Rashford får med seg matvaregiganter i kampen mot barnefattigdom

Manchester Uniteds Marcus Rashford har dannet et samarbeid med en rekke profilerte matvarekjeder i Storbritannia for å sikre barn gratis skolemat.

Tidligere i sommer sørget United-spissen for at rundt 1,3 millioner engelske barn fikk gratis måltider i sommerferien.

Ordningen var forbeholdt familier med behov for hjelp og skulle bare vare under korona-nedstengingen i sommer. Nå har Rashford lykkes med å forlenge tilbudet.

I et intervju med BBC forteller Premier League-stjernen om viktigheten av å fortsette matordningen for å hindre barn fra å gå sultne.

– Vi måtte tenke ut den beste måten å gjøre det på, for å finne ut hvordan disse familiene kan spise over en lengre periode uten problemer, sier han.

Spør om hjelp

Rashford legger også vekt på viktigheten av å be om hjelp hvis man trenger det.

– Du bør kunne spørre om hjelp for alt, sier han og legger til:

– Hold hodet høyt hevet, og trenger du hjelp, så gå og få hjelp.

Leder for britiske National Food Strategy, Henry Dimbleby, sier at skolemat er en fantastisk måte å sikre en sunn og næringsrik skolelunsj for elevene.

– Alternativet til skolemat er en matpakke hjemmefra, og kun én prosent av matpakker hjemmefra har samme næring som skolelunsj, sier Dimbleby.

Æresdoktor

I juni ble 22-årige Rashford den yngste æresdoktoren i historien ved Universitet i Manchester for arbeidet hans mot barnefattigdom.

Universitet i hjembyen har aldri tidligere delt ut en æresdoktorgrad til en så ung person. Det er den høyeste æresbevisningen universitet kan dele ut.

Tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson og klubblegenden Bobby Charlton er tidligere har mottatt den gjeve utnevnelsen.

– Når du ser på de fantastiske navnene som tidligere har fått denne doktorgraden, blir man ydmyk, sa Rashford i en uttalelse.

