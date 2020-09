Konspirasjonsteorien som trenger seg inn i amerikansk politikk

Hva har menneskehandel, pedofiliringer, Donald Trump, satanisme og det demokratiske partiet med hverandre å gjøre? Mye, mener de som tror på QAnon.

Konspirasjonsteorien, som for ordens skyld ikke har noen rot i virkeligheten, oppstod på nettfora i 2017, og hevder blant annet at USAs president motarbeides av en global elite.

Professor Asbjørn Dyrendal ved NTNU. Foto: Jon Eeg/Scanpix

Professor Asbjørn Dyrendal ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap på NTNU sier at det er komplisert å skulle forklare akkurat hva QAnon er.

– Det folk omtaler som QAnon-bevegelsen, er ikke det samme som de spesifikke QAnon-forestillingene. Bevegelsen er en blanding av alt mellom himmel og jord, sier han, og legger til:

– Det ser ut som blanda drops. Du har myndighetsprotester, høyreekstremisme, koronavirusprotester, vaksinemotstand og andre konspirasjonsmiljøer i en eneste stor smørje, og det overlappende i tingene som folk tror og mener, er veldig lite.

En kvinne med en QAnon-topp er fotografert under en demonstrasjon for vaksinemotstandere i Boston 30. august. Foto: Joseph Prezioso/AFP

«Innsidekunnskap»

Et viktig aspekt ved QAnon er at de som tror på konspirasjonsteoriene, «vet» disse tingene fordi «Q», en hemmelig kilde som utgir seg for å ha topptilgang til etterretningsdata, har offentliggjort opplysninger på nettfora som 4chan og 8chan.

Blant flere «underteorier» er ifølge The Guardian at Jonhn F. Kennedy fortsatt lever, at barn blir solgt via en møbelforhandlers nettside og at kjendiser som Bill Gates, Tom Hanks og Oprah Winfrey er onde.

QAnon ikke er alene om å være et nettverk som er bygget opp rundt en figur med spesiell kunnskap eller informasjon, ifølge Dyrendal.

– Du har mengder av profetikulturer med ulike former for skikkelser som har gjort liknende ting. Om du har telepatisk kontakt med romkapteiner, er en inkarnert guddom eller en CIA-agent med «trippel-x-y-z-dødnighodeskalle»-klarering for topphemmelig informasjon med kodenavn som ikke eksisterer, er ikke så nøye. Det som teller, er at her er en kilde som har tilgang til ekstremt viktig, eksistensiell betydningsfull informasjon, som kan komme andre til gode dersom de lytter, sier han.

QAnon oppstod da en bruker ved navn «Q» begynte å publisere poster der vedkommende hevdet å ha innsideinformasjon om amerikanske myndigheter. Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP

Sentrale forestillinger

Dyrendal beskriver QAnon som en «superkonspirasjonsteori».

– Den har noen spesifikke trekk som er QAnon-orientert, og så spiser den opp alt annet av konspirasjonsteorier og integrerer dem innenfor et enormt byggverk av labyrinter med ulike teorier, som ingen har fullstendig oversikt over – inkludert de som fremfører dem – fordi de er delvis selvmotsigende og grovt usammenhengende, sier han.

Det viktigste er nemlig den underliggende mentaliteten som går på «mistillit og mistanke til alt som kryper og går av makter». Da er det ikke så viktig at flere av teoriene man tror på er fullstendig uforenelige med hverandre.

Men det finnes sentrale forestillinger som er spesifikke for QAnon, som Dyrendal beskriver slik:

– Det er at det finnes en skjult elite av sataniske pedofile som styrer både elementer av kultur og samfunn i hemmelighet, og at Trump holder på å bekjempe dem og snart vil arrestere dem og offentliggjøre hemmeligheten.

Professoren legger til at dette «snart» nå har vart i flere år.

– Det har kommet nye datoer, som i en hvilken som helst annen dommedagsbevegelse, siden 2017, sier han.

En mann er fotografert under en demonstrasjon mot salg av barn i New York 12. august. Påskriften på T-skjorten hans er knyttet til QAnon. Foto: Stephanie Keith/Reuters

– De mørke skyggene

Onde kjendiser og sataniske kulter kan kanskje høres flåsete ut, men konspirasjonsteorien har flere ganger blitt omtalt helt i toppen av amerikansk politikk.

Under en pressekonferanse i Det hvite hus 20. august, takket Trump bevegelsen.

– Jeg vet ikke så mye om bevegelsen. Jeg vet at de liker meg svært godt, og det setter jeg pris på. Jeg har hørt at disse folkene elsker landet vårt, sa han den gang.

I et intervju med Laura Ingraham på Fox News denne uken, omtalte presidenten «bøller» i «mørke uniformer» som skal ha truet det republikanske landsmøtet, og sier folk i «mørke skygger» kontrollerer Joe Biden.

