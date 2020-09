Det som tilsynelatende var godteri inneholdt noe helt annet

Det var på tirsdag at Tolletaten på Østlandsterminalen i Oslo fikk en pakke som vekket oppsikt.

Ved første øyekast ser det ut som om kvinnen fra Oslo har bestilt en uskyldig sending med både sjokolade fra Willy Wonka, og Star Wars-godteri.

Men en mistenkelig lukt fikk tollerne til å lure på hva godteriet egentlig inneholdt.

– Dette er et eksempel på hvordan de bruker kreativitet for å smugle inn narkotika. Heldigvis har vi mange på jobb som har kunnskap om hvordan noen ting skiller seg ut, og inneholder noe helt annet, sier Lars Teigen, kontorsjef ved Østlandsterminalen.

Avansert laser

Ved hjelp av en avansert laser fant de en kjemisk forbindelse som var prikk lik rusmiddelet THC, samme virkestoff som man finner i cannabis.

– Vi har en laser som skyter inn i godteriet, og der ligger det en katalog på kjemiske forbindelser. I tillegg var det en veldig markant lukt som gjorde at vi fant THC i godteriet, forteller Teigen.

Hvis man ser veldig nøye etter, står det faktisk på pakningen at det inneholder THC også. Det er usikkert hvor mye det var i denne pakningen, men Teigen sier at det er nok til at det trolig skal selges videre.

– Det vanlige er at er for eksempel en rute av sjokoladen er en brukerdose. Det samme gjelder godteriet, hvor en bit inneholder en brukerdose. Antallet pakninger her er grunn til å tro at det skal selges videre, forteller Teigen.

Anmeldt

Det er ikke første gang godteri blir brukt på denne måten.

– Vi ser at det kommer inn regelmessig. For noen år siden var det sjokolade som gjaldt, men nå har det blitt mer og mer vingummi som blir brukt, forteller tolleren.

Teigen sier til TV 2 at det vil bli opprettet sak, og mottakeren blir anmeldt for å ha innført narkotika.