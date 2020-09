Fiolin-legende mener det haster å redde stjerne-villaen: – 60 millioner er en latterlig liten sum

Som TV 2 tidligere har skrevet, er villaen til den verdenskjente og kjære komponisten og fiolinisten Ole Bull (1810-1880) i ferd med å råtne.

På naturskjønne Lysøen utenfor Bergen ruver villaen i all sin prakt, men på nært hold seg man tydelige skader av fukt, råte og merker etter borrebiller som spiser opp treverket.

– Fasaden og detaljene har begynt å råtne. Vi må bytte bord, male og restaurere. Det er enormt krevende, men det haster, sa Haakon Thuestad, strategi- og kommunikasjonsdirektør i KODE Kunstmuseer og komponisthjem da TV 2 snakket med ham i sommer.

Innvendig er problemene minst like store, med råte, mus og biller.

– Borrebiller er like skummelt som det høres ut som. Møbler, kunstsamling og den fantastiske villaen i seg selv blir spist opp av disse billene, sa Thuestad.

FORFALL: Ole Bull sin villa på Lysøen forfaller Foto: Olaug Spissøy Kyvik / TV 2

Kulturministeren på besøk

Denne uken kom kulturminister Abid Raja til Lysøen for å se villaen med egne øyne.

Der fikk han selv se skadene, på en omvisning i regi av KODE-direktør Petter Snare.

– Jeg ser at det er betydelige vedlikeholdsutfordringer på dette vakre bygget. Dette er jo en kulturhistorisk bygning som virkelig er verdt å bevare, sier Raja.

Men de som hadde forventninger om at Raja kom med lovnader om penger ble derimot skuffet. Kulturministeren sa de mottok søknaden fra KODE sist fredag, og at de trenger tid for å behandle den.

– Nå må vi gå gjennom rapporten fra Multiconsult, og vi lover at vi skal behandle den skikkelig. Dette er ikke bare snakk om ett statsbudsjett, men en forpliktelse som vil gå over en lengre periode. Da er det viktig at vi gjør jobben ordentlig fra starten av, sier Raja og legger til:

– Jeg forstår at dere vil ha raskt svar nå. Det kan jeg ikke gi dere, men jeg kan si at vi skal raskt komme tilbake igjen til saken

KODE-direktør Petter Snare (t.v.) gir kulturminister Abid Raja en omvisning ved Ole Bull-villaen på Lysøen utenfor Bergen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Håper det kommer penger raskt

Ledelsen ved KODE sier at de trenger minst 40 millioner kroner for å restaurere og redde villaen.

Direktør Petter Snare sier han denne uken har bedt Kulturdepartementet om totalt 60 millioner for å dekke både restaurering og løpende vedlikehold.

– Er du skuffet over at det ikke kom noe penger i dag?

– Jeg er veldig glad for at han kommer med løfter og kommer for å se villaen, og så er det klart at jeg håper det kommer penger ganske raskt.

– Tror du at du får det?

– Jeg velger å krysse fingrene og tenker at dette er noe som opptar hele landet, så jeg håper at vi finner en løsning, sier Snare.

Kulturminister Abid Raja sier de skal behandle saken raskt, men kan ennå ikke love penger til Ole Bull-villaen Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Tellefsen: – Det tar sånn tid

En som mener det haster med å redde villaen, er norges mest kjente Fiolinist og Ole Bull-elsker, Arve Tellefsen.

– Det tar jo sånn tid. Dette mener jeg kulturministeren bare burde skrevet navnet sitt på med en gang. Klart at Ole Bull og Lysøen skal støttes, sier han.

Tellefsen har et nært og kjært forhold til komponisten fra Bergen, og sier regjeringen bør bruke mer penger på bevaring av kunst utenfor Oslo sine bygrenser.

– De sparer ikke på pengene her i hovedstaden. Det må være lov å si, uten å bli tatt for å være patriot for noe som helst. 60 millioner kroner er jo en latterlig liten sum i forhold til det som brukes på bygg her i Oslo. Dette virker smålig, sier Tellefsen.

En av norges mest kjente fiolinister, Arve Tellefsen, mener regjeringen sporenstreks burde bevilge penger til oppussing av Ole Bull-villaen. Foto: Siw Borgen / TV 2

Skjevfordeling

KODE har i lengre tid slitt med underfinansiering, og i mai varslet stiftelsen at den ville gå konkurs, før den ble reddet av statlige og kommunale koronamidler.

I flere runder har KODE gått ut mot regjeringen og pekt på en skeivfordeling i kulturmidler til Oslo i forhold til Bergen.

– Det er et kjempeproblem at vi som er Norges nest største kunstmuseum, og forvalter arven etter Munch, Grieg og Ole Bull, kun har 29 til 30 prosent statlig finansiering. Tilsvarende museum i Norge ligger på over 70 prosent, sa kommunikasjonsdirektør Thuestad i sommer.

Tellefsen sier han er glad for at kulturministeren sier han skal behandle museet sin søknad raskt, og han håper dette betyr at det vil bli bevilget penger.

– Hvis de ikke hjelper til økonomisk så råtner det på rot, sier fiolinisten.

Slik ser Ole Bull sitt sommerhus på Lysøen i Os ut i all sin prakt. Foto: Frode Hoff / TV 2

Raja: – Skal ikke råtne på vår vakt

Kulturminister Abid Raja sier han forstår engasjementet rundt Ole Bull-villaen, og at han ber Tellefsen om forståelse for at saken må behandles skikkelig.

– I går var jeg på Lysøen og fikk se villaen med egne øyne, et fantastisk flott og kulturhistorisk viktig bygg som ikke skal råtne på denne regjeringens vakt. Så er det sånn at jeg ikke kan forskuttere budsjettprosesser, det håper jeg vår alles kjære Arve Tellefsen også forstår, sier Raja, og fortsetter:

– Jeg deler selvsagt hans bekymring, og jeg kommer åpenbart til å jobbe for dette fremover. KODE-direktør Petter Snare og jeg har en veldig god dialog, og jeg har lovet å komme raskt tilbake til dette. Det jeg ber om er tre-fire ukers tid til å returnere med mitt svar, avslutter kulturministeren.