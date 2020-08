Mann døde etter å ha ligget fastklemt under bil

Politiet skriver i en pressemelding at det ser ut til at mannen har drevet med reparasjonsarbeid under bilen, for så å ha kommet i klem da bilen falt ned fra bukkene.

Politiet fikk meldingen om ulykken 17.18, mandag kveld. Klokka 18.03 ble mannen erklært død.

Videre skriver politiet at de ikke mistenker at det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med dødsfallet.