– Hvem tror du trekker i Bidens tråder, er det tidligere Obama-folk, spør Ingraham i intervjuet.

– Folk du aldri har hørt om, folk som er i de mørke skyggene. Folk som…, svarer Trump, før han blir avbrutt av intervjueren, som spør hva han mener og bemerker at det høres ut som en konspirasjonsteori.

– Det er folk som er på gatene, det er folk som kontrollerer gatene, svarer Trump, som fortsetter:

– Det var noen som gikk på et fly fra en viss by denne helgen. Og flyet, det var nesten helt fylt opp med bøller, ikledd disse mørke uniformene, med utstyr og alt mulig.

Klassisk konspirasjonsteori

Det Trump snakket om i Fox News-intervjuet, er det alle klassiske konspirasjonsteorier handler om, forteller Dyrendal.

– Den klassiske konspirasjonsteoretiske forestillngen er «people in dark shadowy places» som egentlig styrer, sier han.

– Tror du Trump tror på dette?

– Han har drevet med «deep state»-konspirasjoner gjennom ting han har sagt og gjort helt siden før han ble president, så det er en viss sjanse for at han tror på det, sier professoren.

Men om han tror på det eller ei, er egentlig ikke så nøye, mener han.

– Det viktigste er hva han gjør og sier. Når ledere bruker den type språk, skaper det mye sterkere tilbøyelighet ute i befolkningen. Det endrer normer, sier han, og forklarer:

– Tidligere var dette «far out» og uakseptabelt. Det plasserte deg med foliehatt på utsiden av kulturen og samfunnet. Det blir annerledes når en politisk leder som har sterk lojalitet blant sine tilhengere, sier det. Da føler folk at dette er viktig å støtte nesten uansett hva man selv tror på. Det handler om å signalisere tilhørighet og lojalitet, sier han.

En tilskuer holder opp en Q under et Trump-rally i Tampa, Florida i 2018. Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP

Og Donald Trump er ikke den eneste innen amerikansk politikk som ikke avskriver QAnon. Flere kandidater til kongressvalget er nemlig uttalte støttespillere, ifølge Media Matters for America, som beskriver seg selv som et progressivt forsknings- og informasjonssenter som monitorerer, analyserer og korrigerer konservativ misinformasjon i amerikanske medier.

Marjorie Taylor Greene (i rødt) har blant annet hevdet at ledere i det demokratiske partiet driver med menneskehandel. Hun stiller til valg for delstaten Georgia. Foto: Mike Stewart/AP Photo

Voldsromantisering

På spørsmål om slike konspirasjonsteorier som QAnon fremmer kan være farlig, svarer Dyrendal:

– Selvfølgelig kan det det.

– For øyeblikket er ikke QAnon veldig farlig på noe stort nivå, for bevegelsen spriker i mange retninger og teorien er marginal, men den har allerede avfødt et drap, en planlagt voldelig kidnapping og muligens vært delaktig i et forsøk på attentat på den kanadiske statsministeren, legger han til.

Kanadisk politi sperret av Rideau Hall i Ottawa etter at en bevæpnet mann 2. juli kom seg inn på eiendommen der statsminister Justin Trudeau bor sammen med sin familie. Mannen har tidligere postet QAnon-relatert innhold på Instagram, melder Vice. Foto: Mohammed Kadri/AFP

Dyrendal forteller at de fleste konspirasjonsteorier har potensiale til å drive folk i en retning som gjør dem mer tilbøyelige til å støtte voldshandlinger.

– Konspirajsonsteoriene er mobiliserende fiendebilder som viser hvor fæl fienden er, og hvorfor det er viktig å gjøre ulike straffehandlinger mot fiender, sier han.

– Men det er veldig, veldig sjelden at det faktisk utføres, understreker han.

En deltaker på en protest mot salg av barn, er tydelig i sitt budskap. Foto: Stephen Maturen/AFP

I QAnon er det blant annet snakk om «the storm», tiden da alt skal avsløres.

– Det er da Hillary Clinton blir henrettet. I noen versjoner fylles lyktestolpene, i andre fylles fengslene og de elektriske stolene, sier han.

– I den delen av QAnon som er eksplisitt opptatt av «the storm», er det en enorm vilje til og romantisering av vold. Det handler om straff, straff og straff, legger han til.

Mulig terrortrussel

FBI har pekt ut QAnon som en mulig innenlands terrortrussel, og ifølge forskere som følger gruppen, spiller statlige russiske organisasjoner en økende rolle i å forsterke konspirasjonsteoriene. Det skriver Reuters.

Den russiske trollfabrikken Internet Research Agency sendte i 2019 et høyt antall Twitter-meldinger med emneknaggene #QAnon og slagordet #WWG1WGA (en forkortelse for Where We Go One, We Go All), ifølge analysesjef Melanie Smith i firmaet Graphika, som analyserer sosiale medier.

