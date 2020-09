– Skal vi fortsatt ha norsk luftfart, så må regjeringen ta ansvar

Flyselskapene og NHO krever nå kontantstøtte fra regjeringen for å komme gjennom vinteren.

– Norsk luftfart har ikke fått en krone i kontantstøtte, i motsetning til store deler av næringslivet ellers. Og det til tross for at dette er den næringen som har tapt aller, aller mest, og hvor krisen blir mest langvarig, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart til TV 2.

Fredag 11. september skal NHO-organisasjonen og topper fra Norwegian, SAS og Widerøe i krisemøte med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), næringsminister Iselin Nybø (V) og representanter fra Finansdepartementet. Tema for møtet er krisen i luftfarten, som nå på starten av høsten ser vanskeligere ut enn den gjorde for noen måneder siden.

– Større omfang

– Nå er jo situasjonen blitt enda mer alvorlig, i den forstand at både omfanget og varigheten er blitt betydelig større enn vi hadde forutsett, sier Lothe.

Spesielt vanskelig er det blitt etter at regjeringen i august erklærte nye gule og røde land i Europa. Det førte til ny stopp i bookinger framover for flyselskapene. Både SAS og Norwegian har meldt om stor bekymring for inntektene det neste halvåret.

Ifølge NHO Luftfart vil trafikktapet fram til jul være på rundt 7-8 millioner passasjerer som følge av koronapandemien og myndighetenes reiserestriksjoner. I 2020 under ett vil det være rundt 24 millioner færre passasjerer i norsk luftfart enn i et normalår.

– Det er mange milliarder kroner i tapte inntekter, sier Lothe, som nå krever at regjeringen legger direkte pengestøtte til flyselskapene på bordet.

Kontantstøtte

– Formålet med reiserestriksjonene er at folk ikke skal fly, ikke skal reise. Da må myndighetene dekke noe av det omsetningstapet som kommer som følge av det, sier han.

I løpet av våren ga regjeringen tilgang på statsgaranterte lån til Norwegian, SAS og Widerøe. NHO og flyselskapene mener det nå er behov for direkte kontantstøtte, slik flyselskaper i andre land har fått.

– Andre land i Europa har gått inn med betydelig statlig støtte. Det har de gjort i Tyskland, Holland, Frankrike og Italia. Men ikke i Norge - og da blir det ikke like konkurransevilkår, sier Lothe.

Mister markedsandeler

NHO Luftfart er bekymret for at andre flyselskaper framover vil ta flere markedsandeler i Norge. Lufthansa skal ha planer om en betydelig opptrapping av flyvninger til og fra Norge senere i høst. Også KLM har satset på hyppige og prisgunstige flyvninger til ulike destinasjoner fra Norge via Amsterdam. Begge disse selskapene har fått store redningspakker fra sine lands myndigheter.

– Skal vi fortsatt ha norsk luftfart så må regjeringen ta ansvar. De må gå inn med ytterligere tiltak, sier Torbjørn Lothe.

– Hvor store summer vil være nødvendig, tror du?

– Det vil jeg ikke gå i detalj på. Men vi snakker milliardbeløp hvis man vil sikre norsk luftfart - noe som er viktig for næringslivet og folk i hele landet, sier Lothe.

NHO Luftfart og flyselskapene ønsker også at regjeringen viderefører støttekjøp av flytrafikk innenlands i Norge. Denne ordningen har foreløpig bare vært planlagt å vare ut september. På krisemøtet 11. september vil partene fra luftfarten også be om at kuttene i flere ulike flyavgifter vil bli videreført.

– Avviser ingenting

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil foreløpig ikke røpe om regjeringen kan legge kontantstøtte eller andre nye tiltak på bordet for flyselskapene:

– Vi skal nå møte aktørene og høre deres innspill. Så vil vi vurderer hvilke tiltak vi mener er nødvendige. Jeg vil nå hverken avvise noen forslag eller motsatt, konkludere med noen virkemidler, sier Hareide til TV 2.