Dette blir kallenavnet på «verdens beste redningshelikopter»

SOLA (TV 2): Tirsdag er en historisk dag for den norske redningstjenesten. På seremonien for innfasingen av de nye AW-101-helikoptrene avslørte Erna Solberg (H) at Sea Kings arvtaker skal hete SAR Queen.

– Det nye navnet viderefører tradisjonen fra Sea King – men kanskje med en litt moderne tvist for hva Norge representerer i en internasjonal sammenheng. Navnet er SAR Queen, sa statsministeren under markeringen av innfasingen av de nye helikoptrene.

I nesten 50 år har Sea King vært synonymt med norsk redningstjeneste.

Den klassiske flymaskinen, produsert av Westland Helicopters på lisens fra Sikorsky, har bidratt til å berge over 40.000 mennesker siden anskaffelsen i 1972.

Den gang var statsministeren elleve år.

Mye har skjedd siden da, og nå er tiden moden for å sette ny teknologi i førersetet.

I 2013 ble det vært kjent at toppmoderne AW-101-maskiner skal ta over for den gamle traveren, men det har vært knyttet en viss spenning til hvilket tilnavn de nye helikoptrene skulle få.

– Sea King-navnet er innarbeidet og nærmest et begrep som mange forbinder med noe som er trygt. Jeg er glad for at vi har kommet frem til et navn som er funksjonelt, sånn at det også kan brukes på engelsk og at det er dekkende for de nye helikoptrenes oppdrag, sier Solberg.



Topptung seanse

Avsløringen kommer i forbindelse med at hovedbasen på Sola setter de nye helikoptrene i drift denne tirsdagen.

Statsministeren ankom Sola i morgentimene, i følge med en rekke sentrale aktører. Fra talerstolen beskrev hun denne dagen som historisk.

– De nye helikoptrene vil ha langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær, sier Solberg.

Justisdepartementet, som eier helikoptrene, var representert ved justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I tillegg var naturlig nok forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til stede for å overvære den historiske merkedagen for forsvarets redningstjeneste.

Også prosjekteieren og sjefen for luftforsvaret var blant dem som var på plass på hovedbasen like utenfor Stavanger.

TOPPTUNGT: En rekke sentrale aktører var samlet på Sola, tirsdag. Her er prosjektleder for anskaffelsesprosjektet, Bjørn Ivar Aarseth, sammen med justisministeren og statsministeren. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Milliardinvestering

Det er ingen tilfeldighet at regjeringen stiller sterkt på en dag som denne.

Etter en seig prosess, som på sett og vis har pågått siden slutten av 90-tallet, er det mye prestisje i endelig å kunne begynne utrullingen av AW-101.

Enorme summer har blitt spyttet inn i en investering som forhåpentligvis bidrar til at flere mennesker som havner i nød, får hjelp i tide.

– Det var på høy tid å kjøpe nytt. Jeg er imponert over den jobben som er gjort for å få de nye redningshelikoptrene på plass, sier statsministeren.

Den totale kostnadsrammen for de nye redningshelikoptrene ble i 2015 satt til over 14 milliarder kroner.

På tross av at Sea King har servet det norske folk gjennom et halvt århundre, når det ikke AW-101 til anklene.

– Verden har ikke sett maken

I alt skal 16 helikoptre settes i drift. Dette er helikoptre som, ifølge ekspertene, kommer til å revolusjonere redningstjenestens muligheter i felten når det smeller.

Det italienske konsernet Leonardo, som produserer maskinene, omtaler ubeskjedent maskinene som «verdens beste redningshelikopter – med god margin», ifølge Teknisk Ukeblad.

MERKEDAG: Sjefen for 330-skvadronen, Svein Tore Pettersen, omtaler dette som en historisk milepæl for Norge. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Hvis man skal sammenligne for menigfolk, så blir det litt som å gå fra en 72-modell folkevognboble til en selvkjørende Tesla. Det er et ganske stort skritt vi nå tar i én jafs, sa Svein Tore Pettersen, sjef for 330-skvadronen til TV 2 i forkant av markeringen.

Den erfarne redningslederen forklarer at helikoptrene besitter sensorteknologi verden knapt har sett maken til.

Nå er disse maskinene i beredskap på hovedbasen i Rogaland. I løpet av et par år skal alle 330-skvadronens baser ha disse helikoptrene til sin disposisjon.

Saken oppdateres.