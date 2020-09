Vant millionturnering i helgen - innrømmer juks tidligere i år

Tidligere proffspiller og trener for Danmarks beste CS:GO-lag, Nicolai 'HUNDEN⁠' Petersen, er utestengt i ett år for juks i en turnering tidligere i år.

Søndag kveld var det full jubel for Nicolai 'HUNDEN⁠' Petersen og hans danske superlag Heroic. De gikk seirende ut av et av årets desidert største Counter Strike-turneringer, ESL Cologne. Det bød på heder og ære for den tidligere proffspilleren, men også over 1,3 millioner norske kroner for laget.

24 timer senere er hans verden snudd opp ned.

ESL, som er den største turneringsarrangøren i CS:GO, skriver på sine hjemmesider at de har ilagt Petersen og to andre trenere utestengelse fra å både spille eller trene lag.

Utnyttet bug

Årsaken skal i følge ESL være at trenerne i disse tre lagene har utnyttet seg av en såkalt «bug», som lot dem se deler av banen og motstandere under turneringene Dreamhack Masters og HomeSweetHomeCup tidligere i år.

Petersen sin straff vil ha en varighet på tolv måneder og gjelder ti runder på ett kart under turneringen.

Det brasilianske storlaget MIBR er også i følge ESL tatt for juks, og trener Ricardo "dead" Sinigaglia har fått utestengelse på seks måneder.

Treneren i det russiske laget Hard Legion, Aleksandr «MechanoGun» Bogatiryever er utestengt i hele 24 måneder. I tillegg til utestengelsen mister også lagene opptjente poeng og premiepenger fra turneringene det gjelder.

Stor skandale

TV 2-kommentator Morten «zEVES» Vollan, som selv trener det danske laget x6tence, sier at han først og fremst er overrasket over det som har skjedd og forventer flere uttalelser.

TV 2-kommentator Morten «zEVES» Vollan

- Det er veldig overraskende, fordi jeg kjenner Nikolaj veldig godt og han har alltid vært profesjonell på alle mulige måter. Rett og slett tragiske nyheter, sier han.

Vollan som har vært i Counter Strike-miljøet i et tiår, som både proffspiller og trener, beskriver dette som en skandale for CS og spesielt for Dansk CS.

- Hunden er kjent som «the godfather» av dansk CS og har blitt anerkjent som en av verdens smarteste «in game leaders» og trenere. Så det at en mann med hans integritet og prinsipper kan gjøre noe sånt, får meg til å tenke på hvor mange som da faktisk har utnyttet en slik feil i spillet, sier han.

- Anklagene mot meg er sanne

I en pressemelding sendt ut tirsdag kveld kommer Petersen med en uttalelse hvor han innrømmer å ha utnyttet feilen i spillet.

- De nylige anklagene som er fremsatt mot meg er sanne. Jeg tar fullt ansvar for handlingene mine under Dreamhack Masters-turneringen og HomeSweetHomeCup. CS:GO på toppnivå er ekstremt konkurransedyktig, og jeg så en mulighet som jeg visste var feil, men jeg tok den og brukte feilen i spillet. Jeg handlet på egenhånd, uten at lagkameratene mine visste om det, skriver han i en pressemelding.

Han har nå blitt suspendert fra Heroic og sier han skal godta sin straff.

- Jeg beklager at jeg sviktet Heroic, familien min og all fansen vår. Jeg vil bare ha det beste for Counter Strike-miljøet, og handlingene mine i løpet av disse to kampene er noe som ikke er en del av miljøet jeg elsker. Jeg godtar min straff, men håper dere vil ønske meg velkommen tilbake til scenen en dag, skriver han.



Brasilianske MIBR har også kommet med en uttalelse hvor de bekrefter at de suspenderer Ricardo «dead» Sinigaglia, men sier de vil komme med ytterligere kommentarer.



- Vi tar alle påstander om konkurransepåvirkning veldig alvorlig og vil suspendere Ricardo med virkning umiddelbart, mens vi undersøker påstandene. Vi vil komme med ytterligere kommentarer i påvente av resultatet av vår etterforskning, skriver de.