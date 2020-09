Fotballryktene: Stjernesignering kan føre til storopprydning i Manchester United

Dani Ceballos er på vei mot et nytt låneopphold i Arsenal fra Real Madrid ifølge flere medier, blant annet Sky Sports. Daily Mail skriver at klubbene er nære en enighet om en låneavtale på ett år, og Ceballos skal selv ønske å bli værende i London.

Samme avis melder at Manchester United ønsker å selge Jesse Lingard og Andreas Pereira. Dette fordi klubben vil gjøre plass til nye tilskudd i laget, som Donny van de Beek. Samtidig er RB Leipzig-forsvarer Dayot Upamecano på ønskelisten til Manchester-klubben.

Ifølge Telegraph ønsker klubber i både Saudi Arabia og Qatar å hente Arsenals Mesut Özil, med han selv er ikke interessert i å forlate London.

Til tross for at Tottenham har signert Joe Hart, er de i forhandlinger med målvakt Hugo Lloris om en ny kontrakt. Det melder Football Insider.

I tillegg er Tottenham interessert i å hente Joshua King og Callum Wilson fra Bournemouth, ifølge Talksport.

Men også Aston Villa skal være interessert i å signere Wilson, melder Daily Mail.

Liverpool har lagt inn et bud på det brasilianske stjerneskuddet Marcelo Pitaluga (17). Ifølge Globe Esporte har Liverpool og Fluminense startet forhandlinger om den unge målvakten. Familien til Pitaluga skal være svært interessert i å få overgangen i boks, ettersom at Liverpool har lovet dem et hus i England og at Pitalugas far skal få jobb i klubben.