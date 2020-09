Gigantisk luksusvilla legges ut for salg på nytt

– Dette er en fantastisk bolig. Den er diger og gjort mye med. Jeg vil påstå at den faktisk er sagnomsust, sier eiendomsmegler Kim André Krabbe.

Boligen ble bygget i 1905, og har fått det klingende navnet Villa Nova. Den har elleve soverom, badebasseng, treningsrom, badstu og spa.

Til nå har den rette kjøper latt vente på seg, selv om boligen også rommer et bibliotek, fire peiser, tre bad, fire toalettrom og et vaskerom.

I tillegg hører to anneks med til sammen fire utleieleiligheter til villaen.

Villaen har en prisantydning på 49 millioner i tillegg til omkostninger på i overkant av én million kroner.

Men lukusvillaen er ikke den eneste på markedet som har ligget ute for salg over lengre tid. Flere fasjonable boliger i Oslo- og bergensområdet er ute for salg, uten at nye eiere har kommet på plass.

BASSENG: I bassengrommet har man utsikt over Oslofjorden. Foto: ZOvenfra

Kan ta tid å få solgt

Henning Lauridsen er administrerende direktør i Eiendom Norge. Han tror det flere grunner til at luksusboliger kan være vanskelig å få solgt.

– Jo mer spesiell og unik boligen er, jo vanskeligere er det å treffe på prisingen. Man har ikke mange referanser. Det kan vise seg i etterkant av at en bolig er lagt ut for salg, at den er priset feil. Så selger må prøve seg mer frem, sier han.

Lauridsen forklarer at hvis man ser på de aller dyreste boligene på markedet, er det en liten krets med kjøpere.

EIENDOM: Direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Boligene har ganske lang salgstid. Sammenlignet med det ordinære boligmarkedet, der for eksempel sentralt beliggende leiligheter i store byer blir solgt raskt, har luksusboligene få potensielle kjøpere. De blir i praksis liggende til det dukker opp noen.

– Vil det å senke prisen kunne trigge et salg?

– Det vil det absolutt kunne påvirke. Det kan ofte være er vanskelig å vite hva som er markedsprisen. Hvis man ikke treffer riktig kan det å senke prisen være det som skal til i noen tilfeller, sier Lauridsen.

Men han understreker at det aller viktigste er å finne rett kjøper og rett pris.

– Man må treffe riktig på kjøper og på pris. Så da kan det ofte bli til at man har få referanser og man må prøve seg med et prisnivå, sier han.

Ble påvirket av korona, i starten

Lauridsen forklarer at flere deler av boligmarkedet ble preget av usikkerheten i starten av koronapandemien, også luksusbolig-markedet.

– Vi kan si at dette var en del av markedet som ble påvirket i de innledende fasene av korona, sier han.

Grunnen til dette mener Lauridsen var at det var stor usikkerhet i flere markeder.

– De som handler disse boligene, har formuen sin i aksjer. Aksjemarkedet ble sterkt påvirket, sier han.

Men han sier at det ser mye lysere ut nå enn for seks måneder siden.

– Nå har boligmarkedet og aksjemarkedet i stor grad hentet seg inn. Det er et relativt normalt marked. Boligmarkedet har vært mye mer robust enn mange hadde trodd, sier Lauridsen.

– Jobber med å finne den rette kjøperen

Selv om Villa Nova forrige uke ble relansert har den vært ute på markedet tidligere i år.

– Boligen ble lagt ut på Finn.no for første gang siden 1997 den 16. juni i år, sier megleren.

Og ifølge Krabbe er det flere grunner til at den enorme villaen ikke har blitt solgt.

– Det kan ta litt tid å få solgt slike boliger. Det er en stor og omfattende eiendom. Man må kanskje bruke litt tid på å bestemme seg for å flytte hit, sier Krabbe.

Han tror likevel at de vil finne en kjøper før året er omme.

– Vi jobber med å finne den riktige kjøperen. Det handler om å finne den rette, sier megleren.

