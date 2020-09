Her har politiet åpnet grotten for å hente ut bevis

Politiet har satt opp sperringer ved grotten hvor det i helgen ble arrangert en stor fest.

Politiet opplyste mandag at de ville gjøre undersøkelser i grotten. Tirsdag morgen var både politiet og brannvesenet på plass.

Grotten har vært stengt en stund, men på tirsdag gikk både krimteknikere og brannvesen inn i bunkeren.

– Vi venter på hva krimteknikere sier om åstedet og hvordan det ser ut inne der. Vi har sendt inn både krimteknikere og etterforskere for å skaffe oss en oversikt over åstedet, sier Julie Wangensteen Lien, påtalejurist og etterforskningsleder i saken.

Lien sier til TV 2 at de jobber med å hente ut beviser.

ETTERFORSKNING: Politiet og brannvesen undersøker den mye omtalte grotta. Foto: Silje Hotlan Enghaug

– Krimteknikerene jobber med å fremskaffe bevis fra grotta, og politiet har sendt inn folk slik at det blir ivaretatt korrekt, sier Lien videre.

Vil kontrollere 18.000 tilfluktsrom

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap opplyser tirsdag til Dagbladet at de vil gå ut med melding til alle landets kommuner.

Her vil de oppfordre til kontroll av samtlige tilfluktsrom. Det er over 18.000 tilfluktsrom i Norge.

– Vi kommer til å oppfordre alle kommuner til å gjøre en ekstra undersøkelse av anleggene som finnes. Dette for å forsikre oss om at sikkerheten er godt ivaretatt og at ikke uvedkommende kommer seg inn, slik at vi får flere liknende hendelser som den vi hadde i Oslo i helga, sier direktør i DSB, Elisabeth Sørbøe Aarsæther, til Dagbladet.

To siktet

Mandag ble to personer siktet for uberettiget adgang til bunkeren, som eies av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Stiftelsen overtok det gamle tilfluktsrommet fra Sivilforsvaret i 2012. Inngangen skal tidligere ha vært murt igjen, men var nå bare sperret med treplater.

– To personer er siktet i saken, foreløpig for uberettiget adgang og opphold i bunkeren. Politiet vil vurdere om flere personer skal siktes i saken, eventuelt om siktelsene skal utvides, skrev Oslo politidistrikt i en pressemelding mandag.

Tre personer er fortsatt innlagt på sykehus etter festen.

I alt 27 av festdeltakerne ble kjørt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning. Flere av dem var bevisstløse og måtte bæres ut under evakueringen. Politiet tror nær 200 personer kan ha vært innom festen.