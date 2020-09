Pornostjerne risikerer 250 års fengselsstraff

Pornostjernen Ron Jeremy er tiltalt for 20 tilfeller av voldtekt og seksuell trakassering av 13 nye kvinner siden 2004.

I juni var 67-åringen i retten hvor han ble tiltalt for voldtekt og overgrep på fire kvinner mellom 2014 og 2019. Etter dette mottok påtalemyndighetene flere anklager om seksuell vold. Jeremys advokat avviste anklagene og sa at «kvinner kaster seg over ham», skriver BBC.

Den nye tiltalen gjelder blant annet at Jeremy skal ha forgrepet seg på en 15 år gammel jente på en fest i 2004. Det siste overgrepet skal ha skjedd mot en annen kvinne så sent som første nyttårsdag i år.

I VARETEKT: Tiltalte Jeremy er varetektsfengslet i Los Angeles. Kausjonen er satt til 6,6 millioner dollar. Foto: David McNew/Pool Photo via AP, File

Nekter all skyld

Under et rettsmøte mandag nektet Jeremy straffskyld for de nye tiltalene. Han har fra før nektet straffskyld for de tidligere tiltalene.

– Jeg kan ikke vente med å bevise min uskyld i retten! Takk til alle for all støtte, skrev Jeremy på Twitter i juni.

Om han blir dømt risikerer han en straff på 250 år. Jeremy sitter for tiden varetekstfengslet i Los Angeles, i påvente av neste rettsmøte i saken. Domstolen har satt kausjonen til 6,6 millioner dollar.

Pornoikon

Siden 70-tallet har Jeremy vært med i over 2000 pornofilmer og han blir sett på som ett av de største navene i pornoindustrien.

I 2001 ble det laget en dokumentar om Jeremys liv, med tittelen «Porn Star: The Legend of Ron Jeremy».

Pornostjernen var døden nær i 2013, grunnet en alvorlig karsykdom. Da han ble intervjuet av CNN om sykdommen, sa skuespilleren at han alltid har vært opptatt av å være et godt menneske.

– Jeg har alltid vært spirutuell, fortalte Jeremy den gang.