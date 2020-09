Nybilsalget i Norge er redusert med nesten en tredjedel så langt i år. Hovedårsaken til det er korona-krisen, som rammet mange nybilforhandlere hardt.

Men selv om totalmarkedet faller, er det økning hos enkelte merker. Ett av dem er Peugeot som så langt i år kan notere seg for en salgsøkning på nesten 20 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Peugeot har rullet ut flere nye og attraktive modeller. Nå gjør de seg også klare til å fornye det som har blitt til en ekte "Norges-bil".

Black pack

Deres 3008 fikk nylig en teknologioppdatering som ladbar hybrid, med firehjulsdrift og 300 hestekrefter. Nå blir bilen ytterligere fornyet. Her handler det blant annet om helt ny front, full LED-belysning både foran og bak, «hoggtann» lyssignatur, to ekstra farger og mulighet for «black pack».

Innvendig får 3008 også oppgradert Peugeot i-Cockpit, ny 10-tommers skjerm og flere nyheter knyttet til kjøreassistansesystemet.

Black Pack er tilgjengelig på utstyrsnivået GT, og da blir det som navnet antyder mye sort. Med dette på plass, vil en rekke detaljer komme i blank eller matt sort. Dette går igjen i grillen foran, logoer, skliplate og andre deler av støtfangerne, takrails, selve taket, spoiler og nederst på dørene. I tillegg kommer hjulene med 19-tommers Black Onyx felger.

Interiøret kan leveres med flere eksklusive farger og materialer, og for toppmodellen GT snakker vi blant annet rødt nappaskinn eller sort Alcantara.

Bilen til Christian er mer sjelden enn den ser ut som

Slik ser det ut innvendig, her har Peugeot løftet seg kraftig de siste årene.

Mye utstyr

Her er noe av utstyret Peugeot tilbyr:

Night Vision: Systemet oppdager både mennesker og dyr opptil 250 meter foran bilen. Systemet er aktivt i mørket eller ved redusert sikt, og viser hva det ser midt i instrumentskjermen foran fører.

Adaptiv Cruisekontroll med Stop & Go: Dette leveres som en del av pakken Drive Assist Plus, og gjør cruisekontroll aktiv ned til 0 km/t. Bilen starter igjen av seg selv hvis stansen er kortere enn tre sekunder. Ved lengre opphold, kreves kun ett kort trykk på gassen for å komme i gang igjen.

Automatisk nødbrems: I hastigheter mellom 5 og 140 km/t, natt og dag, oppdager bilen fotgjengere og syklister, og vil aktivere bremsen å hindre påkjørsel.

Utvidet skiltgjenkjenning: Nå kjenner systemet stoppskilt, enveisskjøringsskilt osv, i tillegg til fartsskiltene.

I Norge er det bare én utgave som gjelder

3008 startet som flerbruksbil, på dagens modell er det mer SUV-faktor.

59 kilometer på strøm

Nye 3008 kommer med en rekke motoriseringer, og særlig den ladbare hybriden med firehjulsdrift er viktig i Norge. Den har fortsatt bensinmotor med 200 hestekrefter, en elektrisk motor foran med 110 hestekrefter og en noe sterkere elektrisk motor bak med 112 hestekrefter.

Bilen har åtte-trinns automatgir. CO2-utlippet er 29 gram og elektrisk rekkevidde er 59 kilometer. Firehjulsdrift er tilgjengelig i alle kjøreprogrammer, også ved helelektrisk kjøring.

Peugeot satser på flere spesialmodeller, som denne GT-utgaven av 3008.

Kommer mot slutten av året

Alternativt kommer nye 3008 med en bensinmotor med 130 hestekrefter eller en dieselmotor med 130 hestekrefter. Alle leveres med åttetrinns automatgir.

Peugeot 3008 er en stor suksess over hele Europa og siden lanseringen i 2016 har hele 800.000 eksemplarer rullet ut på europeiske veier. Mottagelsen av modellen har vært svært god helt fra start, og den ble kåret til Car of the year i 2017.

Oppgradert 3008 er i Norge mot slutten av året.

