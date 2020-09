Dansk sykepleier koronasmittet for andre gang

En 41 år gammel dansk sykepleierske har fått påvist covid-19 for andre gang, melder Ekstra Bladet.

Det er det første kjente tilfellet i Danmark der en person får påvist sykdommen to ganger.

Avisen har vært i kontakt med flere helseeksperter, som mener det er sannsynlig at kvinnen har blitt smittet to ganger. Ifølge danske Sundhedsstyrelsen er sannsynligheten generelt sett svært liten for falske positive prøvesvar.

Tidligere har en ung mann i Hongkong fått påvist covid-19 to ganger på vel fire måneder.

