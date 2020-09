Katrine (31) droppet den viktige celleprøven: – Ble sint på meg selv

Kreftforeningen frykter at flere kvinner vil få livmorshalskreft under koronapandemien når færre prioriterer å sjekke seg.

Etter at #sjekkdeg-kampanjen ble lansert i 2015 har tallet på kvinner som sjekker seg for å forebygge livmorhalskreft økt kraftig.

Men under pandemien har antall kvinner som sjekker seg, falt igjen. Kreftforeningen er redd for konsekvensene det kan få.

– Jeg ble sint

Katrine Karlsrud (31) fikk påvist livmorhalskreft i vinter. Da hun oppdaget kreften ble hun sint på seg selv.

– Det var tøft og helt uvirkelig. Først ble jeg sint på meg selv fordi jeg ikke hadde prioritert å ta celleprøven, selv om jeg visste at det var viktig.

Katrine fikk en påminnelse om å ta celleprøven i en e-post som hun ikke bruker. Den mailen så hun ikke før etter at hun ble kreftsyk.

– Tror du du ville ha gjort noe annet hvis dette skjedde etter at pandemien slo ut?

– Nei. Da jeg leste om dette på nett så ble jeg ganske bekymret, og ville finne ut av dette kjappest mulig. Når man leser seg opp om det, så er ikke det noe man vil ha.

Frykter flere kreftsyke

Ingrid Stenstadvold Ross, Generalsekretær i Kreftforeningen, er redd for at flere kvinner vil utvikle livmorhalskreft på grunn av koronapandemien.

I år har 25.000 færre kvinner i Norge sjekket seg sammenlignet med samme tid i fjor.

– Det viser at man ikke har villet belaste helsevesenet, men nå er det viktig å brette opp armene, sier Stenstadvold Ross.

Hun sier det er viktig at norske kvinner gjør to ting for å bekjempe livmorhalskreft: Tar HPV-vaksinen hvis man er ung, og tar en celleprøve hvis man er mellom 25 til 69 år.

Vanskelig å oppdage

Katrine synes i etterkant av den positive testen at det er skummelt hvor få symptomer livmorhalskreft kan gi.

Hun mistenkte ikke at det var noe galt før hun fikk kjæreste.

– Jeg begynte å blø etter at vi hadde samleie. Da leste jeg meg litt opp om det og fant ut at det kan være risiko for kreft i livmorhalsen, forteller Katrine.

OPPFORDRER: Katrine håper andre kvinner husker å sjekke seg jevnlig. Foto: Privat

Stenstadvold Ross bekrefter at denne kreftformen er vanskelig å oppdage.

– Nettopp derfor er det så viktig å ta denne livmorhalsprøven, sier hun.

Etter celleprøven ble det påvist kreftceller i en bit av livmorhalsen som ble skjært ut. Da ble Katrine henvist til Radiumhospitalet som utførte en vellykket operasjon der svulsten ble fjernet.

En viktig forsikring

Til tross for at mange klarer å unngå å få livmorhalskreft, får 300 til 400 kvinner påvist livmorhalskreft i Norge hvert år.

Litt over 70 kvinner dør årlig.

BEKYMRET: Ingrid Stenstadvold Ross håper flere sjekker seg. Foto: Jorunn Valle Nilsen, Kreftforeningen

Hvis man sjekker seg hver gang man får en påminnelse fra Kreftregisteret reduserer man risikoen med over 80 prosent.

Ingrid Stenstadvold Ross kaller celleprøven en forsikring.

– Det er mange som kvier seg litt, men det er det egentlig ingen grunn til. Det er et par minutter av ditt liv, og det er en kjempeviktig forsikring.

Kreftregisteret har et Livmorhalsprogram der de sender ut brev til kvinner når tiden nærmer seg for å ta en ny prøve.

Nå jobber Kreftforeningen og Kreftregisteret sammen for å finne flere måter å kunne sende ut påminnelsene, som for eksempel på SMS.

– Det er bedre å ta denne jevnlige sjekken og slippe operasjoner og mye frykt, sier Katrine.