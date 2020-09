Richard (51) lurte kona, barna og naboene trill rundt i 25 år – en tilfeldighet avslørte alt

– Jeg skulle ønske at de siste ordene han hørte, var at jeg hatet ham, sier Barbara Kuklinski (78) til The Telegraph.

I 1986 ble mannen hennes gjennom 26 år, Richard Kuklinski, tatt av tungt bevæpnede FBI-agenter mens politihelikoptrene svermet over dem.

Myndighetene tok ingen sjanser på at livsfarlige Richard skulle slippe unna.

NYTT PAR: Barbara og Richard avbildet etter at de flyttet sammen til Sunset Street.

Frem til da hadde naboene trodd at Richard, som elsket Disney-filmer og gikk i kirka hver søndag, var en dedikert trebarnsfar som tjente gode penger som businessmann.

Det var kun den beryktede, brutale New York-mafiaen som visste at den høyreiste familiefaren på 140 kilo var en drapsmaskin som håvet inn på bestillingsdrap.

– Jeg levde et dobbeltliv. Jeg levde en Dr. Jekyll- og Mr. Hyde-tilværelse. Egentlig ville jeg bare ha familielivet, men jeg måtte gjøre begge deler for å livnære oss. Å drepe folk var det jeg var god til. Dessuten likte jeg det, har Richard Kuklinski uttalt.

Piratkopierer pornofilmer

Året er 1961, og Barbara har akkurat fylt 18 år. Hun har akkurat blitt ferdig med high school, og får jobb som sekretær i transportfirmaet Swiftline.

Richard jobber som sjauer i Swiftline. Han er 25 år, og er gift med to barn.

Han synes at Barbara har noe helt spesielt ved seg, og han begynner å følge etter henne på jobb daglig for å spørre om en date.

Barbara nøler, for hun vet jo at han er gift.

Richard skyr ingen midler. Han får han tak i adressen hennes og sender henne blomster og teddybjørner på døra, og Barbaras foreldre vil vite hvem den romantiske beileren er.

Når hun er ferdig på jobb, venter Richard på parkeringsplassen og spør om å få kjøre henne hjem.

ENDELIG TATT: Richard Kuklinski føres inn i rettssalen i Hackensack etter å ha blitt tiltalt for flere drap. Foto: AP

Barbara, som aldri har hatt en kjæreste, lar seg til slutt forføre av den romantiske kjempen på 195 centimeter og 120 kilo.

De går ut og spiser pizza, og danser tett i tett sammen hele kvelden.

– Han var den perfekte mannen, sier Barbara i dokumentaren om Richard, «Inside the Mind of A Mafia Hitman».

De begynner å møtes hver kveld, og etter noen måneder innser stormforelskede Barbara at hun ikke har sett vennene sine på lenge.

En kveld tar hun mot til seg og sier dette:

– Jeg trenger å puste litt.

Richard reagerer med å trekke en jaktkniv opp fra baklomma og stikke henne i ryggen.

– Du tilhører meg

Kniven er såpass skarp, at Barbara først ikke får med seg hva Richard har gjort.

Først når hun kjenner blodet renne nedover ryggen, skjønner hun at Richard har knivstukket henne.

– Hva er det du gjør, spør hun gråtkvalt.

Richards øyne er kullsvarte.

– Du tilhører meg. Jeg dreper både deg og familien din hvis du stikker av, svarer han.

Barbara hyler av skrekk, og Richard kaster seg over henne og tar kvelertak helt til hun besvimer.

Mens Barbara blir liggende igjen på gulvet, går Richard hjem til familien sin.

UTEN NÅDE: Richard Kuklinski avbildet under rettssaken mot ham i 1986. Foto: AP

Teddybjørn og blomsterkvast

Etter en søvnløs natt går Barbara på jobb og forsøker å ikke tenke på det som skjedde kvelden i forveien.

Knivstikket i ryggen gjør vondt, men det er ikke dypt.

Hun er iferd med å pakke sammen sakene sine når Richard nok en gang dukker opp utenfor Swiftline.

Denne gangen har han med seg en teddybjørn og en blomsterkvast, og sier at han skal skille seg fra kona og gifte seg med Barbara.

– Jeg truet deg bare fordi jeg blir helt gal av å være så forelsket i deg, sier han.

