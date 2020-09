Nakstad advarer: – Kan bli enda sterkere begrensninger

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til TV 2 at det er åpenbart at mange unge er lei av smittevernstiltak.

Det siste døgnet er 139 personer registrert smittet av koronaviruset, viser tall fra databasen MSIS, noe man ikke har sett tilsvarende av siden april.

Til sammenligning ble det registrert 325 smittede i hele uke 34 (17.-23. august), som er FHIs nyeste ukesrapport som ligger åpent på nett.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Hilde Kløvstad, har opplyst til NTB om at stor pågang ved noen laboratorier får en del av skylden for dette.

– Flere av dagens meldte tilfeller har prøvedato fra flere dager tilbake. Antall nye meldte tilfeller siste døgn er ikke de tsamme som antall nye diagnosisterte tilfeller siste døgn, uttalte avdelingsdirektør i FHI, Hilde Kløvstad, til NTB i anledning saken.

Advarer mot nedstenging

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til TV 2 at det uansett er åpenbart at mange unge er lei av smitteverntiltak.

– Og det er forståelig. Vi må nok bli enda flinkere til å forklare unge mennesker konsekvensen av å ikke følge rådene. Det kan bli enda sterkere begrensninger hvis vi mister kontrollen på smittespredningen, sier han.

– Hva er dine anbefalinger til dem som har gått lei koronaviruset, og velger å dra på private arrangementer?

– Min anbefaling er å se på kronatiltakene som en forsikring mot at landet må stenges enda mer ned. Det er noe ingen av oss ønsker, sier Nakstad.

Han peker spesielt på studentmiljøer, unge og unge voksne som en utfordring fremover.

– Det kan være en effekt av gjennomført semesterstart og fadderuker der mange hadde spesielt tett kontakt med hverandre, men vi er bekymret for at det også er et resultat av at unge mennesker nå generelt sett har tettere kontakt enn det som følger av smittevernreglene, sier Nakstad.

Tidligere denne uken oppfordret blant annet Bergen kommune alle studenter som har vært på fest til å gjennomføre ti dagers karantene. Det er påvist smittetilfeller ved alle de store utdanningsinstitusjonene i byen.

En av institusjonene som er hardt rammet er Norges Handelshøyskole (NHH), som tirsdag formiddag hadde registrert 76 smittetilfeller, 18 av dem det siste døgnet.

Privatfest-tall jevnet seg ut

Mandag ble det kjent at over dobbelt så mange har oppgitt privatfest som smittested i ukene 31-33. Uken etter jevnet dette seg ut.

Det var 10 stykker som hadde oppgitt dette som antatt smittested. For private arrangementer var tallet det samme, altså 10 stykker antok de var smittet ved et privat arrangement denne uka, uttalte Line Vold hos Folkehelseinstituttet til TV 2 mandag kveld.

Hun legger til at det råder usikkerhet rundt tallene, ettersom de er basert på hva folk selv oppgir som trolig smittested.

– Både private arrangementer og smitte på skoler og utdanningsinstitusjoner peker seg ut som steder der mange blir smittet. Likevel er det nok fortsatt flest som blir smittet av familiemedlemmer hjemme, sier assisterende helsedirektør Nakstad til TV 2.

Hittil er det totalt registrert 10.782 smittetilfeller i Norge.