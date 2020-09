Norsk låt går viralt på TikTok: – Vi går verden rundt. ENDA!!

TikTok-stjernen Charli D'Amelio har danset til Madcon-hiten «Beggin» og videoen hennes har blitt sett over 21,1 millioner ganger. Artistene bak låta er Tshawe Baqwa og Yosef Wolde-Mariam, også kjent som Madcon.

– Tenk at sånne «gamlinger» som oss har en såkalt TikTok-hit, og at dagens kids celebrerer oss og vår musikk. Verden rundt... ENDA‼️, skriver Baqwa i en melding til God Kveld Norge.

Tar det som et kompliment

I videoen danser D'Amileo og moren hennes en koreografert dans til refrenget i låta for sine 84 millioner følgere.

Madconofficial la forrige uke ut videoen på sin egen instagram med teksten «Appreciate the love. Shout to the family @charlidamelio & @heididamelio 🔥🔥🔥 ».

Baqwa forteller at duoen tar det som et stort kompliment at ungdommen har gitt låta nytt liv, men at han ikke var klar over hvem nevnt influencer egentlig er.

– Snakk om en anerkjennelse og for et kompliment. Må ærlig innrømme at jeg måtte spørre mine nieser hvem Charli var 😆 Også fikk vi den i fleisen. Det var gøy, legger Baqwa til.

Hva er TikTok TikTok er en danse-app hvor det florerer av koreografier til danser som blir «trender»

Tidligere het appen Musical.ly

Charli D'Amelio er en av TikToks største stjerner med 84.0 millioner følgere.

I 2019 hadde TikTok over 790 milliarder nedlastninger verden over og eies av det kinesiske selskapet Bytedance.

Aktuell i Hver gang vi møtes

Beggin kom ut i 2007 og ble en kjempe-hit. Bildet er tatt på Molde Jazzfestival. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud

Tshawe Baqwa er nå aktuell i høstens innspillingen til jubileumsesongen av Hver gang vi møtes, med blant annet Silje «Silya» Nymoen, Halvdan Sivertsen og 27 andre artister. Han avslører at det blir nok et gjensyn med låta der også.

– Takk som spør ... nå skal Silya og meg ta imot en av de originale gitar-kameratene og snike’n inn som en overraskelse til Halvdan, forteller rapperen.