Mange dro nok litt på smilebåndet og tenkte: «Ja, særlig om de rare greiene der blir noe av …» Selv om mange synes den var både litt søt og litt retro-kul, da de første bildene av konseptet ble sluppet for noen år tilbake.

Det er elektriske VW ID. Buzz vi snakker om. Bilen som er ment å ta opp den verdifulle arven med nyttekjøretøyer fra VW.

VW Transporter så dagens lys allerede i 1950. Den har vært en stor suksesshistorie for den tyske bilprodusenten og den produseres fortsatt. Bilene, i alle fall de eldste, er jo legendariske. De har hatt en helt vanvittig prisøkning de siste årene. Da særlig de mer luksuriøse buss-variantene. Men pickuper, varebiler og andre varianter er nå samleobjekter av de tre første generasjonene.

Men det er ikke over ennå.

Det er liten tvil om at VW spiller på retro-strengene med sin nye Buzz.

Den kommer

Og for de som måtte lure; VW ID. Buzz blir definitivt noe av. I sommer har nemlig VWs nyttekjøretøy-fabrikk i Hannover, Tyskland, vært stengt for ombygging. Her gjør de nå klart for produksjon av blant annet denne bilen.

Over 500 moderniseringer og vedlikeholdsoppgaver er nå fullført.

– Med disse grepene gjennomfører vi systematisk vår strategi for automatisering og digitalisering. Vi bygger fullstendig om produksjonslinjene i Hannover, slik at vi kan bygge ytterligere modeller her i tillegg til vår suksessfulle Transporter-modell, sier Josef Baumert, leder for produksjon og logistikk hos Volkswagen Commercial Vehicles, i en pressemelding.

– Fra neste år vil vi også kunne bygge nye VW Multivan med både forbrenningsmotor og som hybrid her. Og ikke minst vil vi kunne produsere den helelektriske ID. Buzz. Det er et klart signal på retningen fremover for denne fabrikken, sier Baumert videre.

Rattet i ID. Buzz er i prinsipp en berøringsskjerm, og det kan felles inn i dashbordet når det ikke er i bruk. Om det blir slik på produksjonsbilen gjenstår å se.

Selvkjørende

Produksjonen av den elektriske nykommeren er bekreftet å starte i 2022.

Også denne modellen vil komme som personbil/flerbruksbil, buss, varebil – som får navnet Buzz Cargo og etter alt og dømme også som campingbil – i god VW-tradisjon. Men altså med elektrisk motor, mange innovasjoner og høy grad av selvkjøring.

For ID. Buzz vil bli den første modellen med selvkjørende egenskaper på nivå 4. Det betyr fullstendig selvkjørende, men selvfølgelig mulighet for sjåføren til å gripe inn når det er behov eller ønskelig.

Selvkjøringsteknologien er først og fremst tenkt brukt i kommersiell sammenheng til ulike typer vare- og persontransport.

Varebilen ID. Buzz Cargo vil kunne se slik ut.

To varianter

Etter det vi erfarer vil ID. Buzz komme i to varianter. En firehjulsdrevet versjon med 369 hestekrefter og et batteri på 111 kWt. Og i en billigere variant med bakhjulsdrift og et noe mindre batteri batteri på 84 kWt. På sistnevnte vil effekten være 286 hestekrefter.

Når ID. Buzz blir klar for markedet, er det ikke bare over 70 år gamle VW Type 2 den er ment å ta over for. Den er ment å bli vel så mye en arvtaker for flerbruksbilene Touran og Sharan.

Hvorvidt den kommer til å erstatte eller supplere dagens Caravelle/Multivan/Transporter fra VW nyttekjøretøy, har ikke produsenten kommunisert enda. Volkswagen tilbyr allerede den store varebilen Crafter i elektrisk e-Crafter-utgave.

VW ID.3 er den første elbilen fra VW og den er rett rundt hjørnet. ID.4 kommer litt senere i år. Buzz vil bli den tredje bilen i ID.-serien, men neppe den siste. VW har investert store beløp i dette og planlegger for en komplett bil-serie med sine elektriske ID.-modeller.