Barbara blir sjarmert, men også livredd. Hva vil skje om hun nekter å gifte seg med ham?

– Jeg anser på ingen måte meg selv som en idiot, men jeg vokste opp som en god, liten katolsk jente. Jeg var beskyttet og hadde aldri sett den stygge siden til noen som helst, har Barbara uttalt i etterkant.

Richard skiller seg og flytter sammen med Barbara til Sunset Street i et øvre middelklassestrøk i forstaden Dumont i New Jersey.

De gifter seg etter få uker. Barbara vet ikke at den nye ektemannen hennes, som gir henne roser hver dag, allerede har 65 menneskeliv på samvittigheten.

ALL AMERICAN: Barbara og Richard Kuklinsky poserer sammen med døtrene, Christin og Merrick. Foto: Barbara Kuklinski

– Moren min var som kreft

Richard har alltid drømt om å stifte en egen familie, etter å ha vokst opp med en voldelig og alkoholisert far, Stanley, og en like voldelig mor, Anna, i Jersey City.

– Da faren min, som var en idiot, kom hjem, sa jeg «hei». Han sa hei ved å slå meg i trynet, har Richard senere fortalt.

Han sier at han reagerte på volden hjemme ved å torturere katter og hunder i skogen bak huset.

– Faren min banket meg, helt uten grunn. Moren min var som kreft. Hun ødela alle rundt seg. Hvis jeg brukte for lang tid på ting, ventet hun ikke lenge før hun dengte meg. Flere ganger slo hun meg med et kosteskaft helt til det knakk, har han fortalt.

Da Richard var bare fem år gammel, ble han vitne til at faren slo ihjel den åtte år gamle storebroren hans, Florian. Ettersom Richards mor Anna påstod at gutten falt ned trappa med hodet først, etterforsker ikke politiet saken.

Richards lillebror Joseph sitter inne på livstid i fengsel etter å ha voldtatt og drept en lokal kvinne.

GODT TAK: Richard Kuklinsky med armene rundt Christine og Merrick foran huset deres i Sunset Street. Foto: AP

«Good guys finish last»

I takt med årene, blir 14 år gamle Richard mer og mer frustrert over hjemmesituasjonen.

Han gjør det dårlig på skolen, og er puslete og sjenert. Nærmest daglig blir han plaget av byens store bråkebøtte og gjengleder, Charley Lane.

Til slutt får han nok, og dreper Charley med en kjepp. Deretter angriper han resten av gjengen, «The Project Boys», med en jernstang.

I etterkant har Richard fortalt forfatter Philip Carlo i boka «The Ice Man: Confessions of a Mafia Contract Killer» at det aldri var meningen å drepe.

– Jeg skulle bare slå ham litt, men jeg klarte ikke å stanse, sier han.

THE ICEMAN: Historien om drapsmaskinen Richard Kuklinski blir fortalt i filmen «The Iceman». Foto: Faksimile

Etter at Charley har falt livløs om, klipper Richard av ham fingertuppene og drar ut tennene hans.

Så kaster han den blodige og forslåtte gutten utfor en bro.

– Jeg lærte trikset i et krimblad. På denne måten er liket umulig å identifisere – hvis det blir funnet, har han uttalt.

Charleys lik blir aldri funnet.

Ingen mistenker at stakkars, spedbygde Richard har noe med forsvinningen å gjøre.

Dreper politimann

Som 16-åring, når han går i åttende klasse, rømmer han hjemmefra og begynner å ta seg strøjobber i området.

Han drikker alkohol daglig, og blir kjent som som den illsinte gutten som alltid slåss, raner folk og stjeler biler.

Ingen vet at han om nettene torturerer og dreper hjemløse personer som uansett aldri vil bli meldt savnet.

Likene skjuler han i oljetønner og gamle gruvesjakter, gjerne etter å ha klippet fingrene av ofrene og dratt ut tennene deres.

En kveld han spiller biljard på en pub, legger han merke til at en politimann som akkurat er ferdig på jobb gjør narr av måten han spiller på.

Richard sleper politimannen ut av lokalet og slår ham med biljardkøen.

Heller ikke denne gangen klarte Richard å stanse.

– Først ble jeg trist, men så kjente jeg et slags rush jeg hadde kontroll over. «Hvis du kødder med meg, så skader jeg deg,» sier Richard i dokumentaren «Inside the Mind of A Mafia Hitman».

