Frykter opptøyer når Trump trosser advarsler og besøker preget by

Guvernøren i Wisconsin er redd for at presidentens tilstedeværelse i Kenosha kan skade arbeidet med å komme seg videre fra opptøyene som har preget byen den siste tiden.

Tirsdag besøker den amerikanske presidenten Kenosha, byen der 29 år gamle Jacob Blake ble skutt av politimannen Tusten Sheskey forrige søndag.

Både delstatens demokratiske guvernør, Tony Evers, og Kenoshas borgermester, John Antaramian, har kommet med klare advarsler til Trump om å holde seg borte.

Men Donald Trump trosser advarslene og vil tirsdag kveld, norsk tid, ankomme den protestherjede byen.

Store demonstrasjoner

Jakob Blake ble skutt i det han var på vei inn i bilen sin. Statsadvokaten har senere uttalt at det ble funnet en kniv i bilen.

29-åringen overlevde skyteepisoden, men ligger nå på sykehus – lam fra livet og ned.

Hendelsen, som ble filmet og delt på nett, førte til demonstrasjoner og protester mot rasisme og politivold i Kenosha og flere andre steder i landet.

Det skjer bare tre måneder etter at drapet på George Floyd i Minneapolis utløste omfattende protester over hele USA.

Det er en by nesten uten mennesker som møter den amerikanske presidenten tirsdag. Folk har enten forlatt byen, eller holder seg hjemme.



Vinduene på de fleste bygningene er spikret igjen med plater og det eneste tegnet på liv står over hundre soldater fra nasjonalgarden for å beskytte områdene ved ruten som Trump skal ta inn mot byen.

Store styrker er satt inn for å holde orden i gatene i Kenosha etter at Jacob Blake ble skutt. Foto: Morry Gash/AP Photo

Skal inspisere

Tirsdag skal presidenten etter planen møte representanter for politietaten og «inspisere ødeleggelsene fra de nylige opptøyene», opplyser talsperson Judd Deere i Det hvite hus.

Det er ikke klart om Trump skal møte familien til Jacob Blake.

I et Fox News-intervju tirsdag, kommenterte presidenten skuddene mot 29-åringen.

– Skyte den karen i ryggen mange ganger. Jeg mener, kunne du ikke ha gjort noe annet, som bryting? Du vet, i mellomtiden kunne han ha hentet et våpen. Det er en stor greie der. Men så takler de ikke presset, som i en golfturnering der du bommer på en putt på tre fots hold, sa presidenten i intervjuet.

Traumatisert

Wisconsin-guvernør Tony Evers, som er demokrat, har selv skrevet et brev til Trump og bedt ham revurdere besøket. Han mener det kan hindre arbeidet å skape ro etter skyteepisoden.

Guvernør Tony Evers i Wisconsin under en pressekonferanse 27. august. Foto: Morry Gash/AP Photo

– Jeg er redd for at din tilstedeværelse bare vil forhindre vår helbredelse. Jeg er redd for at din tilstedeværelse bare vil forsinke arbeidet vårt for å komme oss over splittelsen og å bevege oss fremover sammen, heter det blant annet i brevet, ifølge CNN.

Han har også argumentert med at byens innbyggere allerede er traumatisert av den siste tidens hendelser.

En av de som bor i Kenosha, Gregory Bennett, sier at han ikke lenger føler seg trygg i byen.

– Lokale hvite mennesker er i frykt, de ser etter en grunn til å forsvare seg selv, og vi har personer her som leter etter en grunn til å angripe, sier Bennett, en sosialarbeider som tidligere har vært i militæret.

Han forteller at han ikke lenger forlater huset sitt uten skuddsikker vest og en pistol i beltet.

I USA er retten til å forsvare seg en del av den nasjonale identiteten, og om lag 30 prosent av den voksne befolkningen eier minst ett skytevåpen.

Sist uke endte det fatalt da to demonstranter ble skutt og drept og en tredje skadet. En 17 år gammel gutt er siktet etter hendelsen.

– Han er en modig, patriotisk, medfølende, lovlydig amerikaner som elsker landet sitt og lokalsamfunnet sitt. Han gjorde ikke noe galt, sier en av 17-åringens forsvarere, John Pierce, ifølge AP.

– Ikke overrasket

Videoen som viser at Jacob Blake blir skutt, har skapt store ringvirkninger i lokalsamfunnet. Tireece Anderson (32), som ikke bor langt unna stedet der skytingen skjedde, forteller til nyhetsbyrået AP at han ikke er overrasket, og hevder at politiet i byen ikke kommer overens med de afroamerikanske innbyggerne.

Samtidig poengterer han at byens afroamerikanske innbyggere trenger politiets beskyttelse like mye som alle andre, spesielt etter den siste tidens hendelser.

– Vi vet ikke hva vi skal tro, sier Andersons kjæreste Rose Cavin (39), mens 32-åringen legger til:

– Eller hvem vi kan stole på.

Tireece Anderson (32) og kjæresten Rose Cavin (30) utenfor boligen sin i Kenosha i delstaten Wisconsin. Foto: Russell Contreras/AP

Lov og orden

På den annen side er det også flere demonstranter som har vist sin støtte til politiet.

– Jeg vet at rasisme eksisterer. Jeg støtter det folk er ute og demonstrerer for, men samtidig støtter jeg lov og orden, sier Dustin Bose, som deltok på en «Blue Lives Matter»-demonstrasjon søndag.

Dustin Bose under en Blue Lives Matter-demonstrasjon søndag. Foto: AP Photo/Morry Gash

Blue Lives Matter, som er et slags motsvar til Black Lives Matter, jobber blant annet for at de som dømmes for drap på polititjenestemenn, bør tiltaltes for hatkriminalitet.

Både Dustin Bose og samboeren Amy Busick understreker at de ikke støtter at Jacob Blake ble skutt – spesielt syv ganger – men poengterer også at politiet har sagt at 29-åringen gjorde motstand.

– Folk må forstå at det ikke er svart mot hvit. Det er godt mot ondt. Punktum, sier Busick.