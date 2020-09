Maktdemonstrasjon av Roglic - tok første stikk mot sammenlagtkanonene

Se video av avslutningen øverst på siden!

Primoz Roglic (30) er regnet som den største favoritten til å vinne Tour de France, og svarte på stempelet mange har gitt ham på tirsdagens etappe.

Med målgang på førstekategoristigningen Orcières-Merlette ble det et spurtoppgjør mellom sammenlagtkanonene. Der var Roglic ustoppelig på de siste meterne og vant foran Tadej Pogacar og Guillaume Martin, som forsøkte seg med et sent angrep.

Resultat 4. etappe: 1. Primoz Roglic

2. Tadej Pogacar

3. Guillaume Martin

4. Nairo Quintana

5. Julian Alaphilippe

6. Miguel Angel Lopez

7. Egan Bernal

8. Thibaut Pinot

9. Mikel Landa

10. Adam Yates

*alle i mål på samme tid

– Jeg bryr meg ikke

Jumbo-Visma-laget viste hvor landet ligger med å sette et høyt tempo opp den siste stigningen. Spesielt Wout van Aert kjørte så fort at ingen maktet å støte fra frontgruppen. Med sin giftige spurt var det derfor enkelt for Roglic å stikke av med etappeseieren.

– Det gikk ganske fort i dag, og var ganske tøft. Men guttene gjorde igjen en veldig god jobb, og jeg var hele tiden i en god posisjon. Til slutt klarte jeg å spurte bra, så jeg er veldig fornøyd, sier Roglic.

Fjorårsvinner Egan Bernal ble nummer sju, men det ble ingen tidsforskjeller mellom sammenlagtrytterne.

– Jeg synes det var en bra klatring for å se hvordan sammenlagtkandidatene ligger an. Jeg er veldig glad bare for å komme inn med dem, for det var veldig tøft, sier Egan Bernal.

Bernal ikke bekymret

Julian Alaphilippe beholder ledertrøyen etter å ha kommet i mål på femteplass på samme tid som Roglic, som har sju sekunder opp til franskmannen i gult.

– Det er nyheter jeg må akseptere. Jeg bryr meg ikke, egentlig. Det var en god dag, og når vi vinner til slutt, er det enda bedre. Vi må fortsette slik, sier Roglic, som det har vært spørsmålstegn rundt etter velten i oppkjøringsrittet Critérium du Dauphiné forrige helg.

– Hver dag føler jeg meg litt bedre. Det er fint å kunne sykle igjen, sier sloveneren.

Det bør skape bekymring blant utfordrerne at Roglic bare blir bedre og bedre for hver dag som går. Bernal maner til tålmodighet.

– Vi vet at det beste scenarioet for oss er å komme til tredje uke uten å ha tapt for mye tid, og så prøve å ta litt i igjen i de lange klatringene. For oss handler det om å minimere tidstapet på disse etappene, og så skal vi være i så bra slag som vi kan den siste uken, sier Bernal.

Deler førsteplassen

Et seksmannsbrudd bestående av Nils Politt og Krists Neilands (Israel Start-Up Nation), Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie), Alexis Vuillermoz (AG2R-La Mondiale), Tiesj Benoot (Sunweb) og Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) etablerte seg tidlig og fikk klarsignal fra hovedfeltet til å stikke av gårde.

På etappens første innlagte spurt stakk Politt av med flest poeng i kamp med bruddkompisene, mens Sam Bennett tuktet spurtkanonene i hovedfeltet. Iren tok seg opp på like mange poeng som Peter Sagan i poengkonkurransen, men ligger likevel bak som følger av svakere sammenlagtplassering.

Kristoff, som måtte gi fra seg den grønne trøyen på mandagens etappe, falt ned én plassering til tredjeplass etter kun å ha kapret tre poeng på den innlagte spurten.

Krasjet i autovernet

Pacher var først over etappens første stigning - tredjekategoristigningen Col du Festre - foran Politt. Han var også først over fjerdekategoristigningen Cote de Corps og tok ett poeng.

Historien fra etappens første fjell gjentok seg på det tredje. Pacher tok to poeng, mens Politt tok ett på Cote de l'Aullagnier.

I en av utforkjøringene gikk det galt for Benoot i bruddet. Team Sunweb-rytteren feilberegnet en sving og havnet altfor langt ut til siden. Benoot krasjet og stupte med hodet først over autovernet. Rammen til sykkelen knakk i sammenstøtet, men heldigvis gikk det bra med Benoot. Belgieren fikk en ny sykkel og viste tommelen til TV-kameraet da han ble hentet av hovedfeltet.

Med drøyt 20 kilometer igjen av etappen sa Neilands farvel til bruddkameratene og prøvde lykken på egenhånd over etappens nest siste stigning. Det ble bare med forsøket, for latvieren ble hentet av et sultent hovedfelt sju kilometer før toppen på etappens siste stigning til målgang på Orcières-Merlette.