Etter å ha drept politimannen, hiver han liket inn i politibilen, kjører til skogs og setter fyr på både bilen og liket.

Spontanaborterer etter spark

Et par måneder etter at Barbara og Richard flyttet sammen, blir Barbara gravid.

Paret gleder seg til å få sitt første felles barn, men lykken skal bli kortvarig.

Når Barbara er fem måneder på vei, får Richard et raserianfall og sparker henne så hardt i magen at hun spontanaborterer.

Blodet fosser fra underlivet hennes, men Richard er iskald og ber henne komme seg til sykehuset.

På sykehuset forklarer Barbara at hun falt, og legene godtar forklaringen.

Noen måneder senere blir hun gravid igjen, og nok en gang sparker Richard henne i magen slik at fosteret dør.

Skravla går

Barbara vil skille seg, men hun vet godt at de konservative italiensk-amerikanske foreldrene hennes aldri vil godta det.

Hun må bare holde ut, og forsøke å nyte stundene Richard er morsom, snill og sjarmerende.

Utad er han jo en sjarmklump som lar skravla gå når han møter naboene. Men, når døra er lukket, slår han vilt rundt seg og knuser både møbler og vaser.

Flere ganger river han tapetet rett av veggen med de enorme hendene mens fråden fosser rundt munnen.

Barbara er likevel aldri vært i tvil om at han elsker henne.

– Til tross for en del vold i løpet av ekteskapet, er jeg ikke i tvil om at han elsket meg. Utad fremstod vi som «The All-American Family», sier Barbara.

Richard jobber nå i en fotobutikk, hvor han piratkopierer Disney- og pornofilmer for New York-mafiaen.

Etter arbeidstid stjeler han biler og lastebiler, og selger unna alle verdisakene han kommer over. Deretter kommer han hjem til Barbara med nye møbler, et nytt TV, radioer og vaser.

Pengene renner inn, men Barbara våger ikke å spørre hvor pengene kommer fra.

Dyp gjeld

Barbara blir gravid igjen, og Richard gjør alt han kan for å ikke slå henne. Når han blir sint, slår han seg selv i hodet eller slår hull i veggen.

På få år får de tre barn, Dwayne, Christin og Merrick, og Richard stortrives sammen med dem. Han anser seg selv som en streng, men rettferdig, pappa som skal sørge for at de har alt de trenger, og han bestemmer seg for å slutte med kriminalitet.

Nå vil han være en vaskeekte familiemann, men penger blir fort et problem. Lønnen Barbara har som sekretær, og som Richard har i fotobutikken, er ikke nok til å forsørge dem alle.

Frustrert over pengeproblemene, går Richard seg en tur på Manhattan.

Der møter han en hjemløs mann som tigger etter penger.

– NEI, roper Richard, og går videre.

Den hjemløse mannen løper etter ham og fortsetter å tigge. Da snur Richard seg og slår ham igjen og igjen, helt til han faller livløs om på fortauet.

– Jeg ble faktisk opprørt av å drepe ham. Det var ikke med vilje den gangen. Men, etter at jeg fikk det litt på avstand, fikk jeg et veldig kick av det, har Richard uttalt i etterkant.

ÅSTED: Et av Richard Kuklinskis mange ofre blir funnet liggende i en søppelsekk i skogen. Foto: Politiet

Blod på tann

Richard elsker følelsen han får etter å ha drept noen, og dette vil han prøve å tjene penger på.

En kveld møter han gangsteren Roy DeMeo, som har kjøpt piratkopierte pornofilmer av ham, og tilbyr sine tjenester.

– Du må bevise at du kan drepe, sier DeMeo.

Richard krysser gata, følger etter en tilfeldig mann som lufter hunden, og skyter ham i bakhodet.

– Voila, sier Richard når han kommer tilbake.

Han får jobben.

Nesespray med cyanid

Mens Barbara passer barna, begir Richard seg ut på et drapsraid mafiaverdenen aldri har sett maken til.

På oppdrag fra beryktede mafiafamilier, som Genovese-, Gambino- og DeCavalcante-familien, bruker han håndgranater, ishakker, nåler, kniver, gift, rep, pistoler og armbrøst for å drepe.

På grunn av de vidt forskjellige drapsmetodene, får han politiet til å tro at de har med flere titalls gjerningsmenn å gjøre.

