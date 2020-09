Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg er på utkikk etter en brukt Volvo XC60 fra 2014 som har gått rundt 200.000 km. Da disse nå har en pris som passer meg bra. Men hva bør jeg se etter / sjekke litt nøye på disse bilene før kjøp?

Mvh. Tom

Benny svarer:

Heisann, Tom!

Volvo XC60 både har vært og er fortsatt en stor suksess for Volvo. Den har i flere år vært merkets mestselgende modell. Det gjør at det finnes godt med brukte biler på markedet. De billigste får man nå for under 100.000 kroner. Da av første årgang, 2009, og som har gått langt.

En hel og pen 2014 modell, som du har sett på, må man fortsatt betale over 200.000 kroner for, om den ikke har gått veldig langt. De er fortsatt ettertraktet på bruktmarkedet. Fine eksemplarer selges fort.

Bilene kan beskrives som trygge, komfortable og sikre. Volvo mente dette var verdens sikreste bil da den ble lansert. De fikk imidlertid ikke lov til å markedsføre den som det, da det ikke kunne bevises.

Men selv om det er mye godt å si om XC60, er ikke modellen helt feilfri. Det er en del punkter man bør sjekke litt nøye før kjøp.

XC60 har hatt en del ulike elektriske «bugs». Det er derfor veldig viktig å sjekke at absolutt alle elektriske funksjoner fungerer som de skal. Problemene har vært på alt fra parkeringssensorer, dieselvarmer, det elektriske håndbrekket, alarmen, klimaanlegg og ulike falske (og ekte) feilmeldinger. Det er irriterende og det kan være vanskelig å finne ut av.

Kvalitetsfølelsen i interiøret er god, men det merkes at det begynner å trekke på årene.

Automatgirkassene er heller ikke feilfrie, og det blir fort veldig dyrt om ting går galt her.

På biler med glasstak har det vært en del tilfeller av lekkasje av vann inn i bilen. Heller ikke det er særlig hyggelig.

Ting som dekk, bremser, forstilling og hjuloppheng bør også sees over nøye før kjøp av XC60, som på alle andre bruktbiler.

Selvfølgelig bør servicehistorikken være komplett, og bilen bør ha en ryddig eierhistorikk også.

Er man ikke bilkyndig selv, kan en NAF-test eller lignende absolutt være på sin plass før man handler. Det kan også være smart å velge en bruktbil med god bruktbilgaranti. Her varierer det mye fra om bilen selges fra merkeforhandler, bruktbilsjappe, eller privat. Vi snakker om alt fra 12 måneder til ingenting.

Leter du opp et pent eksemplar i god teknisk stand, mener jeg at dette er et smart og godt bruktbilkjøp, som kan gi mye eierglede de kommende årene. Som familiebil er den fortsatt fin, med gode seter, grei plass, god komfort og god framkommelighet. Samtidig som den fortsatt byr på en ørliten liten dose status om man velger en bil som er litt godt utstyrt.

Ønsker deg lykke til med bilkjøp.

Les også: Kan Bærums-skilter øke bilens verdi?

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Video: Nå er det øyeblikkelig klart for Volvos første elbil