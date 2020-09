Oslo styrker testkapasiteten

Byrådet har i dag lagt fram en ny beredskapsplan som beskriver hvordan kommunen skal kunne teste 5 prosent av befolkningen per uke.

Byrådsleder Raymond Johansen presenterte planene på Bryn brannstasjon, som er ett av fire nye testsentre i Oslo. De tre andre skal ligge i henholdsvis Armauer Hansens gate 10, Skullerudstua og i Groruddalen

Alle de nye testsentrene vil ha opptil seks køer for testing. En linje har ifølge Oslo kommune mulighet til å teste rundt 150 personer i løpet av sentrenes 13 timers lange åpningstid.

Det betyr at kommunen er klare for å kunne teste 35 000 innbyggere i uken.

– Oslo har for øyeblikket ledig testkapasitet og ventetiden er nå maksimalt en arbeidsdag. Nå har vi også en plan som gjør det mulig for oss å oppgradere kapasiteten for test til fem prosent av befolkningen i løpet av en uke, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Planen innebærer også at andre enn helsepersonell kan gjennomføre testingen. På denne måten vil helsetjenestene i større grad driftes som normalt uavhengig av testing i Oslo kommune.

– I Oslo, og i resten av Norge, har vi god kontroll på situasjonen. Tre ting er avgjørende for dette. Det er testing, smittesporing og isolasjon, sier Johansen.

– For å unngå en ny nedstenging av samfunnet skal vi planlegge for omfattende testing for å identifisere og isolere smittede med koronaviruset, og drifte en effektiv smitteoppsporing for å sette nærkontakter i karantene, fortsetter byrådslederen.