I virkeligheten er det bare Richard som herjer på USAs østkyst, og mafiaen gir han kallenavnene «énmannshæren» og «Satan».

Noen ganger skjuler Richard likene etter beste evne. Andre ganger plasserer han offeret på en benk i en park med dagens avis ved siden av seg.

Flere ganger tar han med seg ofrene til en hule i skogen, hvor han filmer dem mens de blir spist opp av rotter.

Ingen av drapene er like, men én ting gjør han ofte: Han dypfryser liket i mange måneder, slik at rettsmedisinerne ikke klarer å fastslå når dødsfallet inntraff.

Dette gir senere gi Richard kallenavnet «The Iceman».

DREPT MED SIGAR I MUNNEN: New York-politiet står over Carmine «The Cigar» Galante, som skal ha blitt drept av Richard Kuklinski i 1979. Foto: AP

I etterkant har Richard fortalt at favoritt-drapsmetoden var nesespray fylt med cyanid. Cyanid gjorde nemlig at han kunne han drepe uten at noen fattet mistanke.

– Cyanid er helt genialt. Er du på en pub, kan du for eksempel ha det i en drink, og late som om du er full og «uheldigvis» søle drinken på offeret. Alle tror det var et uhell. I mellomtiden trekker væsken seg gjennom klærne, og så gjennom porene i huden, og deretter inn i blodomløpet. Så dør du. Og, det er vanskelig å spore cyaniden. Jeg har brukt det flere ganger, og drap er aldri blitt oppført som dødsårsak, sa han.

Vil ikke ødelegge skjorta

En annen favoritt er å stjele biler, legge de døde i en oljetank, plassere tanken i bagasjerommet på en stjålet bil, og deretter sende bilen til et bilopphuggeri.

– Det er nok mange av ofrene mine som ligger flate i en Chevrolet i dag, har Richard uttalt.

Den eneste drapsmetoden han ikke bruker, er motorsag.

– Hvorfor skulle jeg ha hatt kjøttrester på hele skjorta? Hvorfor skulle jeg ha ønsket å ødelegge ei fin skjorte, spør han.

Forvirrer rettsmedisinerne

Mens resten av mafiaen omgås hverandre døgnet rundt, har Richard et tydelig skille mellom jobb og privatliv.

Ingen i mafiaen vet at han har en familie, og ingen aner hvor han bor.

Barbara tror fortsatt at Richard fortsatt jobber i fotobutikken, og vet ikke at han har leid seg en lagerbygning i Brooklyn for å ha et sted å torturere, drepe og fryse ned sine mange ofre.

Han får rundt 300.000 kroner for hvert drap. Dette gir ham råd til å sende barna på dyre privatskoler og kjøpe mange pelskåper til Barbara.

– Naboene var fra seg av begeistring for Richard, som tilsynelatende var alt en ektemann og god nabo skulle være. Hadde de bare visst, har Barbara uttalt.

Raserte huset

Mafiaen er fra seg av begeistring for drapsmaskinen Richard, men han blir mindre og mindre populær på hjemmebane.

Humøret hans endrer seg på sekunder, og i vilt raseri raserer han hjemmet mens han slår seg selv i hodet.

I et intervju med Go Magazine, sier Richard og Barbaras datter Merrick at så fort raserianfallene var over, dro han ut og kjøpte nye møbler.

Raserianfallene kom gjerne etter opphetede krangler med Barbara.

– Han kunne si: «Jeg er faktisk kongen i dette slottet!», og hun svarte: «Du er ikke kongen av noe», forteller Merrick.

Barna er livredde. De har pakket hver sin ryggsekk med klær som de gjemmer på soverommet, i tilfelle pappa dreper mamma og de må komme seg unna fortest mulig.

Enda verre blir det når Richard tar livet av flere av familiens hunder for å gi barna en lærepenge.

– En gang kom jeg for sent hjem, og da tok han med seg Princess og knakk nakken hennes. Princess var en samojedhund, altså ikke en liten hund. Han sa at jeg aldri måtte komme for sent igjen. Etter dette, kom jeg aldri for sent igjen, sier Merrick.

Ville drepe pappa

– Jeg og mamma snakket ofte om hvordan vi kunne drepe faren min. Det var den eneste måten vi kunne ha blitt trygge på, har Richards datter Christin fortalt.

