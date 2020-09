Marianne forsvant for 39 år siden – moren gjør fortsatt én spesiell ting for å lete etter datteren

En varm sommerdag i Risør i 1981 gikk 6 år gamle Marianne Rugaas Knutsen ned på den lille butikken Frydendal varehandel for å kjøpe is og godteri.

Siden har ingen sett henne.

Nesten 40 år etter forsvinningen vet man fremdeles svært lite om hva som skjedde med Marianne. Nå hentes saken frem igjen, når den nye TV 2-serien Mysteriet Marianne skal gå på skjermene denne høsten. Serien har premiere tirsdag 1. september.

I løpet av de nesten 40 årene som har gått, har mor til Marianne, Torunn Rugaas, opplevd mange skuffelser.

– Saken har jo vært tatt opp flere ganger. Da har jeg tenkt at endelig så skjer det noe igjen. Nå kan vi håpe. Også har jeg blitt skuffet mange ganger, sier hun til God morgen Norge.

FORSVANT: For omtrent 40 år siden gikk Marianne ut av Frydendal varehandel med en is i hver hånd. Siden har ingen sett henne. Foto: Privat

Kikker etter henne

Etter omtrent 40 år har Rugaas funnet en måte å leve videre på.

– Jeg vet jo egentlig ikke om noe annet liv, men jeg har klart å leve med det. Både ved å ha gode venner rundt meg og ikke minst datteren min Elsebeth. I tillegg har jeg et barnebarn på 14 år, så det går egentlig greit.

Selv om hun vet at det kan skje en oppklaring i saken når programmet nå skal vises på TV 2, forholder hun seg imidlertid rolig.

– Jeg har ikke store forhåpninger. Skjer det noe som fører til en oppklaring av dette, så vil jeg ha den gleden, heller enn å få skuffelsen ved at det ikke skjer noe. Derfor holder jeg meg ganske nøytral.

Likevel legger hun ikke skjul på at hun av og til ser etter Marianne, særlig når hun er på reise.

– Jeg gjorde det i mange år. Og siden jeg reiser mye, holder jeg alltid et øye åpent når jeg er i utlandet.

Hun forklarer at Marianne hadde et lite operasjonssår på magen sin. Dersom hun la merke til noen med brune øyne og mørkt hår, som kunne ligne på familien hennes, skulle hun gjerne sett på magen til vedkommende, om det var et lite sår der.

Forsvinningen

Foreldrene til Marianne var skilt. Far Morten Ziender hadde flyttet til Kragerø, mens mor Torunn flyttet til Arendal, sammen med barna Marianne og Elsebeth, og hennes ny kjæreste.

Marianne hadde nettopp blitt skolejente og storesøster. Elsebeth var nemlig ikke mer enn fire måneder gammel.

Rugaas husker godt dagen da Marianne forsvant, men også dagen før.

– Vi hadde akkurat flyttet inn i huset, og en venninne av meg hadde flyttet inn med sin samboer. Vi satt på kjøkkenet hjemme hos meg, og skrøt over hverandre, og hvor godt vi hadde det.

Lite visste hun om at lykken skulle være kortvarig.

Dagen er 28. august 1981. Marianne har kommet hjem fra skolen, og Rugaas har planer om å reise til Arendal sammen med venninnen sin for å handle gardiner til det nye huset. Marianne har også lyst til å være, men når hennes barnevakt Nina foreslår at de kan leke sammen, endrer hun mening.

Rugaas reiser avgårde, og blir borte i omtrent to timer.

– Da jeg kom hjem igjen stod barnepiken på trappen, litt småhysterisk. Hun forteller meg at Marianne ikke har kommet hjem fra butikken.

340 METER: Fra huset til Marianne og ned til Frydendal varehandel er det 340 meter.

Kort tid før ruslet nemlig Marianne ned til den lokale varehandelen med noe panteflasker, en tikroneseddel og to kronestykker. Hun skulle handle is og godteri.

Rugaas forholder seg rolig, og hun begynner å kjøre rundt for å lete etter Marianne. Hun ringer også alle klassevenninnene hennes, uten hell.

Det begynner å bli mørkt.

– Da reiser jeg til politistasjonen og sier at nå er det noe som har skjedd. Da satte de i gang en leteaksjon.

TIL LANDS OG VANNS: Det ble gjort søk etter Marianne både til lands og vanns. Foto: Privat

Vanskelig og emosjonelt

Journalist Anne Marte Adolfsen er én av de som har vært med å lage TV 2-serien om forsvinningen. Hun visste lite om saken før hun startet å jobbe med den.

– Jeg har sett bilder av Torunn og Marianne i ukeblader, så det har nok ligget bak i bevisstheten, men jeg husker ikke saken fra da jeg var liten, sier hun til God morgen Norge.

Adolfsen har jobbet med saken i flere år. Hun har opplevd det som vanskelig, men også emosjonelt.

– Å ta tak i en slik type sak som nesten er 40 år gammel er veldig vanskelig, men også emosjonelt, for det er en så mørk historie.

I løpet av den tiden hun har tilbragt med foreldrene, har hun har knyttet et nært forhold til dem.

– Det å se hva de har gått gjennom, og hva de fremdeles går gjennom. All den sorgen og smerten, og ikke minst savnet etter jenta si, det har vært veldig vanskelig å se på, sier hun.

Når saken nå blir tatt opp igjen, vil en helt ny generasjon få kjennskap til forsvinningen. Rugaas mener de har godt av å vite hvor fort livet kan forandre seg.

– Grunnen til at jeg gjorde dette var fordi jeg ikke har lyst til at saken skal bli glemt. Det er godt at neste generasjon får hva som egentlig kan skje, at det bare er et knips, så er livet forandret. De har godt av å se det, sier hun.

Mysteriet Marianne kan du se tirsdager kl. 21.45 på TV 2 og TV 2 Sumo.