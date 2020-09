– Jeg vil ikke lage noen overskrifter

Etter at Bournemouth rykket ned fra Premier League forrige sesong, har Joshua Kings fremtid vært usikker. De siste ukene har han vært koblet til klubber som Newcastle og Tottenham, og da han møtte pressen sammen med Lars Lägerback og Omar Elabdellaoui tirsdag, fikk han spørsmål om fremtiden.

– Jeg fokuserer på disse to kampene. Hva som skjer i fremtiden, vet jeg ikke ennå. Jeg har bare fokus på landslaget og på kampen på fredag og kampen på mandag. Jeg vil ikke kommentere noe mer og lage noen overskrifter for, ja, jeg er i den situasjonen jeg er i. Så du får ikke noe mer av meg en det, dessverre, sier King.

Han ville heller ikke uttale seg om hva han ser etter i en klubb.

Derfor har han vært i Norge

King trente med Stabæk og sin personlige trener forrige uke. På spørsmål om det betyr at han ikke skal tilbake til Bournemouth svarte han følgende:

– Jeg er på samling, har vært i Norge. At jeg skulle dra tilbake til England, gå i karantene, og så være i karantene og komme til Norge ga ikke mening. Jeg fikk en unge i april som jeg ikke hadde sett på ti uker, så da fikk jeg lov å være her i Norge i hvert fall frem til samlingen. Så får vi se hva som skjer etter mandagen når den siste kampen er spilt. Men det er ikke noe spesielt bak det, nei, forklarer King.

– Et luksusproblem

Men nå er det altså fullt fokus på landslaget for King, og der er det tøff kamp om spissplassen. Det trives han godt med.

– Jeg tror at å ha et sånt problem, er ikke noe man skal klage over. At Lars har fått tre spisser som leverer på høyt nivå, jeg kan ikke huske sist Norge hadde så mange gode spillere og det problemet. Det er bare positivt. Jeg tror det gjør at alle må gi litt ekstra og slåss for plassene sine, sier King.

– Jeg har slåss for plassen min i Bournemouth og andre steder, men det er et luksusproblem og vi skal ikke tenke noe negativt på det. Å ha gode spillere på banen og på benken er positivt for Norge og for landslaget, understreker han.