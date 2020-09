Kunne blitt en katastrofe av internasjonale proporsjoner

Risikopotensialet i grottefesten som fant sted i Oslo i helgen, var så stort at det var en reell risiko for et tresifret antall omkomne, mener Lars Magne Hovtun i Oslo Brann- og Redningsetat.

Et utrangert og avsperret fjellanlegg fra den kalde krigen. Det er kun én vei inn og ut: Et lite hull på omtrent en kvadratmeter i den gamle, gjenmurte inngangen.

Lars Magne Hovtun, vaktledende stabsjef i Oslo brann- og redningsetat (OBRE). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Inne i anlegget er dette hullet høyt oppe på veggen. Dermed er det nokså enkelt å komme inn, men mye vanskeligere å komme ut. Trepaller er stablet som en provisorisk trapp.

Her inne er det full fest. Opp mot 200 personer, visstnok. Beruset og påvirket av både det ene og andre, ifølge politiets innsatsleder.

Noen strømaggregat er tatt med inn for å gi strøm til lys og musikkanlegg. De durer og går i timesvis, mens lufta blir dårligere og dårligere.

Til slutt er det bom stopp. Lufta er så dårlig at flere blir bevisstløse. En politipatrulje oppdager festen tilfeldig, og får iverksatt tiltak.

I dag ser det ut til at alle slipper unna med skrekken - ingen mistet livet. Men da kollegaene mine fra hovedbrannstasjonen kom fram, var det dønn alvor.

Folk lå bevisstløse på utsiden, og vi antok at det kunne være mange igjen på innsiden. Det var det ikke – på mirakuløst vis var alle ute.

Da røyk- og kjemikaliedykkerne satte på gassdeteksjonsutstyret, gjorde de maksimale utslag på den livsfarlige gassen karbonmonoksid (CO), som også kalles kullos.

Verdiene var så høye, at det var flere ganger mer enn det som er regnet å være dødelig konsentrasjon.

At dette kunne gått mye, mye verre er hevet over en hver tvil. De som ble kullosforgiftet skal være politipatruljen, ambulansearbeiderne, sykepleierne og legene evig takknemlige for at de lever.

Det som skremmer meg mest, er likevel ikke kullosen. Den er bare én av mange ting som kunne gå galt inne i denne dødsfellen.

Se for deg at det hadde begynt å brenne der inne, mens det var opp mot 200 personer inne. Det hadde ikke trengt å være en stor brann en gang, tenk sigarettsneip, elektrisk kortslutning eller søl med brennbar væske til aggregatene.

Først hadde kanskje strømmen gått, slik at det ble mørkt og musikken stoppet. Så hadde røyken kommet. Mer og mer. Noen hadde kanskje ropt «brann». Panikk. Alle prøver å finne utgangen. Men den er høyt oppe på veggen, og er bare et hull på én kvadratmeter. Det er den eneste utgangen.

Hvor mange ungdommer hadde mistet livet da? 10? 50? 100? Alle 200?

Risikopotensialet i denne festen, i dette fjellanlegget, var så stort, at det var reell risiko for et tresifret antall omkomne. Det ville blitt en katastrofe av internasjonale proporsjoner. Større enn diskotekbrannen i Gøteborg i 1998, der 63 omkom.

Denne festen hadde ikke bare én risikofaktor (karbonmonoksiden), den hadde en mengde risikofaktorer. Når arrangøren, selv i ettertid, mener festen var forsvarlig, er det nesten så man ikke tror det man hører. Dette var eksepsjonelt farlig. Punktum.

Jeg håper denne saken har bidratt til at folk flest har lært noe om brannsikkerhet, rømningsveier, og risiko. Jeg anbefaler alle som gjennomfører arrangement om å lese brannsjefens råd til god brannsikkerhet i innlegget under.

Til slutt anbefaler jeg på det sterkeste om at alle må varsle nødetatene hvis de oppdager ulovlige utesteder, nattklubber eller lignende på «unormale» steder som forlatte bygninger, industrilokaler, kjellere, eller som her – fjellanlegg og bunkere.

Det som kan se morsomt og uskyldig ut, er ofte en dødsfelle. Er du glad i vennene dine, får du dem bort derfra, og ringer brannvesenet for å si fra. For vi har ingen å miste!