Q-Anon-tilhengere under en demonstrasjon mot menneskehandel av barn i Hollywood 22. august. Foto: Kyle Grillot/AFP

Både Facebook og Twitter har tatt grep mot konspirasjonsteorien.

I august fjernet Facebook 790 grupper som var knyttet til QAnon. Samtidig varslet selskapet at de ville innføre begrensninger mot 1950 grupper, 440 sider og tusener av Instagram-kontoer som er knyttet til QAnon.

– Vi har sett vekst i bevegelser som, mens de ikke direkte organiserer vold, har hyllet voldelige hendelser, vist at de har våpen og antydet at de vil bruke dem, eller de har tilhengere som utviser voldelig oppførsel, uttaler Facebook.

Kunngjøringen kom etter at Twitter i slutten av juli slettet over 7000 kontoer knyttet til bevegelsen.

– Evnen til å tenke konspirasjonsteoretisk

Ifølge The Guardian hadde de største Facebook-gruppene som var dedikert til QAnon omtrent 200.000 medlemmer før de ble stengt. I utgangspunktet kan nesten hvem som helst begynne å tro på konspirasjonsteorier som QAnon, forklarer Dyrendal.

– Men vi tror ikke på ting som ligger for langt unna det vi er vant til å tro på, og det vi antar at våre venner synes er rimelig å tro på, sier han.

– Ellers er vi alle i utgangspunktet mer eller mindre sårbare for evnen til å tenke konspirasjonsteoretisk, legger han til.

En mann iført QAnon-vest under en demonstrasjon for vaksinemotstandere i Boston, Massachusetts 30. august. Foto: Brian Snyder/Reuters

Samtidig understreker han at noen er mer sårbare enn andre.

– Hva som trigger den aggressivt påståelige og stupide typen – som QAnon jo er – varierer litt med hva slags personlighet man har og hva slags miljø man tilhører, sier han.

Mer sårbare enn andre

Så, knytter man dette opp mot QAnon, kan man da si noe om hvem som er mest egnet til å tro på nettopp denne teorien?

– Folk som vektlegger magefølelsen mer enn langsom, rasjonell tenking. De er mer knyttet opp mot det konservativt evangelikale kristne miljøet, de er mer populistisk orienterte og mer autoritært orienterte. Når du kombinerer det med høyere score på konspirasjonsmentalitet, har du den perfekte blandingen for å gripe til QAnon, sier han.

Professoren forklarer at grupper som føler seg mer marginaliserte, mener at de har mindre makt og innflytelse på egen hverdag og har lavere utdanning, er noe mer tilbøyelige til å gripe til konspirasjonsteorier enn de som føler at de allerede har makt og innflytelse, og som har trent hardere på kritisk analytisk tenking over tid.

– Forskjellene er ikke enorme, men det er definitivt forskjeller, sier han, og legger til:

– Hvis vi snur på det, er det også slik at narsissisme og behovet for å være spesiell og at ens egen gruppe er verdifull, er med på å predikere konspirasjonstenking. Får man ikke bekreftelse på at en er unik, at en ikke anses som spesielt viktig, kan det være onde krefter som bekjemper ens «spesiellhet».

Dette kan også gjelde hos større grupper i befolkninger.

– I USA blir konservativt kristne miljøer eldre og evangelikal innflytelse på kulturen oppfattes som mindre. Og det politiske landskapet – før Trump – ute i kulturen, har forandret seg nok så kraftig. Dette kan til sammen skape grobunn for en type «backlash» hvor man står stadig steilere på sitt og lager stadig sterkere fiendebilder av folk som vil i en annen retning innen politikk og religion enn du selv vil, sier han.

Dersom en gruppe føler at den ikke får anerkjennelsen den fortjener, kan det gjøre at en blir mer tilbøyelig til å tenke konspiratorisk. Foto: Rick Loomis/Getty Images/AFP

Kan man slutte å tro?

På spørsmål om man kan få folk til å slutte å tro på slike konspirasjonsteorier, sier Dyrendal at de snarere kan få seg selv til å slutte.

– Man kan hjelpe dem på vei hvis de er interessert i å prøve å tenke mer sammenhengende og kritisk, men det er ingen lett jobb, sier han.

– Men på samme måte som at den naturlige tilbøyelighet til å mistenke er noe som trigges av ytre hendelser, kan ting også være med på å dempe disse triggerne legger han til.

Han forklarer at slik tilbøyelighet går i bølger, både i samfunnet og i folks liv.

– De som er veldig overbeviste, er det vanskelig for andre å gjøre noe med, men vi har mange eksempler på folk som har trodd på veldig mange teorier og vært veldig frempå med dem, og som har skiftet oppfatning. Så det er mulig, sier han.