en frontfigur for protestene. Hun maner til dialog og en fredelig løsning på situasjonen. Jeg ser frem til å møte Tikhanovskaja og til å få hennes synspunkter på hvordan vi og det internasjonale samfunn som sådan kan bidra best mulig, sier hun videre.

Ber om støtte

Også Tikhanovskaja bekrefter møtet overfor TV 2.

– Ja, jeg skal ha et møte med Norges statsminister hvis alt går etter planen. Siden vi begge er kvinner vil vi ha masse å prate om, sier hun.

Opposisjonslederen sier videre at hun vil be Solberg om å støtte det hviterussiske folk, og ta opp det som skjer i landet.

– Vi tar imot all hjelp vi kan få fra den norske regjeringen. Det er opp til dem. Vi ber bare om én ting: Støtt det hviterussiske folk, sier hun.

I eksil

Hviterussland har vært preget av massedemonstrasjoner siden valget 9. august. President Aleksandr Lukasjenko, som har sittet ved makten siden 1994 og er blitt omtalt som «Europas siste diktator», fikk ifølge landets valgkommisjon om lag 80 prosent av stemmene.

Demonstrantene hevder, med støtte fra EU, at resultatet er et resultat av valgfusk, og at det er Svetlana Tikhanovskaja som er det reelle vinneren. Hun har etter valget flyktet til Litauens hovedstad Vilnius, der hun nå oppholder seg i eksil.

Søndag, på Lukasjenkos 66-årsdag, demonstrerte opp mot 100.000 i hovedstaden Minsk. De ble møtt av et massivt politi- og militæroppbud.

Til sammen er om lag 7.000 personer blitt pågrepet eller satt i arresten siden demonstrasjonene brøt ut. Enkelte hevder å ha blitt torturert i myndighetenes varetekt.