Christin, som er 16 år, og Barbara bestemmer seg for å knuse Valium og blande det inn i Richards kjøttpudding.

De håper at han faller om og dør av overdose, slik at de kan komme seg unna.

Men, når det nærmer seg middagstider, ombestemmer de seg.

Richard har nok et raserianfall, og de er redde for at han skal kaste kjøttpuddingen til deres kjære familiehund. De frykter at han fatter mistanke hvis hunden dør.

Overfor The Telegraph har Barbara fortalt hvordan Richard kunne endre seg på sekunder. Hun forteller om hvordan de kunne spise en god middag sammen og legge seg, før det plutselig klikket.

– Plutselig er klokka 02 om natta og han presser en pute ned i ansiktet mitt mens han roper: «I kveld er kvelden du dør!». Dette var ikke bare aggresjon. Han var syk, har hun fortalt.

Starter for seg selv

I 25 år har Richard drept alle som måtte komme i veien for New York-mafiaen, mens familien hjemme er på tå hev.

Politiet har lenge hørt ryktene om «The Iceman», men de klarer ikke å knyte ham til noen av de mange drapene og mystiske forsvinningene i byen.

Richard bestemmer seg for å starte sin egen gjeng, og det er dette som til slutt skal avsløre ham.

I 1985 begynner etterforsker Pat Kane og politiagent Dominick Polifrone å jobbe sammen med Richards eneste venn i mafiaen, gangsteren Phil Solimene.

I all hemmelighet har Solimene begynt å gi opplysninger til politiet – noe som i seg selv er en drapsdom i mafiamiljøet.

Myndighetenes mål er å komme nærmere på Richard, slik at de virkelig kan få bevist at han er en av USAs største seriemordere.

Politiet, FBI og det statlige byrået for alkohol, tobakk og våpen slår seg sammen for å ta Richard, og igangsetter «Operation Iceman».

Dominick Polifrone går undercover og later som han er gangsteren Dominic «Dom» Provenzano som vil kjøpe et våpen at Richard.

«Operation Iceman»

Richard finner tonen med agenten, og er usedvanlig åpen overfor ham.

Han forteller velvillig om sine mange drap, og om hvordan han har drept så mange gjennom 25 år. Det kan virke som som Richard trenger en venn.

Det går et gisp gjennom «Operation Iceman»-teamet når Richard plutselig kontakter den nye kameraten sin for å spørre om han kan hjelpe til med å skaffe ren cyanid.

Richard vet ingenting om at hver samtale blir tatt opp, og at hvert eneste ord han sier kommer til å bli brukt som bevis mot ham i rettsaken kort tid etter.

En kveld ber ringer Polifrone til Richard og ber om hjelp til å drepe det han kaller «en rik jødeguttunge» som visstnok sitter på store mengder verdifull kokain.

De to planlegger å gi guttungen en cyanidforgiftet sandwich, og avtaler å dele utbyttet seg imellom.

I midten av desember i 1986 ringer Richard til Polifrone og sier at alt er klart. Nå skal guttungen drepes, og han har klargjort en varebil.

De møtes på et gatehjørne, og Polifrone gir ham sandwichene som skal bli gitt til gutten.

Richard unnskylder seg og sier at han har et lite ærend, men at han snart kommer tilbake.

Slår full alarm

Richard kommer ikke tilbake. Han har skjønt at noe er på gang.

Når en av spanerne ser at en svett Richard minutter senere ankommer huset sitt i Dumont, slår han full alarm.

Myndighetene frykter at Polifrones liv nå står i fare.

Richard blir møtt av Barbara, som føler seg dårlig og vil til legen. De to setter seg i bilen og rygger ut av oppkjørselen.

Da spretter en politimann opp på panseret og veiver en pistol mot dem.

Bilen blir omringet av tungt bevæpnede politimenn, FBI-varebiler og nysgjerrige naboer. Politihelikopterne får trærne rundt huset til å flate ut på toppen.

En FBI-agent river opp bildøra og retter pistolen sin mot Richard mens han roper:

«Don’t fucking move!»

TATT: Richard Kuklinski på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

En rasende Richard blir slept ut av bilen, og det må fem politibetjenter til for å holde ham fast.

I hui og hast blir han ført til Bergen County Jail i Hackensack.

