Det har skjedd et par ting siden sist Erling Braut Haaland var på sin forrige A-landslagssamling med Norge, høsten 2019:

Han har rukket å score hattrick i Champions League-debuten for Salzburg, notert seg for hattrick i Bundesliga-debuten for Borussia Dortmund, blitt førstemann i tysk fotballhistorie til å score åtte mål på sine fem første ligakamper og nylig blitt avduket som en av frontfigurene på FIFA 21.

Og da det ikke engang nevnt at han endte som den nest mestscorende spilleren i Champions League med ti scoringer totalt - kun slått av Robert Lewandowski.

– Det har vært et lite eventyr, det stemmer. Jeg har forsøkt å nyte hvert øyeblikk hjemme på Bryne etter at sesongen tok slutt. Så gikk jeg litt gjennom året med Alfen (pappa Alfie Haaland), og da gikk det litt opp for meg hva jeg hadde gjort. Når jeg gjør noe som er «græla» kjekt, så har jeg lyst til å gjøre det igjen. Jeg er sulten på mer.

TILBAKE PÅ ULLEVAAL: Erling Braut Haaland er tilbake på A-landslaget etter et års fravær, som en av de store stjernene i internasjonal fotball.

– Men det tok litt tid å fordøye det?

– Jeg tenkte ikke så mye på det før etter sesongen. Da var jeg litt i sjokk et par dager, og så var jeg nedpå igjen. He-he. Da var det videre til å pløye opp litt poteter i Børahodl, flirer Braut Haaland.

Husker hver scoring

Totalt endte han på 44 scoringer og ti målgivende sist sesong, fordelt over 40 kamper. Alle målene huskes til minste detalj av hovedpersonen selv. Ifølge Martin Ødegaard husker Haaland også alle mål han scorer på trening...

– Jeg har sett gjennom alle målene jeg scoret sist sesong, men også på alle sjansene der jeg burde scoret. Det er litt herlig å tenke på at jeg kunne hatt flere. Det er nydelig tanke, sier Braut Haaland.

– Hva synes du om det du presterte sist sesong?

– Jeg tenker med en gang at det kunne vært flere scoringer.

– Det er det første du tenker?

– Ja.

– Ikke at dette var veldig bra, altså?

– Tenk så mye bedre det kunne vært. Tenk hvis jeg scoret 10-15 mål til, noe jeg kunne gjort. Det er bare å gå gjennom alle sjansene mine, sier han.

Den ene av dem plager ham fortsatt, og kom i bortekampen mot PSG i Champions League.

– Jeg burde scoret på et innlegg fra Achraf Hakimi, det sitter dypt inne i meg. Det er fortsatt kjipt, men jeg scoret et tosifret antall i debutsesongen i Champions League, så vi får si at det er godkjent.

– Hvor mener du det er mer å hente til neste sesong?

– Jeg må sette enda flere sjanser. Og så har jeg lyst til å skape enda bedre relasjoner med lagkameratene. Akkurat det som skjedde i Salzburg, det skjer i Dortmund nå - jeg merker at kjemien begynner å komme enda mer. Jeg gleder meg til å bli spilt gjennom selv, og til å spille gjennom Jaden (Sancho), Julian (Brandt), Thorgan (Hazard), Marco (Reus) og de gutta der, melder Braut Haaland, som har byttet ut trøyenummer 17 med 9 foran kommende sesong.

Det er samme draktnummer som Lewandowski hadde da han herjet på Signal Iduna Park.

– Jeg ser på meg selv om en spiss som er nummer 9 eller 10. Nummer 17 er også et nydelig nummer, et av favorittnumrene mine, men 9 henger høyt, sier Dortmund-spissen.



Provoserte stjernene

For et år siden var Braut Haaland fortsatt et ganske ukjent navn i den store fotballverden. Nå vet alle hvem han er, og strengt tatt kan 20-åringen føre opp enda en ting på sin allerede rikholdige CV: i mars greide han å komme godt under huden på superstjerner som Neymar og Kylian Mbappé.

Haalands meditasjonsfeiring etter det første av sine to mål i kampen var nok til å provosere det franske storlaget - som følte seg såpass såret at de svarte med samme mynt da de sendte Dortmund ut av turneringen med 2-0 i returoppgjøret.

Etter kampen poserte hele laget i den såkalte lotusstillingen ute på gresset, noe de også gjentok inne i garderoben etterpå.

– Hvordan opplevde du at de ønsket å hevne seg på en 19-åring?

NY DRAKT: Mot Østerrike på fredag kommer Braut Haaland og Norge til å spille i denne nye hjemmedrakta.

– Nei, det har jeg full forståelse for. At de vil si til verden at meditasjon faktisk er noe bra, det setter jeg stor pris på. Jeg velger å takke Kylian og Neymar. Det er bare å hylle dem.

– Var det egentlig det beste komplimentet du kunne få, at du kom deg under huden på dem?

– Jeg velger å hylle dem for at de gjorde det, svarer Haaland.

Feiringen er uansett blitt såpass berømt at FIFA 21 har inkludert den i sitt «feiregalleri». Haaland har feiret slik mange ganger før, men det var først etter PSG-kampen at det tok fyr.

– Hvis du ser noen gamle kamper med Molde, så begynte jeg, (Fredrik) Aursnes og (Eirik) Hestad med den i noen kvalikkamper til Europa League. Jeg gjorde den også hjemme mot Brann i 2018 da jeg scoret på straffespark. Så den kommer fra Molde-tida med gode kompiser, forteller han.

