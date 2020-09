Tiltalt for omfattende svindel: Slik forklarer han virksomheten sin

– Jeg alltid hatt til hensikt å levere. Jeg har forholdt meg til alle avtaler, enten det er skriftlig eller muntlig, sier Moan i Oslo tingrett onsdag.

– Det har skjedd at avtaler ikke har blitt oppfylt, men det skyldes uforutsette forhold. Pengene sitter fast på sperrede kontoer. Ofte har kundene også fått pengene tilbake, men da på andre kontoer enn de betalte fra.

Moan er tiltalt for 133 straffbare forhold.

Det er 116 bedragerier, forfalsking av dokumenter, ID-tyverier og hvitvasking av 13 millioner kroner. Tiltalen strekker seg fra 2011 til 2018.

– Jeg er en hyggelig mann

Moan, eller Lars Rune Solberg, som han tidligere het, har lenge vært en hodepine for politiet. Han er to ganger straffedømt for økonomisk kriminalitet og har 13 konkurser bak seg.

For syv år siden ble Moan internasjonalt etterlyst. Først i januar 2019 ble han pågrepet av malaysisk politi og utvist fra landet.

Siden har han sittet varetektsfengslet i Norge. Han har ikke ønsket å forklare seg for politiet, og onsdag er derfor første gang 50-åringen forteller sin versjon av saken.

Aktoratet mener han siden 2011 har tjent seg rik ved å utgi seg for å være en advokat som kan hjelpe nordmenn med å starte eller avslutte aksjeselskaper. De mener også han har leid ut ferieleiligheter i Thailand og Spania som han ikke har tilgang på.

Moan nekter straffskyld for dette.

– Jeg mener selv jeg er en hyggelig mann på 50 år. Jeg har interesse for å reise og oppleve ulike kulturer. Derfor har jeg tilbrakt store deler av mitt voksne liv i utlandet, sier Moan innledningsvis.

Økonomisk krise

Siden 2012 har Moan oppholdt seg i Malaysia av familiære grunner, forteller han. Det var det året han giftet seg med sin malaysiske kone.

Forklaringen hans starter likevel allerede på 1990-tallet, da han begynte sitt første renholdsfirma. Bedriften gikk fint frem til 1999, da han begynte å miste kunder.

– Færre kunder betyr lavere inntekter, og jeg ble liggende etter med regninger. Vi mistet rett og slett helt styringen på økonomien, sier Moan.

Dermed ble firmaet tvangsavviklet. Årene som fulgte, ble ikke noe bedre. Hvert eneste år gikk Moans stadig nye firmaer konkurs. Antall ansatte varierte fra svært få til nesten 300 personer.

Moan sier han mistet så mange kunder at han ikke var i nærheten av å kunne betale løpende skatter og avgifter.

– Jeg ble pekt på som en konkursrytter i renholdsbransjen, og jeg ble brukt som et eksempel på hvorfor myndighetene burde rydde opp i renholdsbransjen. Jeg gikk fra å være en helt ukjent person til å bli rikskjendis med negativt fortegn, sier Moan.

– På toppen av det hele ble det nok for min daværende samboer, som valgte å si takk for seg, sier han.

Fradømt næringsretten

I 2006 ble Moan dømt for økonomisk kriminalitet, og det samme i 2010. I den siste dommen ble han også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i fem år.

FORSVARET: Advokatene Kai Vaag og Per Zimmer, fra advokatfirmaet Vaag & Zimmer, forsvarer bedrageritiltalte Helge Moan. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Moan lette derfor etter noen å samarbeide med, slik at han selv bare kunne være ansatt, samtidig som han eide aksjer i firmaet. Å finne en vanlig jobb var helt umulig, mener han selv, fordi han offentlig var stemplet som en bedrager.

Han startet raskt med økonomisk rådgivning og bedriftsrådgivning, blant annet i forbindelse med konkurser.

– Jeg fant fort ut at dette var noe jeg var ganske god på. Jeg følte at brikkene falt på plass, sier Moan.

Samtidig byttet han navn fra Lars Rune Solberg til Helge Moan. Han beskriver det som «et stort steg å ta», men også «et av de riktigste valgene han har tatt», fordi han ønsket å starte på nytt.

Sperrede kontoer

Fra Malaysia startet han et firma som han registrerte i England, ettersom næringsforbudet hans kun gjaldt i Norge. Firmaet tilbød hjelp til å starte eller avslutte aksjeselskaper.

Primært ble alle leveranser formalisert i en skriftlig avtale, mener Moan, men noen ganger skjedde ikke det:

– I de tilfellene der det oppstod uforutsette ting, eller at det kom en tilleggsbestilling fra kunden, avtalte vi det muntlig, sier han.

Da avtalene var i stand, krevde Moans firma kundens aksjekapital som depositum, vanligvis 30.000 kroner. I begynnelsen fungerte arbeidet fint, mener Moan. Han sier kundene var fornøyde.

– I hele 2014 hadde jeg kun tre anmeldelser, sier Moan.

Anmeldelsene som kom inn, skapte likevel problemer. Moan forklarer dette med et eksempel.

– Si at jeg hadde en forpliktelse om å betale aksjekapitalen for tre kunder, altså 90.000 kroner. Så har de betalt beløpet til en av mine medarbeidere. Da har jeg kanskje sendt pengene til utlandet, for eksempel til lønn eller godtgjørelser, fordi jeg har 90.000 i likvide midler stående på en annen konto. Når anmeldelsene da har kommet, har disse kontoene blitt sperret, slik at jeg ikke har kunnet betale ut pengene, sier han.

Moren skal vitne

Fra 2015 strømmet anmeldelsene inn.

– Jeg utviklet derfor et mye mer komplisert og intrikat system for å unngå at det gikk utover mine kunders penger. Dette vil jeg komme tilbake til ved de enkelte tiltalepunktene, sier Moan.

Senere i saken skal nemlig én og én fornærmet forklare seg om hvordan de mener seg svindlet av 50-åringen, hvorpå Moan skal forklare hvorfor han mener at han ikke har brutt loven.

Det er snakk om over 120 fornærmede, deriblant hans egen mor, som skal forklare seg torsdag.

Politiet mener at Moan har brukt en lang rekke aliaser til å gjennomføre sine bedragerier. Selv sier Moan at alle menneskene bak navnene er personer som selv har samtykket til det.

– Alle personene som har sagt ja til å være kontaktperson, har sagt ja til det. Disse avtalene har vi formalisert, sier han.

Det eneste Moan erkjenner straffskyld for, er å ha forfalsket enkelte registermeldinger og en arbeidskontrakt som han har sendt til Brønnøysundregistrene under falske navn.

Moan mener at mange av de som har anmeldt ham, må ha blitt skremt av nyhetsoppslagene der politiet stempler ham som en svindler.

Det er satt av fem måneder til rettssaken i Oslo tingrett.