Myndighetene er livredde for at mafiaen skjønner hva som er på gang og at de saboterer aksjonen.

Richard dirrer av raseri.

Til tross for at den storvokste mannen er iført både hånd- og fotlenke, rykker han til og får tre av politibetjentene til å ramle ned trappa opp til fengselet.

«Jeg visste det»

I mellomtiden er Barbara blir tatt med til politistasjonen, hvor etterforsker Pat Kane setter seg ned sammen med henne.

– Mannen din er en morder, sier han.

Til tross for at hun er i sjokk, går det opp et lys for henne.

– Plutselig var det liksom bare: «Jeg visste det». Jeg visste at han var en morder, sier hun til The Telegraph.

FØRSTESIDEN: New York Daily News 18. desember 1986, dagen etter at Richard Kuklinski ble pågrepet og siktet for å blant annet ha drept en rival etter å ha servert ham en hamburger full av cyanid. Foto: Faksimile

Djevelen selv

Politiet har vansker med å bevise at det virkelig er Richard som har stått bak minst 200 drap, men de klarer å sikte ham for fem av dem, i tillegg til seks våpenovertredelser, drapsforsøk, ran og forsøk på ran.

Ettersom det ikke finnes øyevitner til noen av drapene og fordi det er få tekniske bevis, har politiet ikke mange kort i ermet.

Etter å ha inngått en avtale med påtalemyndighetene for å slippe dødsstraff, innrømmer Richard, som nå er 51 år gammel, to av drapene.

– Han er en av de farligste kriminelle vi noensinne har hatt i denne delstaten. Vi vil kanskje aldri få vite hvor mange han har drept. Dette er selveste djevelen, sier aktor Bob Carroll kort tid før dommen faller.

Det tar bare fire timer før juryen blir enige om at Richard Kuklinski skal dømmes til to ganger livstid i fengsel – uten mulighet for benådning.

Dette betyr at Richard i beste fall er 111 år gammel når han slipper ut.

Stortrives bak lås og slå

Richard blir satt inn i fengselet Trenton State Prison, som senere endrer navn til The New Jersey State Prison.

Det er dette fengselet, som er delstatens eneste høyrisikofengsel, Richards lillebror fortsatt sitter fengslet for voldtekt og drap.

Richard gjør ikke annet enn å tenke på kona og barna.

Følelsene er ikke gjensidige, og Barbara ønsker å ta ut skilsmisse. Men, i frykt for hva Richard kan få mafiaen til å gjøre mot henne, later hun som ingenting og besøker ham ukentlig i fengselet.

Richard stortrives, ettersom han nyter stor respekt som tidligere mafiagangster og leiemorder med et enormt og mektig nettverk.

– Fengselet var perfekt for faren min. Der kunne han være konge og høyt respektert. Der kunne han henge med andre gangstere og spille kort, sier datteren Christin.

FENGSLET: Richard Kuklinski døde i høyrisikofengselet Trenton State Prison, som senere endrer navn til The New Jersey State Prison. Foto: Wikimedia Commons

Overrasket seg selv

«Hele» USA er nysgjerrige på familiefaren som var leiemorder på si, og Richard stiller velvillig opp for alle som spør.

Han blir intervjuet av alt ifra psykologer til kriminologer og journalister, og stiller opp i to HBO-dokumentarer.

Uten å blunke, forteller han om en vond oppvekst og om familien som han savner sårt. Han skryter hemningsløst av sine bestialske drapsmetoder, og hevder at han har drept 250 personer. Minst.

Likevel vil han ikke ha på seg at han er iskald, og sier at han alltid har elsket både kona og barna høyt.

– I'm not The Iceman, I'm The Nice Man, sier han.

Like etter forteller han hvordan han sprengte hodet til en mann med en avsagd hagle.

Richard og Barbara Kuklinski poserer sammen med presten i den lokale kirken. Foto: Barbara Kuklinski

– Én gang jeg ble skikkelig overrasket, var da jeg fulgte etter en fyr jeg skulle knerte. Da han stoppet på rødt lys, kjørte jeg opp ved siden av ham og fyrte av ei avsagd hagle. Hele hodet hans forsvant! Det var ikke overraskende at han skulle dø av angrepet, men jeg ble forbauset over at hodet hans ble blåst bort. Han fikk aldri grønt lys, sier han og ler.

