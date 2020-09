– Zidanes jobb blir å gjøre Ødegaard til Modric-erstatter

Det har tatt fem år for Martin Ødegaard (21) å bli et fullverdig medlem av Real Madrid-troppen. Nå hylles han av spansk storavis.

Den Madrid-baserte spanske storavisen AS har tirsdag valgt å vie forsiden sin til Martin Ødegaard (21). Det er første gang på flere dager at ikke Lionel Messi pryder forsiden.

12. august ble det bekreftet at drammenseren ikke fikk fornyet låneoppholdet i Real Sociedad, Real Madrid har nemlig større planer for 21-åringen.

FORSIDE: Ødegaard pryder den spanske avisen AS sin forside tirsdag. Foto: AS

Kommende sesong vil Ødegaard nemlig være en fast del av Zinedine Zidanes mannskap.

På kommentatorplass skriver Marco Ruiz om den lange veien Ødegaard har måtte gå for å kjempe seg inn i Real Madrid-troppen.

Ruiz skriver at Ødegaard er en viktig del av klubbens forvandling. Han mener også at nordmannen presterte på nivå med flere av Real Madrids nøkkelspillere forrige sesong.

– Ødegaards prestasjoner forrige sesong var veldig nære Toni Kroos sine. Statistikken hans på gjenvinninger, skudd, skudd på mål og sjanser skapt var også veldig lik tallene til Luka Modric og Federico Valverde, skriver AS-journalisten.

– Real Madrid ble tvunget til endringer

Over fem år er gått siden Ødegaard signerte for den spanske storklubben. Utlån til Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad har preget de tre siste årene. I disse klubbene mener Zidane at Ødegaard har levert godt nok til å bli et fullverdig medlem av troppen til laget som kjemper om Champions League-trofeet og La Liga-tittelen.

– Ønsket til Ødegaard var å spille én sesong til for Real Sociedad, ettersom han var sikret mye spilletid der. Men etter at Real Madrid skuffet stort i Champions League ble klubben tvunget til endringer. Nå blir det Zidanes jobb å klare en fin overgang mellom Modric som er blitt 34 år, og Ødegaard, skriver Ruiz.

AS-journalisten er sikker i sin sak på hvorfor Ødegaard har klart å kjempe seg inn i en av verdens største fotballag.

– Økningen i muskelmasse er ikke tilfeldig, men et resultat av hardt arbeid og en strategi. Denne sommeren er et godt eksempel, mens lagkameratene var på stranden, befant Ødegaard seg i høyden i Sierra Nevada (spansk fjellkjede (journ.anm.) for å trene.