Trondheim kommune har fått nok: – Opphev skjenkestopp nå!

I formiddag vedtok formannskapet i Trondheim kommune enstemmig å be nasjonale helsemyndigheter om å oppheve skjenkestopp ved midnatt.

– All erfaring fram til nå viser at folk ikke er ferdig med festen klokken 24, sier kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden til TV 2.

– Politiet forteller oss at de har mer enn nok å gjøre helgedagene med å stoppe festing som foregår privat etter klokken 24.

Utelivsnæringa blør

Kommunedirektøren mener erfaringene i sum peker mot at nasjonale myndigheter må oppheve det som 7.august ble en nasjonal skjenkestopp. Og heller overlate til de lokale myndighetene å innføre skjenkestopp lokalt, dersom det skulle være nødvendig.

– Dette var et feilgrep, rent smittevernfaglig, mener Wolden. Direktøren sender nå et brev til helsemyndighetene etter at formannskapet tirsdag formiddag vedtok å be landets øverste myndighet om å oppheve det de mener virker mot sin hensikt.

Det nasjonale tiltaket ble innført for å hindre spredning av covid-19 i forbindelse med festing. Men utallige rapporter fra spesielt de store byene viser at festingen fortsetter privat, og i lang tid etter midnatt.

– Utelivsbransjen fikk det beintøft da koronatiltakene ble innført tidligere i år, og de har det fortsatt veldig tøft. Wolden forteller at de har nær kontakt med representanter for næringa.

Inspeksjoner ute på byen kveldstid viser få avvik på utestedene. Kommunen fortsetter imidlertid ordninga med å ha vektere gående rundt.

Storbyene enige

Både Oslo og Bergen ber helseministeren om å revurdere skjenkestopp som et nasjonalt tiltak. Politiet i de tre største byene har hatt usedvanlig mye å gjøre nattestid i helgene. Flere ganger har politiet uttrykt at det har vært rene nyttårsaften-tilstander, og at de ikke har hatt sjanse til å rykke ut på alle de private festene.

– Nå er smittepresset veldig lavt også, og jeg ønsker sterkt at våre øverste myndigheter gjør noe med dette snarest. Det er ingen grunn til å ha skjenkestopp ved midnatt i Norge, mener kommunedirektøren i Trondheim.

Nødvendig skjenkestopp

Helseminister Bent Høie sa mandag at skjenkestoppen har vært helt nødvendig fordi man ser at det har vært en økning i smittede i aldersgruppen som bruker utesteder.

– Så vil vi gjøre en totalgjennomgang av disse tiltakene i midten av september, og blant annet se på skjenkestoppen, sier Høie.

Mandag ble det kjent at tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det trolig var dobbelt så mange som ble koronasmittet på private arrangementer som på utesteder i første del av august.