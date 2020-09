Uniteds stjernekjøp valgte nummer 34. Grunnen er rørende

Det er ikke tilfeldigheter som gjør at Donny van de Beek (23) får draktnummer 34 når han denne sesongen starter sitt nye kapittel i Manchester United.

34 er nemlig draktnummeret som hans bestevenn Abdelhak Nouri hadde da han slo gjennom i Ajax.

– Dette er spesielt for meg på grunn av min gode venn Abdelhak Nouri. Han er en god venn av meg, og jeg har et veldig godt forhold til familien hans. Broren hans er en av mine beste venner.

– Så jeg bestemte meg for å ta det gamle draktnummeret hans på min drakt. Jeg har lyst til å skape gode minner med dette nummeret, sier van de Beek i forbindelse med presentasjonen av spilleren i Manchester United.

Sammen skulle Van de Beek og Nouri være en del av Nederlands neste gullalder. De skulle ta over verden sammen.

Men det ble ikke slik.

8. juli 2017 spilte Ajax treningskamp mot Werder Bremen, men det som skulle være en vanlig oppkjøringskamp til en ny sesong endret seg raskt til noe annet.

Abdelhak Nouris hjerte stanset og 20-åringen ble fraktet til sykehus med helikopter. Igjen på banen stod sjokkerte lagkamerater. Beskjeden som kom fem dager senere gjorde hendelsen ekstra tøff for Ajax-familien.

Som følge av hjertestansen hadde Nouri pådratt seg alvorlige og permanente skader i hjernen.

– Det at Donny velger å ta draktnummeret til Nouri, er fantastisk vakkert. Når man snakker om det fantastiske Ajax-laget med Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt og Donny van de Beek er det lett å glemme at de hadde gått gradene i klubben sammen, sier TV 2s fotballekspert og kommentator Mina Finstad Berg, og fortsetter:

– Det er også lett å glemme han som burde vært med. Nouri var regnet som muligens det beste talentet av alle dem, og det er lett å glemme hva alle disse har vært gjennom sammen.

FOLKEHAV: Slik så det ut i gatene hvor Abdelhak Nouri bodde sammen med familien sin. Tusenvis av Ajax-supportere hadde samlet seg for å vise sin støtte etter hjertestansen. Foto: Robin Van Lonkhuijsen

Sov i sengen til bestevennen

En av personene tragedien gikk ekstra hardt ut over, var Donny van de Beek. Ikke bare var Nouri og Uniteds nyeste signering venner på banen, de var også uadskillelig utenfor banen.

Begge er født i april 1997. Nouri ankom Ajax-akademiet i 2005, mens Van de Beek kom tre år senere. Etter dette følgte de hverandre til den skjebnesvangre dagen i 2017. Sammen havnet de på A-laget til Ajax og ble sett på som to av dem som skulle føre arven i klubben videre.

– Han hadde virkelig kvalitetene til å nå helt til topps. Jeg var overbevist om at han ville nå toppen. Dessverre vil vi aldri finne ut av hvor langt han kunne nådd, har Van de Beek uttalt til nederlandsk presse tidligere.

Hjertestansen gjorde at Nouri ble liggende i koma i 13 måneder, noe som var en tøff periode for alle involverte.

– Jeg besøkte ofte Nouri-familien etter tragedien, vi snakket mye og delte følelsene våre. Mo (Abdelhaks bror) sov alltid på samme rom som Abdelhak, så jeg overnattet ofte i sengen til Abdelhak, har Van de Beek sagt.

Etter nesten tre år på sykehuset fikk Nouri tidligere i år returnere til sitt hjem. Han er ikke lenger i koma, men er fortsatt veldig pleietrengende.

– På gode dager er det en form for kommunikasjon. For eksempel en bekreftelse ved øyenbrynene hans eller et smil. Men han holder ikke ut så lenge, fortalte broren Abderrahim da han deltok på et nederlandsk TV-show tidligere i år.

Donny van de Beek har også et bilde av seg selv sammen med Nouri som profilbilde på WhatsApp, et bilde han har lovet seg selv å aldri bytte.

STØTTE: Utenfor sykehuset som Abdelhak Nouri ble lagt inn samlet det seg raskt supportere som ville vise sin støtte til stortalentet. Foto: Tobias Schwarz

Talentet lever videre i vennenes karrierer

Hendelsen skulle prege lagkamerater og andre fotballspillere i årene fremover.

Da Frenkie de Jong sammen med Van de Beek og Steven Bergwijn gjestet det nederlandske TV-showet De Weereld Draait Door, uttalte Barcelona-spilleren at han hadde oppsøkt Nouri for å be om råd angående overgangen.

– Da var jeg fortsatt usikker på hvor jeg skulle dra. Da moren hans nevnte Barcelona, ga «Appie» et signal om at han var enig. Han hevet øyenbrynet. Det var et veldig fint øyeblikk, sier de Jong, ifølge den nederlandske avisen Telegraaf.

VENNER: Frenkie de Jong sammen med Abdelhak Nouri under en Ajax-kamp i 2017. Foto: Erik Pasman

Flere av Nouris tidligere lagkamerater har tidligere vist samme gest som Van de Beek nå viser.

Justin Kluivert (Roma), Amin Younes (Napoli), Kevin Diks (Fiorentina) og Philippe Sandler (Manchester City) er blant spillerne som har valgt å bære 34 som draktnummer.

Joël Veltman valgte også nummeret da han i sommer gikk fra Ajax til Brighton.