Løgner eller seriemorder?

Ingen vet hvor mange Richard egentlig har drept, men mange mistenker at han overdriver noe voldsomt.

Polifrone, som avslørte Richard, sier dette i et intervju med A&E:

– Han likte å skryte av all den dritten han gjorde, men jeg tror ikke at han drepte 200 personer. Jeg tror ikke at han drepte hundre personer. Jeg kan gå så høyt som 15 personer. Jeg kan dokumentere fem. Fortsatt var han typen som, når han tok på seg et oppdrag eller at noen gjorde noe mot familien hans, så var du død.

I et intervju med forfatteren Anthony Bruno, som skriver en bok om Richard, skryter leiemorderen igjen hemningsløst av alle han har drept.

Forfatteren utfordrer ham, og påstår at Richard helt sikkert hadde innrømmet drapet på president Abraham Lincoln i 1865.

Altså lenge før Richard ble født.

– Jepp, du har helt sikkert rett, svarer Richard.

Legger på røret

Richard er i sitt ess når han prater med forfattere og journalister. Det er først når han prater med Barbara, at han får problemer.

Under en av samtalene sier han noe negativt om barna, og Barbara legger på røret. Han ringer tilbake, og er forbanna.

– Hvis du noen gang gjør det igjen..., sier han.

Barbara tar mot til seg:

– Hva skal du gjøre da, Richard? Skjønner du ikke at du ikke kan gjøre noe som helst nå? Hvis du noen gang sier noe stygt om barna mine igjen, så kommer jeg ikke til å svare deg igjen, roper hun.

Det blir helt stille i den andre enden.

I RETTEN: Sammy «The Bull» Gravano under en rettshøring i april 2000. Hans forklaring sendte gangsteren John Gotti rett i fengsel. Foto: John Dunn/AP

Forgiftning eller sykdom?

I 2005 skal Richard vitne mot mafiabossen Sammy «The Bull» Gravano.

Påtalemyndighetene mener at det var Gravano som bestilte drapet på politimannen Peter Calabro i 1980.

I retten skal Richard innrømme at det var han som drepte Calabro på oppdrag fra mafiabossen.

Bare dager før rettssaken starter, får Richard diagnosen Kawasakis sykdom og blir fortalt at han har kort tid igjen å leve.

Dette er en sykdom som ifølge Norsk Helseinformatikk vanligvis rammer barn mellom tre måneder og 12 år.

Symptomene er helt like som ved kvikksølvforgiftning.

Fikk smake sin egen medisin

Saken mot Calabro blir henlagt, nå som påtalemyndighetene ikke har noen som vil eller kan vitne mot mafiabossen.

Barbara og barna drar til sikkerhetsavdelingen på sykehuset St. Francis Medical Center for å ta farvel med Richard.

Han forteller at han er skråsikker på at han nå har fått smake sin egen medisin og er blitt forgiftet.

– Du er et godt menneske. Du har alltid vært et godt menneske, hvisker han til Barbara.

Hun svarer med å gå ut av rommet.

– Jeg kommer til å angre resten av livet mitt på at jeg ikke fortalte ham at han er en jævel og at jeg hater ham, sier hun til datteren.

Vet ikke om konas hemmelige signatur

Richard trygler legene om å gjøre alt i sin makt for å gjenopplive ham hvis hjertet slutter å slå. Det han ikke vet, er at Barbara på vei ut av sykehuset signerte en såkalt «ikke-gjenoppliv»-skjema.

Når Richards hjerte svikter, ringer fengselssykehuset til Barbara for å spørre om hun har ombestemt seg.

Det har hun ikke. Hun vil at han skal dø.

I en alder av 71 år, tar Richard Kuklinski sitt siste åndedrag.

Lei seg for én ting

Kort tid etter dødsfallet, blir det siste intervjuet med Richard sendt på TV.

Der ber han familien om tilgivelse.

– Det eneste – det absolutt eneste – jeg er lei meg for, er at jeg har skuffet og såret min familie. Jeg vil verken be om verken unnskyldning eller tilgivelse. Jeg vet bare at jeg har begått store feil med fatale konsekvenser. Jo, jeg vil at min familie skal tilgi meg. Jeg har ødelagt de eneste menneskene som betyr noe for meg, sier han.