Nordstrands indrefilet

Krabbe forklarer at boligen, som ligger i Solveien på Nordstrand, er en av de aller største boligene i området.

– Dette er Nordstrands indrefilet. Det er Solveiens største bolig og den er renovert ganske omfattende, sier megleren.

Krabbe kan fortelle at eierne har bodd i boligen siden de kjøpte den i 1997.

– Da var det 50-tallsstandard på hele boligen. Siden den gang er boligen totalrenovert, sier han.

BIBLIOTEK: I villaens bibliotek har man også utsikt over fjorden. Her kan man kanskje ta seg en økt ved pianoet også? Foto: ZOvenfra

Har brukt store summer på oppussing

I boligannonsen står det at det har blitt brukt 25 millioner på renovering siden boligen ble overtatt for 23 år siden.

– Villa Nova ligger på den rette siden av Solveien. Det vil si nærmest sjøen med storslagen utsikt, gode solforhold og sjøutsikt, sier Krabbe.

Og boligen er ikke liten. Bruksarealet er på 1123 kvadratmeter og selve tomten er på litt over det dobbelte.

Tidkrevende med visninger

Meglerfirmaet Privatmegleren, som står for salget av villaen har opplevd enorm interesse siden boligannonsen ble lagt ut på Finn.no.

– Boligen ble lagt ut for en ukes tid siden. Siden da har annonsen hatt veldig høy klikkfrekvens på Finn.no, sier Krabbe.

For megleren har det ikke bare vært positive sider ved at villaen er så stor.

– Man bruker endel tid på selve visningsprosessen med denne boligen. Eiendommen er stor, og boligen er stor. En gjennomsnittlig visning tar to timer, sier han.

NORDSTRAND: I villaens overetasje er det fem soverom, tre av dem er suiter. Foto: ZOvenfra

Krabbe legger til at koronasituasjonen også fører til at ting tar lenger tid.

– Alle visningene er privatvisninger. På grunn av korona er det endel ekstra ting som må gjøres med tanke på smittevern og visning, sier han.

Sagnomsust

Megleren forklarer at det verserer flere rykter om hvem som har bodd i boligen tidligere.

– Det går flere rykter om hvem som har bodd i villaen før. Et av dem er at Sonja Henie bodde der, men det har vi ikke noe belegg eller bevis for, sier Krabbe.

Flere luksusboliger daler i pris

Men det er ikke bare den storslagne villaen på Nordstrand som må vente på nye eiere inntil videre.

På Majorstua i Oslo ligger det en Obos-leilighet ute for spinnville 97 millioner kroner. Leiligheten har vært til salgs siden 2018, men så langt har den ikke blitt solgt.

I 2019 sa informasjonssjef i Obos Åge Pettersen til TV 2 at leiligheten ble bygget for deres medlemmer.

– Vi bygger for våre medlemmer, og vi har medlemmer som ønsker å kjøpe i denne prisklassen, og da må det i så fall bygges på Majorstua, sier Åge Pettersen.

Også på Frogner i Oslo ligger en fasjonabel villa ute til salgs. Denne for 70 millioner. Den har blitt forsøkt solgt siden april i fjor, da den ble lagt ut for 100 millioner.

På Snarøya er situasjonen den samme. Der har en strandeiendom vært på markedet siden juni 2019. Først ville selger ha 85 millioner, men nå er prisen 69 millioner kroner.

Samme situasjon i Bergen

Tar man turen til Bergen finnes det også der flere luksuseiendommer som har vært ute for salg over lengre tid.

Villa Charlotte på Hjellestad utenfor Bergen ligger ute til salgs for 59 millioner kroner. Den har vært forsøkt solgt i flere år.

I Fana utenfor Bergen ligger en spektakulær eiendom ved fjorden ute for 50 millioner kroner. Toro-arving Bjarne Rieber eier villaen.

Han fikk ifølge E24 i fjor inn et bud på spinnville 61 millioner for eiendommen. Men den potensielle kjøperen manglet finansiering, så salget gikk i vasken.

Rieber sa til TV 2 i 2019 at han ikke har noe hast med å få solgt boligen.