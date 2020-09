– Det var kanskje to meter å gå til do, og det var et ork

– Jeg husker ikke så godt at jeg fikk beskjeden, men det jeg husker er at det var en lege som kom inn med en magnettavle med cellene i kroppen på, sånn at jeg fikk se hvordan det så ut inni kroppen min, forteller 12 år gamle Aurora Pladsen.

Aurora før hun fikk kreftdiagnosen. Foto: Privat

For fire år siden dro hun til legevakten etter å ha vært småsyk i en periode.

– På høsten har jo barn gjerne mange små forkjølelser og litt feber som kommer og går, så det tok noen uker før vi skjønte at det kanskje var noe mer alvorlig, sier mamma Gry Pladsen.

Men etter hvert oppdaget de flere blåmerker på kroppen til Aurora som de ikke visste hvor kom fra. Da hun en dag brukte tre kvarter på å gå 250 meter hjem fra en venninne, dro de til legevakten.

Gry Pladsen forteller at det var en absurd situasjon å oppleve at datteren ble syk.

– Det tok litt tid før det sank inn, det er et sjokk, sier hun.

Alt på hodet

Det tok kort tid fra diagnosen ble satt, til behandlingen startet. Gry Pladsen forteller at de følte seg godt ivaretatt på sykehuset – men samtidig var hele livet blitt snudd på hodet.

– Plutselig dreier alt seg om sykehus og å få hverdagen til å gå opp med et barn hjemme og et på sykehus. Alt annet kommer i bakgrunnen, sier hun.

– Hvordan var det å bo på sykehus og få behandling, Aurora?

– Jeg hadde jo mamma og pappa som var med meg, men jeg fikk mye besøk fra venner også. Jeg gjorde egentlig ikke så veldig mye der inne inne på rommet mitt. Jeg satt ofte på iPaden, ble kvalm, satt og sov og sånt, forteller Aurora.

SMERTER: Aurora forteller at hun hadde mye vondt da hun lå i isolat på sykehuset.Foto: Privat

Kreftfri

I 2017 ble hun ferdig med cellegiftbehandling og benmargstransplantasjon. Nå kan hun kalle seg kreftfri.

– Hva har vært det vanskeligste med å være syk, synes du?

– Jeg husker ikke så mye av det vanskeligste, men jeg husker veldig godt da jeg var på isolat at det var vondt å bevege seg. Det var vondt over alt. Det var kanskje to meter til doen, og det var et ork, sier hun.

Daglig leder Trine Nicolaysen i Barnekreftforeningen har fulgt Aurora gjennom tre år.

– Det er veldig hyggelig å se at Aurora er så frisk og fin i dag, og har så lite seneffekt etter behandlingen som hun har, sier hun.

LATTER: Mamma Gry Pladsen og Aurora. Foto: Privat

For senskader etter den kraftige behandlingen, er en problematikk for mange.

– Det er en stor utfordring for veldig mange som har vært behandlet for kreft. Hele 70 prosent har én eller flere senskader etter behandling, og det er fordi barnekreft ikke er det samme som voksenkreft, sier hun, og forklarer at det er fordi behandlingen ikke alltid er spesielt tilpasset for barn.

September er barnekreftmåneden, og i år er fokuset nettopp at barn skal bli behandlet som barn.

– Seneffektene er veldig store og i Norge har det i mange år vært forsket veldig lite. Hvis vi sammenlikner forskningssatsen i Norge med våre naboland Sverige og Danmark, ligger vi langt bak, sier Nicolaysen.

KREFTFRI: Nå har Aurora vært kreftfri over over tre år. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God Morgen Norge

– Sterk

Aurora forteller at hun nå blir veldig fort sliten i forhold til hva hun ble tidligere.

– Nå som jeg begynner i 7. klasse, blir det mer gym på skolen. Det har blitt litt mer slitsomt, men jeg har prøvd å ta litt mer pauser, også i timen, sier hun.

Også håret har forandret seg.

– Jeg har lyst hår nå, men jeg hadde mye lysere hår før. Og det har blitt tynnere, sier hun.

Nå har 12-åringen vært kreftfri i over tre år, og mamma Gry sier at hun er imponert over hvordan datteren har taklet sykdommen.

– Hun er sterk, sier hun.